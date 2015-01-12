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Футбол / Премьер-лига
Сезон: 2017/2018
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Тур 1
Тур Дата, время Матч Счет
15.07.2017 Урал – Ростов 1 : 1
15.07.2017 Тосно – Уфа 0 : 1
15.07.2017 Анжи – ЦСКА 1 : 3
16.07.2017 СКА-Хабаровск – Зенит 0 : 2
16.07.2017 Рубин – Краснодар 1 : 2
16.07.2017 Ахмат – Амкар 1 : 0
18.07.2017 Локомотив М – Арсенал Т 1 : 0
18.07.2017 Динамо М – Спартак М 2 : 2
Тур 2
Тур Дата, время Матч Счет
21.07.2017 Анжи – Амкар 1 : 0
21.07.2017 ЦСКА – Локомотив М 1 : 3
22.07.2017 Зенит – Рубин 2 : 1
22.07.2017 Краснодар – Тосно 2 : 0
23.07.2017 Уфа – Спартак М 0 : 0
23.07.2017 Динамо М – Урал 0 : 1
23.07.2017 Ростов – Ахмат 0 : 1
24.07.2017 Арсенал Т – СКА-Хабаровск 1 : 0
Тур 3
Тур Дата, время Матч Счет
29.07.2017 ЦСКА – СКА-Хабаровск 2 : 0
29.07.2017 Урал – Уфа 1 : 1
29.07.2017 Рубин – Арсенал Т 2 : 1
29.07.2017 Ахмат – Динамо М 2 : 0
30.07.2017 Амкар – Ростов 0 : 1
30.07.2017 Локомотив М – Анжи 1 : 0
30.07.2017 Тосно – Зенит 0 : 1
31.07.2017 Спартак М – Краснодар 2 : 0
Тур 4
Тур Дата, время Матч Счет
4.08.2017 Анжи – Ростов 0 : 1
5.08.2017 Уфа – Ахмат 3 : 2
5.08.2017 Динамо М – Амкар 3 : 0
5.08.2017 Локомотив М – СКА-Хабаровск 1 : 0
6.08.2017 Арсенал Т – Тосно 1 : 2
6.08.2017 ЦСКА – Рубин 1 : 2
6.08.2017 Зенит – Спартак М 5 : 1
6.08.2017 Краснодар – Урал 1 : 1
Тур 5
Тур Дата, время Матч Счет
8.08.2017 СКА-Хабаровск – Анжи 2 : 0
8.08.2017 Амкар – Уфа 0 : 0
9.08.2017 Урал – Зенит 1 : 1
9.08.2017 Спартак М – Арсенал Т 2 : 0
9.08.2017 Рубин – Локомотив М 1 : 1
9.08.2017 Тосно – ЦСКА 1 : 2
9.08.2017 Ростов – Динамо М 1 : 0
10.08.2017 Ахмат – Краснодар 2 : 3
Тур 6
Тур Дата, время Матч Счет
12.08.2017 Уфа – Ростов 1 : 4
12.08.2017 ЦСКА – Спартак М 2 : 1
12.08.2017 Анжи – Динамо М 1 : 3
13.08.2017 СКА-Хабаровск – Рубин 1 : 1
13.08.2017 Локомотив М – Тосно 0 : 2
13.08.2017 Зенит – Ахмат 4 : 0
13.08.2017 Краснодар – Амкар 1 : 1
14.08.2017 Арсенал Т – Урал 2 : 2
Тур 7
Тур Дата, время Матч Счет
18.08.2017 Тосно – СКА-Хабаровск 0 : 0
19.08.2017 Урал – ЦСКА 0 : 0
19.08.2017 Спартак М – Локомотив М 3 : 4
19.08.2017 Рубин – Анжи 6 : 0
20.08.2017 Амкар – Зенит 0 : 1
20.08.2017 Динамо М – Уфа 1 : 1
