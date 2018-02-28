LEN признала Колесниченко и Бажину лучшими в 2017 годуМОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко и призер чемпионата мира в прыжках в воду Надежда Бажина признаны спортсменками года Европейской лигой плавания (LEN), говорится в пресс-релизе организации.
На Камчатке завершились единственные в России соревнования по зимнему серфингуПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Соревнования по зимнему серфингу Winter surf challenge, проходившие с 3 по 12 января, завершились на Камчатке, впервые в состязаниях принял участие иностранный серфер. Об этом ТАСС рассказал организатор соревнований, руководитель серфшколы Snowave Антон Морозов.