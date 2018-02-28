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28 февраляСпорт-Экспресс
Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что Ефимова была задержанаПятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова 30 декабря 2017 года была задержана полицией Лос-Анджелеса.
27 февраляТАСС
Российские ватерполистки проиграли испанкам в матче Мировой лигиТАСС, 27 февраля. Женская сборная России по водному поло со счетом 7:9 проиграла команде Испании в домашнем матче предварительного раунда европейской зоны Мировой лиги. Встреча прошла в Ханты-Мансийске.
19 февраляТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизниСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер по академической гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в Федерации гребного спорта России.
19 февраляР-Спорт
Российские ватерполисты не отобралась в Суперфинал Кубка ЕвропыМОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Италии в заключительном, третьем туре предварительного раунда Кубка Европы и не отобралась в Суперфинал.
18 февраляР-Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Гран-при по прыжкам в воду в РостокеПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объявила состав команды на первый этап Гран-при, который пройдет в немецком Ростоке.
16 февраляР-Спорт
Российские ватерполисты уступили черногорцам в предварительном раунде Кубка ЕвропыМужская сборная России по водному поло проиграла команде Черногории в матче предварительного раунда Кубка Европы.
13 февраляР-Спорт
Российские ватерполисты проиграли хорватам в матче Мировой лигиМужская сборная России по водному поло потерпела поражение от команды Хорватии в матче европейского группового этапа Мировой лиги.
7 февраляР-Спорт
Ватерполисты московского «Динамо» сыграли вничью с «ОСК Будапешт» в Лиге чемпионовМОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» разошлось миром с «ОСК Будапешт» в домашнем матче восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.
4 февраляР-Спорт
Ватерполистки сборной России вышли в Суперфинал Кубка ЕвропыМОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в Суперфинал Кубка Европы.
29 январяТАСС
Российские ватерполистки проиграли венгеркам в матче Мировой лигиТАСС, 29 января. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Венгрии в гостевом матче предварительного раунда Мировой лиги.
24 январяР-Спорт
Ватерполисты московского «Динамо» обыграли венгерский OSC в матче ЛЧМОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» обыграли OSC из Будапешта в матче Лиги чемпионов.
22 январяР-Спорт
LEN признала Колесниченко и Бажину лучшими в 2017 годуМОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко и призер чемпионата мира в прыжках в воду Надежда Бажина признаны спортсменками года Европейской лигой плавания (LEN), говорится в пресс-релизе организации.
20 январяР-Спорт
Ватерполисты волгоградского «Спартака» обыграли «Синтез» в полуфинале Кубка РоссииМОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Волгоградский «Спартак» нанес поражение казанскому «Синтезу» и вышел в финал Кубка России по водному поло среди мужских команд.
19 январяР-Спорт
Ватерполисты московского «Динамо» вышли в финал Кубка РоссииМОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ватерполисты московского «Динамо» обыграли подмосковный «Штурм-2002» в полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал.
17 январяР-Спорт
Двукратная чемпионка ОИ в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.
12 январяТАСС
На Камчатке завершились единственные в России соревнования по зимнему серфингуПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Соревнования по зимнему серфингу Winter surf challenge, проходившие с 3 по 12 января, завершились на Камчатке, впервые в состязаниях принял участие иностранный серфер. Об этом ТАСС рассказал организатор соревнований, руководитель серфшколы Snowave Антон Морозов.
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