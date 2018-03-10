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10 мартаР-Спорт
Стояновский/Величко взяли серебро на этапе Мирового тура по пляжному волейболуРоссияне Олег Стояновский и Игорь Величко стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в Дохе (Катар).
10 мартаР-Спорт
Остановит ли кто-то казанский «Зенит»? Стартует плей-офф мужского ЧР по волейболуМОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Плей-офф мужского чемпионата России по волейболу стартует в субботу матчами четвертьфинальных серий до двух побед. Одна из главных интриг плей-офф — сможет ли кто-то остановить действующего победителя Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и чемпиона России последних лет казанский «Зенит»?
9 мартаР-Спорт
Волейболистки «Галатасарая» с Кошелевой вышли в полуфинал чемпионата ТурцииМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Галатасарай», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, победил «Халкбанк» в серии четвертьфинала плей-офф чемпионата Турции и вышел в следующий раунд.
9 мартаР-Спорт
Определились все пары плей-офф женского чемпионата России по гандболуМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стали известны все пары плей-офф женского чемпионата России по гандболу сезона-2017/18.
9 мартаР-Спорт
Гандболисты «Чеховских медведей» одержали восьмую победу подряд в ЧР, одолев СКИФМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гандболисты «Чеховских медведей» победили краснодарский СКИФ в домашнем матче чемпионата России.
8 мартаЧемпионат.com
«Пляжники» Стояновский и Величко вышли в полуфинал турнира в ДохеВ Дохе (Катар) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «четыре звезды».
5 мартаР-Спорт
Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал ЧР, обыграв «Ленинградку»МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России, в двух матчах обыграв «Ленинградку» (Санкт-Петербург).
5 мартаЧемпионат.com
Улыбаемся и пашем: «Уралочка» выбила «Заречье» из борьбы за медали«Уралочке» Николая Карполя понадобилось лишь три партии, чтобы оформить выход в полуфинал. «Заречью» же остаётся биться за пятое место.
5 мартаТАСС
Волейболистки «Енисея» стали первыми полуфиналистками чемпионата РоссииТАСС, 5 марта. Красноярский волейбольный клуб «Енисей» одержал победу над саратовским «Протоном» во втором матче четвертьфинала чемпионата России среди женских команд.
5 мартаР-Спорт
Гандболистки «Астраханочки» обыграли «Уфу-Алису» в чемпионате РоссииМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Астраханочка» обыграла «Уфу-Алису» в матче предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу.
5 мартаР-Спорт
Сборная США по регби-7 одержала победу на домашнем этапе Мировой серии в Лас-ВегасеМОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сборная США по регби-7 одержала победу на домашнем этапе Мировой серии, который проходил в Лас-Вегасе.
5 мартаЧемпионат.com
Россия проиграла Испании на этапе Мировой серии по регби-7Сборная России потерпела поражение от Испании в полуфинале турнира за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Лас-Вегасе (США).
5 мартаСпорт-Экспресс
Суперлига вышла на финишную прямуюВ мужской суперлиге завершился регулярный чемпионат и определились участники плей-офф.
5 мартаСпорт-Экспресс
«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.
5 мартаР-Спорт
Россияне проиграли испанцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-ВегасеМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России по регби-7 потерпела поражение от команды Испании в полуфинале турнира за 13-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе (США).
4 мартаТАСС
Строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону планируется начать в 2019 годуРОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют начать строительство «Гандбол-Арены» в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Голубев.
4 мартаР-Спорт
Россияне проиграли шотландцам на этапе Мировой серии по регби-7 в СШАМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России по регби-7 проиграла команде Шотландии в турнире за девятое место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе (США).
4 мартаР-Спорт
Россияне уступили французам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-ВегасеМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России проиграла команде Франции в заключительном матче группового этапа на пятом этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе (США).
4 мартаР-Спорт
Барбара и Фернанда выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в СШАМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бразильянки Барбара и Фернанда стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в американском Форт-Лодердейле.
4 мартаР-Спорт
Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли словенский «Крим» в матче ЛЧМОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли на выезде словенский «Крим» в матче основного раунда Лиги чемпионов.
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