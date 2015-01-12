|Тур 1
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.07.2017
|Урал – Ростов
|1 : 1
|15.07.2017
|Тосно – Уфа
|0 : 1
|15.07.2017
|Анжи – ЦСКА
|1 : 3
|16.07.2017
|СКА-Хабаровск – Зенит
|0 : 2
|16.07.2017
|Рубин – Краснодар
|1 : 2
|16.07.2017
|Ахмат – Амкар
|1 : 0
|18.07.2017
|Локомотив М – Арсенал Т
|1 : 0
|18.07.2017
|Динамо М – Спартак М
|2 : 2
|Тур 2
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.07.2017
|Анжи – Амкар
|1 : 0
|21.07.2017
|ЦСКА – Локомотив М
|1 : 3
|22.07.2017
|Зенит – Рубин
|2 : 1
|22.07.2017
|Краснодар – Тосно
|2 : 0
|23.07.2017
|Уфа – Спартак М
|0 : 0
|23.07.2017
|Динамо М – Урал
|0 : 1
|23.07.2017
|Ростов – Ахмат
|0 : 1
|24.07.2017
|Арсенал Т – СКА-Хабаровск
|1 : 0
|Тур 3
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.07.2017
|ЦСКА – СКА-Хабаровск
|2 : 0
|29.07.2017
|Урал – Уфа
|1 : 1
|29.07.2017
|Рубин – Арсенал Т
|2 : 1
|29.07.2017
|Ахмат – Динамо М
|2 : 0
|30.07.2017
|Амкар – Ростов
|0 : 1
|30.07.2017
|Локомотив М – Анжи
|1 : 0
|30.07.2017
|Тосно – Зенит
|0 : 1
|31.07.2017
|Спартак М – Краснодар
|2 : 0
|Тур 4
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.08.2017
|Анжи – Ростов
|0 : 1
|5.08.2017
|Уфа – Ахмат
|3 : 2
|5.08.2017
|Динамо М – Амкар
|3 : 0
|5.08.2017
|Локомотив М – СКА-Хабаровск
|1 : 0
|6.08.2017
|Арсенал Т – Тосно
|1 : 2
|6.08.2017
|ЦСКА – Рубин
|1 : 2
|6.08.2017
|Зенит – Спартак М
|5 : 1
|6.08.2017
|Краснодар – Урал
|1 : 1
|Тур 5
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.08.2017
|СКА-Хабаровск – Анжи
|2 : 0
|8.08.2017
|Амкар – Уфа
|0 : 0
|9.08.2017
|Урал – Зенит
|1 : 1
|9.08.2017
|Спартак М – Арсенал Т
|2 : 0
|9.08.2017
|Рубин – Локомотив М
|1 : 1
|9.08.2017
|Тосно – ЦСКА
|1 : 2
|9.08.2017
|Ростов – Динамо М
|1 : 0
|10.08.2017
|Ахмат – Краснодар
|2 : 3
|Тур 6
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|12.08.2017
|Уфа – Ростов
|1 : 4
|12.08.2017
|ЦСКА – Спартак М
|2 : 1
|12.08.2017
|Анжи – Динамо М
|1 : 3
|13.08.2017
|СКА-Хабаровск – Рубин
|1 : 1
|13.08.2017
|Локомотив М – Тосно
|0 : 2
|13.08.2017
|Зенит – Ахмат
|4 : 0
|13.08.2017
|Краснодар – Амкар
|1 : 1
|14.08.2017
|Арсенал Т – Урал
|2 : 2
|Тур 7
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.08.2017
|Тосно – СКА-Хабаровск
|0 : 0
|19.08.2017
|Урал – ЦСКА
|0 : 0
|19.08.2017
|Спартак М – Локомотив М
|3 : 4
|19.08.2017
|Рубин – Анжи
|6 : 0
|20.08.2017
|Амкар – Зенит
|0 : 1
|20.08.2017
|Динамо М – Уфа
|1 : 1
|20.08.2017
|Ростов – Краснодар
|0 : 0
|21.08.2017
|Ахмат – Арсенал Т
|1 : 2
|Тур 8
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|25.08.2017
|Анжи – Уфа
