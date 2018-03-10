5 марта Спорт-Экспресс

«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»

В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.