12 января ТАСС

На полуфинал и финал женского молодежного ЧМ по хоккею будут доступны бесплатные билеты

ТАСС, 12 января. Болельщики смогут получить бесплатные билеты на полуфинальный матч с участием российской команды и финал женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).