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О подробностях трудового соглашения 18-летнего нашего земляка Еркебулана Сейдахмета с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России "Уфа" до сих пор было почти ничего не известно, хотя казахстанских болельщиков эти моменты волнуют очень сильно.