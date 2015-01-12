Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Казахстан

Актуальные новости

Астана Арланс со счетом 0:5 проиграл Патриотам из России и потерпел первое поражение в WSB
11 марта, 21:30 | Vesti.kz

«Астана Арланс» со счетом 0:5 проиграл «Патриотам» из России и потерпел первое поражение в WSB

Боксеры "Астана Арланс" со счетом 0:5 проиграли "Патриот Боксинг Тим" в матчевой встрече восьмого сезона Всемирной серии бокса (WBS) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ
11 марта, 20:42 | Sports.kz

ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
Ясно что в лучшем случае он небрежен в еде. Президент IBO высказался о допинг-пробе Канело
11 марта, 20:40 | Vesti.kz

«Ясно, что в лучшем случае он небрежен в еде». Президент IBO высказался о допинг-пробе «Канело»

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
Казахстанец нокаутировал россиянина и вместе с Левитом и Ералиевым выиграл золото в Финляндии
11 марта, 19:09 | Vesti.kz

Казахстанец нокаутировал россиянина и вместе с Левитом и Ералиевым выиграл «золото» в Финляндии

Серебряный призер молодежного чемпионата мира Бек Нурмаганбет нокаутом выиграл финальный поединок международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
Показать ещё загрузка