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Уфа

Страна/Город
Россия
Уфа
Год основания
2010
главный тренер
Сергей Семак (с 30.12.2016 по н.в.)

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В Уфе рассказали об адаптации Еркебулана Сейдахмета
8 марта | Sports.kz

В «Уфе» рассказали об адаптации Еркебулана Сейдахмета

Казахстанские любители спорта пристально следят за тем, как идут дела у нашего 18-летнего земляка Еркебулана Сейдахмета, подписавшего не так давно трехлетний контракт с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России "Уфа".
ФК Уфа разрешил болельщикам пронести термосы на домашний стадион на матч с Анжи
7 марта | ТАСС

ФК «Уфа» разрешил болельщикам пронести термосы на домашний стадион на матч с «Анжи»

ТАСС, 7 марта. Болельщики футбольного клуба "Уфа" смогут прийти на домашний стадион команды с термосами на матч 22-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) против махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стал известен срок контракта Сейдахмета с Уфой
5 марта | Sports.kz

Стал известен срок контракта Сейдахмета с «Уфой»

О подробностях трудового соглашения 18-летнего нашего земляка Еркебулана Сейдахмета с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России "Уфа" до сих пор было почти ничего не известно, хотя казахстанских болельщиков эти моменты волнуют очень сильно.
Гендиректор Уфы раскрыл подробности трансфера Сейдахмета и назвал приблизительные сроки его дебюта за клуб
5 марта | Vesti.kz

Гендиректор «Уфы» раскрыл подробности трансфера Сейдахмета и назвал приблизительные сроки его дебюта за клуб

Генеральный директор российской "Уфы" Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о трансфере казахстанца Еркебулана Сейдахмета и назвал примерные сроки дебюта форварда в составе основной команды.
Газизов: Стадион Уфы готов принять два матча РФПЛ за два дня
5 марта | ТАСС

Газизов: Стадион «Уфы» готов принять два матча РФПЛ за два дня

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Газон стадиона "Нефтяник", на котором проводит домашние игры футбольный клуб "Уфа", готов к проведению двух матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за два дня. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Уфа" Шамиль Газизов.
06 марта

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