|1 : 0
|26.08.2017
|Арсенал Т – Амкар
|0 : 1
|26.08.2017
|Рубин – Тосно
|1 : 0
|26.08.2017
|Локомотив М – Урал
|2 : 1
|27.08.2017
|СКА-Хабаровск – Спартак М
|0 : 0
|27.08.2017
|ЦСКА – Ахмат
|0 : 1
|27.08.2017
|Зенит – Ростов
|0 : 0
|27.08.2017
|Краснодар – Динамо М
|2 : 0
|Тур 9
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.09.2017
|Амкар – ЦСКА
|0 : 1
|9.09.2017
|Тосно – Анжи
|2 : 2
|9.09.2017
|Ростов – Арсенал Т
|2 : 2
|9.09.2017
|Спартак М – Рубин
|1 : 0
|10.09.2017
|Динамо М – Зенит
|0 : 0
|10.09.2017
|Уфа – Краснодар
|0 : 1
|10.09.2017
|Ахмат – Локомотив М
|1 : 1
|11.09.2017
|Урал – СКА-Хабаровск
|1 : 1
|Тур 10
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.09.2017
|Арсенал Т – Динамо М
|1 : 0
|16.09.2017
|ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|16.09.2017
|Анжи – Краснодар
|1 : 5
|17.09.2017
|СКА-Хабаровск – Ахмат
|2 : 2
|17.09.2017
|Тосно – Спартак М
|2 : 2
|17.09.2017
|Рубин – Урал
|0 : 1
|18.09.2017
|Локомотив М – Амкар
|0 : 1
|18.09.2017
|Зенит – Уфа
|3 : 0
|Тур 11
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.09.2017
|Динамо М – ЦСКА
|0 : 0
|23.09.2017
|Спартак М – Анжи
|2 : 2
|24.09.2017
|Урал – Тосно
|3 : 1
|24.09.2017
|Ростов – Локомотив М
|0 : 1
|24.09.2017
|Уфа – Арсенал Т
|1 : 0
|24.09.2017
|Краснодар – Зенит
|0 : 2
|25.09.2017
|Амкар – СКА-Хабаровск
|3 : 0
|25.09.2017
|Ахмат – Рубин
|1 : 0
|Тур 12
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.09.2017
|Арсенал Т – Краснодар
|1 : 0
|30.09.2017
|СКА-Хабаровск – Ростов
|2 : 1
|30.09.2017
|Тосно – Ахмат
|1 : 0
|30.09.2017
|Рубин – Амкар
|0 : 1
|30.09.2017
|Спартак М – Урал
|2 : 0
|1.10.2017
|ЦСКА – Уфа
|0 : 0
|1.10.2017
|Локомотив М – Динамо М
|3 : 0
|1.10.2017
|Анжи – Зенит
|2 : 2
|Тур 13
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.10.2017
|Ахмат – Спартак М
|1 : 2
|14.10.2017
|Динамо М – СКА-Хабаровск
|2 : 0
|14.10.2017
|Урал – Анжи
|2 : 1
|14.10.2017
|Краснодар – ЦСКА
|0 : 1
|15.10.2017
|Уфа – Локомотив М
|1 : 0
|15.10.2017
|Ростов – Рубин
|0 : 1
|15.10.2017
|Зенит – Арсенал Т
|0 : 1
|16.10.2017
|Амкар – Тосно
|0 : 0
|Тур 14
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.10.2017
|СКА-Хабаровск – Уфа
|2 : 2
|21.10.2017
|Тосно – Ростов
|1 : 1
|21.10.2017
|Рубин – Динамо М
|0 : 0
|21.10.2017
|Спартак М – Амкар
|0 : 0
|22.10.2017
|Урал – Ахмат
|2 : 0
|22.10.2017
|ЦСКА – Зенит
|0 : 0
|22.10.2017
|Анжи – Арсенал Т
|3 : 2
|23.10.2017
|Локомотив М – Краснодар
|2 : 0
|Тур 15
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|27.10.2017
|Арсенал Т – ЦСКА
|1 : 0
|28.10.2017
|Ростов – Спартак М
|2 : 2
|29.10.2017
|Амкар – Урал
|1 : 1
|29.10.2017
|Динамо М – Тосно
|0 : 1
|29.10.2017
