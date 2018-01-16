Третьяк: Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 годаМОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует выставить кандидатуру Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом в эфире YouTube-канала ФХР сообщил глава федерации Владислав Третьяк.
Новую ледовую арену в Новосибирске построят на берегу реки ОбьНОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Власти Новосибирской области, Новосибирска и депутаты определились с местом строительства новой ледовой арены в Новосибирске, который претендует на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, объект возведут на первоначально заявленном месте на берегу Оби.