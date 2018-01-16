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Актуальные новости
16 январяТАСС
Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018ТАСС, 16 января. Десять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вошли в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
14 январяТАСС
Фазель: IIHF знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккеюАСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) знает о том, что Россия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.
14 январяТАСС
Третьяк: Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 годаМОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует выставить кандидатуру Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом в эфире YouTube-канала ФХР сообщил глава федерации Владислав Третьяк.
13 январяТАСС
Хоккеистки сборной России проиграли канадкам в матче за бронзу на молодежном ЧМДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 1:5 проиграла команде Канады в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.
12 январяСпорт-Экспресс
Шведская стена: Россия не смогла попасть в исторический финал с АмерикойЖенская молодежка уступила шведкам в полуфинале чемпионата мира. Завтра нашей команде предстоит вновь сыграть с канадками в матче за третье место.
12 январяТАСС
Сборная России проиграла команде Швеции в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюДМИТРОВ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинальном матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.
12 январяР-Спорт
Новую ледовую арену в Новосибирске построят на берегу реки ОбьНОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Власти Новосибирской области, Новосибирска и депутаты определились с местом строительства новой ледовой арены в Новосибирске, который претендует на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, объект возведут на первоначально заявленном месте на берегу Оби.
12 январяТАСС
На полуфинал и финал женского молодежного ЧМ по хоккею будут доступны бесплатные билетыТАСС, 12 января. Болельщики смогут получить бесплатные билеты на полуфинальный матч с участием российской команды и финал женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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