20.08.2017 Ростов – Краснодар 0 : 0
21.08.2017 Ахмат – Арсенал Т 1 : 2
Тур 8
Тур Дата, время Матч Счет
25.08.2017 Анжи – Уфа 1 : 0
26.08.2017 Арсенал Т – Амкар 0 : 1
26.08.2017 Рубин – Тосно 1 : 0
26.08.2017 Локомотив М – Урал 2 : 1
27.08.2017 СКА-Хабаровск – Спартак М 0 : 0
27.08.2017 ЦСКА – Ахмат 0 : 1
27.08.2017 Зенит – Ростов 0 : 0
27.08.2017 Краснодар – Динамо М 2 : 0
Тур 9
Тур Дата, время Матч Счет
8.09.2017 Амкар – ЦСКА 0 : 1
9.09.2017 Тосно – Анжи 2 : 2
9.09.2017 Ростов – Арсенал Т 2 : 2
9.09.2017 Спартак М – Рубин 1 : 0
10.09.2017 Динамо М – Зенит 0 : 0
10.09.2017 Уфа – Краснодар 0 : 1
10.09.2017 Ахмат – Локомотив М 1 : 1
11.09.2017 Урал – СКА-Хабаровск 1 : 1
Тур 10
Тур Дата, время Матч Счет
15.09.2017 Арсенал Т – Динамо М 1 : 0
16.09.2017 ЦСКА – Ростов 2 : 0
16.09.2017 Анжи – Краснодар 1 : 5
17.09.2017 СКА-Хабаровск – Ахмат 2 : 2
17.09.2017 Тосно – Спартак М 2 : 2
17.09.2017 Рубин – Урал 0 : 1
18.09.2017 Локомотив М – Амкар 0 : 1
18.09.2017 Зенит – Уфа 3 : 0
Тур 11
Тур Дата, время Матч Счет
23.09.2017 Динамо М – ЦСКА 0 : 0
23.09.2017 Спартак М – Анжи 2 : 2
24.09.2017 Урал – Тосно 3 : 1
24.09.2017 Ростов – Локомотив М 0 : 1
24.09.2017 Уфа – Арсенал Т 1 : 0
24.09.2017 Краснодар – Зенит 0 : 2
25.09.2017 Амкар – СКА-Хабаровск 3 : 0
25.09.2017 Ахмат – Рубин 1 : 0
Тур 12
Тур Дата, время Матч Счет
29.09.2017 Арсенал Т – Краснодар 1 : 0
30.09.2017 СКА-Хабаровск – Ростов 2 : 1
30.09.2017 Тосно – Ахмат 1 : 0
30.09.2017 Рубин – Амкар 0 : 1
30.09.2017 Спартак М – Урал 2 : 0
1.10.2017 ЦСКА – Уфа 0 : 0
1.10.2017 Локомотив М – Динамо М 3 : 0
1.10.2017 Анжи – Зенит 2 : 2
Тур 13
Тур Дата, время Матч Счет
13.10.2017 Ахмат – Спартак М 1 : 2
14.10.2017 Динамо М – СКА-Хабаровск 2 : 0
14.10.2017 Урал – Анжи 2 : 1
14.10.2017 Краснодар – ЦСКА 0 : 1
15.10.2017 Уфа – Локомотив М 1 : 0
15.10.2017 Ростов – Рубин 0 : 1
15.10.2017 Зенит – Арсенал Т 0 : 1
16.10.2017 Амкар – Тосно 0 : 0
Тур 14
Тур Дата, время Матч Счет
21.10.2017 СКА-Хабаровск – Уфа 2 : 2
21.10.2017 Тосно – Ростов 1 : 1
21.10.2017 Рубин – Динамо М 0 : 0
21.10.2017 Спартак М – Амкар 0 : 0
22.10.2017 Урал – Ахмат 2 : 0
22.10.2017 ЦСКА – Зенит 0 : 0
22.10.2017 Анжи – Арсенал Т 3 : 2
23.10.2017 Локомотив М – Краснодар 2 : 0
Тур 15
Тур Дата, время Матч Счет
27.10.2017 Арсенал Т – ЦСКА 1 : 0
28.10.2017 Ростов – Спартак М 2 : 2