|Зенит – Локомотив М
|0 : 3
|29.10.2017
|Краснодар – СКА-Хабаровск
|4 : 1
|30.10.2017
|Уфа – Рубин
|2 : 1
|30.10.2017
|Ахмат – Анжи
|1 : 1
|Тур 16
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.11.2017
|Урал – Динамо М
|2 : 2
|4.11.2017
|Тосно – Краснодар
|1 : 3
|4.11.2017
|Ахмат – Ростов
|1 : 0
|5.11.2017
|СКА-Хабаровск – Арсенал Т
|1 : 2
|5.11.2017
|Амкар – Анжи
|1 : 2
|5.11.2017
|Локомотив М – ЦСКА
|2 : 2
|5.11.2017
|Рубин – Зенит
|0 : 0
|5.11.2017
|Спартак М – Уфа
|3 : 1
|Тур 17
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.11.2017
|СКА-Хабаровск – ЦСКА
|2 : 4
|18.11.2017
|Динамо М – Ахмат
|1 : 1
|18.11.2017
|Краснодар – Спартак М
|1 : 4
|18.11.2017
|Арсенал Т – Рубин
|0 : 0
|19.11.2017
|Уфа – Урал
|2 : 0
|19.11.2017
|Анжи – Локомотив М
|0 : 1
|19.11.2017
|Ростов – Амкар
|0 : 0
|19.11.2017
|Зенит – Тосно
|5 : 0
|Тур 18
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.11.2017
|Амкар – Динамо М
|2 : 1
|25.11.2017
|Тосно – Арсенал Т
|3 : 2
|25.11.2017
|Ахмат – Уфа
|2 : 1
|26.11.2017
|Урал – Краснодар
|0 : 1
|26.11.2017
|Рубин – ЦСКА
|0 : 1
|26.11.2017
|Ростов – Анжи
|2 : 0
|27.11.2017
|СКА-Хабаровск – Локомотив М
|1 : 2
|27.11.2017
|Спартак М – Зенит
|3 : 1
|Тур 19
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.12.2017
|ЦСКА – Тосно
|6 : 0
|1.12.2017
|Арсенал Т – Спартак М
|0 : 1
|2.12.2017
|Зенит – Урал
|2 : 1
|2.12.2017
|Динамо М – Ростов
|2 : 0
|2.12.2017
|Локомотив М – Рубин
|1 : 0
|3.12.2017
|Уфа – Амкар
|3 : 0
|3.12.2017
|Краснодар – Ахмат
|3 : 2
|3.12.2017
|Анжи – СКА-Хабаровск
|4 : 0
|Тур 20
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.12.2017
|Урал – Арсенал Т
|1 : 1
|9.12.2017
|Динамо М – Анжи
|2 : 0
|9.12.2017
|Рубин – СКА-Хабаровск
|3 : 1
|10.12.2017
|Амкар – Краснодар
|1 : 3
|10.12.2017
|Спартак М – ЦСКА
|3 : 0
|10.12.2017
|Ростов – Уфа
|1 : 0
|11.12.2017
|Тосно – Локомотив М
|1 : 3
|11.12.2017
|Ахмат – Зенит
|0 : 0
|Тур 21
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|2.03, 19:30
|Анжи – Рубин
|1 : 1
|3.03, 14:00
|ЦСКА – Урал
|1 : 0
|3.03, 16:30
|Зенит – Амкар
|0 : 0
|3.03, 19:00
|Краснодар – Ростов
|3 : 1
|4.03, 11:00
|СКА-Хабаровск – Тосно
|0 : 1
|4.03, 14:00
|Уфа – Динамо М
|1 : 1
|4.03, 16:30
|Локомотив М – Спартак М
|0 : 0
|4.03, 19:00
|Арсенал Т – Ахмат
|1 : 0
|Тур 22
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.03, 14:00
|Амкар – Арсенал Т
|0 : 2
|10.03, 14:00
|Уфа – Анжи
|3 : 2
|10.03, 16:30
|Динамо М – Краснодар
|0 : 0
|10.03, 19:00
|Тосно – Рубин
|0 : 1
|11.03, 14:00
|Ростов – Зенит
|0 : 0
|11.03, 16:30
|Ахмат – ЦСКА
|0 : 3
|11.03, 19:00
|Спартак М – СКА-Хабаровск
|1 : 0
|12.03, 17:00
|Урал – Локомотив М
|- : -
|Тур 23
