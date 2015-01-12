Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Левин в интервью WorldBoхingNews высказал свое мнение о положительной допинг-пробе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49−1−2, 34 КО), которую он сдал перед вторым боем с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).