29.10.2017 Амкар – Урал 1 : 1
29.10.2017 Динамо М – Тосно 0 : 1
29.10.2017 Зенит – Локомотив М 0 : 3
29.10.2017 Краснодар – СКА-Хабаровск 4 : 1
30.10.2017 Уфа – Рубин 2 : 1
30.10.2017 Ахмат – Анжи 1 : 1
Тур 16
Тур Дата, время Матч Счет
3.11.2017 Урал – Динамо М 2 : 2
4.11.2017 Тосно – Краснодар 1 : 3
4.11.2017 Ахмат – Ростов 1 : 0
5.11.2017 СКА-Хабаровск – Арсенал Т 1 : 2
5.11.2017 Амкар – Анжи 1 : 2
5.11.2017 Локомотив М – ЦСКА 2 : 2
5.11.2017 Рубин – Зенит 0 : 0
5.11.2017 Спартак М – Уфа 3 : 1
Тур 17
Тур Дата, время Матч Счет
18.11.2017 СКА-Хабаровск – ЦСКА 2 : 4
18.11.2017 Динамо М – Ахмат 1 : 1
18.11.2017 Краснодар – Спартак М 1 : 4
18.11.2017 Арсенал Т – Рубин 0 : 0
19.11.2017 Уфа – Урал 2 : 0
19.11.2017 Анжи – Локомотив М 0 : 1
19.11.2017 Ростов – Амкар 0 : 0
19.11.2017 Зенит – Тосно 5 : 0
Тур 18
Тур Дата, время Матч Счет
24.11.2017 Амкар – Динамо М 2 : 1
25.11.2017 Тосно – Арсенал Т 3 : 2
25.11.2017 Ахмат – Уфа 2 : 1
26.11.2017 Урал – Краснодар 0 : 1
26.11.2017 Рубин – ЦСКА 0 : 1
26.11.2017 Ростов – Анжи 2 : 0
27.11.2017 СКА-Хабаровск – Локомотив М 1 : 2
27.11.2017 Спартак М – Зенит 3 : 1
Тур 19
Тур Дата, время Матч Счет
1.12.2017 ЦСКА – Тосно 6 : 0
1.12.2017 Арсенал Т – Спартак М 0 : 1
2.12.2017 Зенит – Урал 2 : 1
2.12.2017 Динамо М – Ростов 2 : 0
2.12.2017 Локомотив М – Рубин 1 : 0
3.12.2017 Уфа – Амкар 3 : 0
3.12.2017 Краснодар – Ахмат 3 : 2
3.12.2017 Анжи – СКА-Хабаровск 4 : 0
Тур 20
Тур Дата, время Матч Счет
8.12.2017 Урал – Арсенал Т 1 : 1
9.12.2017 Динамо М – Анжи 2 : 0
9.12.2017 Рубин – СКА-Хабаровск 3 : 1
10.12.2017 Амкар – Краснодар 1 : 3
10.12.2017 Спартак М – ЦСКА 3 : 0
10.12.2017 Ростов – Уфа 1 : 0
11.12.2017 Тосно – Локомотив М 1 : 3
11.12.2017 Ахмат – Зенит 0 : 0
Тур 21
Тур Дата, время Матч Счет
2.03, 19:30 Анжи – Рубин 1 : 1
3.03, 14:00 ЦСКА – Урал 1 : 0
3.03, 16:30 Зенит – Амкар 0 : 0
3.03, 19:00 Краснодар – Ростов 3 : 1
4.03, 11:00 СКА-Хабаровск – Тосно 0 : 1
4.03, 14:00 Уфа – Динамо М 1 : 1
4.03, 16:30 Локомотив М – Спартак М 0 : 0
4.03, 19:00 Арсенал Т – Ахмат 1 : 0
Тур 22
Тур Дата, время Матч Счет
9.03, 14:00 Амкар – Арсенал Т 0 : 2
10.03, 14:00 Уфа – Анжи 3 : 2
10.03, 16:30 Динамо М – Краснодар 0 : 0
10.03, 19:00 Тосно – Рубин 0 : 1
11.03, 14:00 Ростов – Зенит 0 : 0
11.03, 16:30 Ахмат – ЦСКА 0 : 3
11.03, 19:00 Спартак М – СКА-Хабаровск 1 : 0