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.03, 11:00
|СКА-Хабаровск – Урал
|- : -
|17.03, 14:00
|Арсенал Т – Ростов
|- : -
|17.03, 16:30
|Краснодар – Уфа
|- : -
|17.03, 19:00
|Анжи – Тосно
|- : -
|17.03, 19:00
|Рубин – Спартак М
|- : -
|18.04, 19:30
|Локомотив М – Ахмат
|- : -
|18.04, 19:30
|ЦСКА – Амкар
|- : -
|18.04, 19:30
|Зенит – Динамо М
|- : -
|Тур 24
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.04
|Краснодар – Анжи
|- : -
|1.04
|Амкар – Локомотив М
|- : -
|1.04
|Ахмат – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.04
|Урал – Рубин
|- : -
|1.04
|Спартак М – Тосно
|- : -
|1.04
|Ростов – ЦСКА
|- : -
|1.04
|Динамо М – Арсенал Т
|- : -
|1.04
|Уфа – Зенит
|- : -
|Тур 25
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.04
|Анжи – Спартак М
|- : -
|8.04
|Локомотив М – Ростов
|- : -
|8.04
|СКА-Хабаровск – Амкар
|- : -
|8.04
|Рубин – Ахмат
|- : -
|8.04
|Тосно – Урал
|- : -
|8.04
|ЦСКА – Динамо М
|- : -
|8.04
|Арсенал Т – Уфа
|- : -
|8.04
|Зенит – Краснодар
|- : -
|Тур 26
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.04
|Зенит – Анжи
|- : -
|15.04
|Динамо М – Локомотив М
|- : -
|15.04
|Ростов – СКА-Хабаровск
|- : -
|15.04
|Амкар – Рубин
|- : -
|15.04
|Ахмат – Тосно
|- : -
|15.04
|Урал – Спартак М
|- : -
|15.04
|Уфа – ЦСКА
|- : -
|15.04
|Краснодар – Арсенал Т
|- : -
|Тур 27
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.04
|Анжи – Урал
|- : -
|22.04
|Локомотив М – Уфа
|- : -
|22.04
|СКА-Хабаровск – Динамо М
|- : -
|22.04
|Рубин – Ростов
|- : -
|22.04
|Тосно – Амкар
|- : -
|22.04
|Спартак М – Ахмат
|- : -
|22.04
|ЦСКА – Краснодар
|- : -
|22.04
|Арсенал Т – Зенит
|- : -
|Тур 28
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.04
|Арсенал Т – Анжи
|- : -
|29.04
|Краснодар – Локомотив М
|- : -
|29.04
|Уфа – СКА-Хабаровск
|- : -
|29.04
|Динамо М – Рубин
|- : -
|29.04
|Ростов – Тосно
|- : -
|29.04
|Амкар – Спартак М
|- : -
|29.04
|Ахмат – Урал
|- : -
|29.04
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|Тур 29
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.05
|Анжи – Ахмат
|- : -
|6.05
|Локомотив М – Зенит
|- : -
|6.05
|СКА-Хабаровск – Краснодар
|- : -
|6.05
|Рубин – Уфа
|- : -
|6.05
|Тосно – Динамо М
|- : -
|6.05
|Спартак М – Ростов
|- : -
|6.05
|Урал – Амкар
|- : -
|6.05
|ЦСКА – Арсенал Т
|- : -
|Тур 30
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.05
|ЦСКА – Анжи
|- : -
|13.05
|Арсенал Т – Локомотив М
|- : -
|13.05
|Зенит – СКА-Хабаровск
|- : -
|13.05
|Краснодар – Рубин
|- : -
|13.05
|Уфа – Тосно
|- : -
|13.05
|Спартак М – Динамо М
|- : -
|13.05
|Ростов – Урал
|- : -
|13.05
|Амкар – Ахмат
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи