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Олимпизм
Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане морально очень трудная
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады-2018
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Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км
Зимние олимпийские игры-2018
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Актуальные новости
10 мартаТАСС
МОК и МПК продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 годаТАСС, 10 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
10 мартаГазета.Ру
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмомРоссия завоевала три медали в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Все награды принесли биатлонистки: дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева стала первой на дистанции 6 км в классе «стоя», многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина взяла в этой гонке серебро, а Михалина Лысова, которую допустили до Игр в последний момент, победила на той же трассе в соревнованиях для слабовидящих.
10 мартаР-Спорт
WADA: NADO пока не сталкивались с проблемами с новыми бутылками для допинг-пробМОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) и национальные антидопинговые агентства (NADO) на данный момент не подтвердили наличие проблем с новыми бутылками для хранения допинг-проб, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
10 мартаТАСС
Первые награды в биатлоне и горных лыжах будут разыграны на Паралимпийских играхПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов медалей будут разыграны в субботу в первый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в биатлоне и горнолыжном спорте, пройдут первые матчи соревнований по следж-хоккею и керлингу на колясках.
9 мартаКоммерсантъ-Новости
В южнокорейском Пхёнчхане открылись Паралимпийские игрыСостоялась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми. В рамках церемонии был поднят паралимпийский флаг.
9 мартаГазета.Ру
Россия на Паралимпиаде: без флага и хоккеистов9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада, участие в которой среди прочих примут и российские спортсмены — правда, под нейтральным флагом. «Газета.Ru» рассказывает, что нужно знать в преддверии начала Игр-2018.
9 мартаТАСС
Паралимпийские игры открываются в Пхёнчхане с участием 30 спортсменов из РоссииПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 марта. /ТАСС/. Зимние Паралимпийские игры открываются в пятницу в южнокорейском Пхёнчхане. Паралимпиада пройдет в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта.
8 мартаТАСС
Глава ПКР Лукин вылетел в Пхёнчхан для поддержки российских атлетов на Паралимпиаде-2018ТАСС, 8 марта. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) и руководитель штаба по участию российских спортсменов и персонала в Паралимпийских играх в Южной Корее Владимир Лукин, а также первый вице-президент ПКР Павел Рожков вылетели в Пхёнчхан. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.
8 мартаСпорт-Экспресс
Бах против Коэ. Кто из них настоящий враг России?Сравниваем двух спортивных руководителей, которых в последнее время принято представлять как главных врагов России — президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента международной федерации легкой атлетики (ИААФ) лорда Себастьяна Коэ.
8 мартаР-Спорт
Спортсмены КНДР и Южной Кореи пройдут раздельно на церемонии открытия ПаралимпиадыСпортсмены из сборных КНДР и Южной Кореи пройдут раздельно на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе Международного паралимпийского комитета (IPC).
8 мартаТАСС
Все заявленные для участия в Паралимпиаде-2018 российские спортсмены прибыли в ПхёнчханПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все 30 заявленных для участия в Паралимпиаде в Пхёнчхане российских спортсменов прибыли в Южную Корею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).
8 мартаТАСС
Спортсмены из КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на церемонии открытия Паралимпиады-2018ТАСС, 8 марта. Сборные КНДР и Южной Кореи не пройдут вместе на параде атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap.
8 мартаЧемпионат.com
Немецкие спортсмены раскритиковали решение МОК о возвращении статуса ОКРКомиссия спортсменов Германии выступила с заявлением в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР).
8 мартаСпорт-Экспресс
Тот, кого не сломить. Пронзительная история паралимпийца9 марта в Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские игры. Перед их началом «СЭ» рассказывает историю одного из тех, кто считает себя спортсменом, а не инвалидом.
8 мартаТАСС
Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участниковПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /ТАСС/. Паралимпийские игры 2018 года, которые стартует 9 марта в южнокорейском Пхёнчхане, установят новый рекорд по количеству участников соревнований. Об этом на пресс-брифинге перед стартом Игр заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
8 мартаТАСС
Парсонс: Нейтральные паралимпийцы из России должны следовать критериям участия в ИграхПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что нейтральные паралимпийцы должны строго следовать критериям участия в Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил на пресс-брифинге накануне старта Игр.
7 мартаЧемпионат.com
Макларен: Допинговая проблема существует в спорте повсеместноКанадский юрист Ричард Макларен рассказал о проблеме допинга в мире и реакции России на свой доклад.
7 мартаTeamRussia.pro
5 главных кандидатов на попадание в олимпийскую программуTeam Russia — о видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
6 мартаLenta.Ru
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из России допустили до Игр в ПхенчханеМеждународный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Игр в Пхенчхане Михалину Лысову, выступающую в лыжных гонках и биатлоне. Об этом сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).
6 мартаЧемпионат.com
Местом проведения зимней Универсиады-2023 станет Лейк-ПлэсидЗимняя Универсиада 2023 года, вероятнее всего, пройдёт в Лейк-Плэсиде (США).
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