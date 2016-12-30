Казахстанские любители спорта пристально следят за тем, как идут дела у нашего 18-летнего земляка Еркебулана Сейдахмета, подписавшего не так давно трехлетний контракт с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России "Уфа".
ТАСС, 7 марта. Болельщики футбольного клуба "Уфа" смогут прийти на домашний стадион команды с термосами на матч 22-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) против махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О подробностях трудового соглашения 18-летнего нашего земляка Еркебулана Сейдахмета с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России "Уфа" до сих пор было почти ничего не известно, хотя казахстанских болельщиков эти моменты волнуют очень сильно.
Генеральный директор российской "Уфы" Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о трансфере казахстанца Еркебулана Сейдахмета и назвал примерные сроки дебюта форварда в составе основной команды.
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Газон стадиона "Нефтяник", на котором проводит домашние игры футбольный клуб "Уфа", готов к проведению двух матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за два дня. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Уфа" Шамиль Газизов.