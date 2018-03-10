Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмомРоссия завоевала три медали в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Все награды принесли биатлонистки: дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева стала первой на дистанции 6 км в классе «стоя», многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина взяла в этой гонке серебро, а Михалина Лысова, которую допустили до Игр в последний момент, победила на той же трассе в соревнованиях для слабовидящих.
Первые награды в биатлоне и горных лыжах будут разыграны на Паралимпийских играхПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов медалей будут разыграны в субботу в первый соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в биатлоне и горнолыжном спорте, пройдут первые матчи соревнований по следж-хоккею и керлингу на колясках.
Россия на Паралимпиаде: без флага и хоккеистов9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада, участие в которой среди прочих примут и российские спортсмены — правда, под нейтральным флагом. «Газета.Ru» рассказывает, что нужно знать в преддверии начала Игр-2018.
Бах против Коэ. Кто из них настоящий враг России?Сравниваем двух спортивных руководителей, которых в последнее время принято представлять как главных врагов России — президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президента международной федерации легкой атлетики (ИААФ) лорда Себастьяна Коэ.
Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участниковПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /ТАСС/. Паралимпийские игры 2018 года, которые стартует 9 марта в южнокорейском Пхёнчхане, установят новый рекорд по количеству участников соревнований. Об этом на пресс-брифинге перед стартом Игр заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.