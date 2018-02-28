19 февраля ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер по академической гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в Федерации гребного спорта России.