12.03, 17:00 Урал – Локомотив М - : -
Тур 23
Тур Дата, время Матч Счет
17.03, 11:00 СКА-Хабаровск – Урал - : -
17.03, 14:00 Арсенал Т – Ростов - : -
17.03, 16:30 Краснодар – Уфа - : -
17.03, 19:00 Анжи – Тосно - : -
17.03, 19:00 Рубин – Спартак М - : -
18.04, 19:30 Локомотив М – Ахмат - : -
18.04, 19:30 ЦСКА – Амкар - : -
18.04, 19:30 Зенит – Динамо М - : -
Тур 24
Тур Дата, время Матч Счет
1.04 Краснодар – Анжи - : -
1.04 Амкар – Локомотив М - : -
1.04 Ахмат – СКА-Хабаровск - : -
1.04 Урал – Рубин - : -
1.04 Спартак М – Тосно - : -
1.04 Ростов – ЦСКА - : -
1.04 Динамо М – Арсенал Т - : -
1.04 Уфа – Зенит - : -
Тур 25
Тур Дата, время Матч Счет
8.04 Анжи – Спартак М - : -
8.04 Локомотив М – Ростов - : -
8.04 СКА-Хабаровск – Амкар - : -
8.04 Рубин – Ахмат - : -
8.04 Тосно – Урал - : -
8.04 ЦСКА – Динамо М - : -
8.04 Арсенал Т – Уфа - : -
8.04 Зенит – Краснодар - : -
Тур 26
Тур Дата, время Матч Счет
15.04 Зенит – Анжи - : -
15.04 Динамо М – Локомотив М - : -
15.04 Ростов – СКА-Хабаровск - : -
15.04 Амкар – Рубин - : -
15.04 Ахмат – Тосно - : -
15.04 Урал – Спартак М - : -
15.04 Уфа – ЦСКА - : -
15.04 Краснодар – Арсенал Т - : -
Тур 27
Тур Дата, время Матч Счет
22.04 Анжи – Урал - : -
22.04 Локомотив М – Уфа - : -
22.04 СКА-Хабаровск – Динамо М - : -
22.04 Рубин – Ростов - : -
22.04 Тосно – Амкар - : -
22.04 Спартак М – Ахмат - : -
22.04 ЦСКА – Краснодар - : -
22.04 Арсенал Т – Зенит - : -
Тур 28
Тур Дата, время Матч Счет
29.04 Арсенал Т – Анжи - : -
29.04 Краснодар – Локомотив М - : -
29.04 Уфа – СКА-Хабаровск - : -
29.04 Динамо М – Рубин - : -
29.04 Ростов – Тосно - : -
29.04 Амкар – Спартак М - : -
29.04 Ахмат – Урал - : -
29.04 Зенит – ЦСКА - : -
Тур 29
Тур Дата, время Матч Счет
6.05 Анжи – Ахмат - : -
6.05 Локомотив М – Зенит - : -
6.05 СКА-Хабаровск – Краснодар - : -
6.05 Рубин – Уфа - : -
6.05 Тосно – Динамо М - : -
6.05 Спартак М – Ростов - : -
6.05 Урал – Амкар - : -
6.05 ЦСКА – Арсенал Т - : -
Тур 30
Тур Дата, время Матч Счет
13.05 ЦСКА – Анжи - : -
13.05 Арсенал Т – Локомотив М - : -
13.05 Зенит – СКА-Хабаровск - : -
13.05 Краснодар – Рубин - : -
13.05 Уфа – Тосно - : -
13.05 Спартак М – Динамо М - : -
13.05 Ростов – Урал - : -
13.05 Амкар – Ахмат - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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