Остановит ли кто-то казанский «Зенит»? Стартует плей-офф мужского ЧР по волейболуМОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Плей-офф мужского чемпионата России по волейболу стартует в субботу матчами четвертьфинальных серий до двух побед. Одна из главных интриг плей-офф — сможет ли кто-то остановить действующего победителя Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и чемпиона России последних лет казанский «Зенит»?
«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.