Первый дивизион

Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛМОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибки, которую он допустил в игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
Гол Анюкова принёс «Зениту-2» победу над «Балтикой»Санкт-петербургский «Зенит-2» на выезде победил «Балтику» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Тихонов едет в Петербург, Торбинский против Зырянова и АнюковаВ воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в Санкт-Петербурге, где «Динамо СПб» примет «Крылья Советов»: обе команды борются за выход в премьер-лигу. Интересная встреча состоится и в Красноярске, где лидер — «Енисей» — сыграет с полуфиналистом Кубка России-2017/18 курским «Авангардом». «СЭ» представляет пять главных интриг 26-го тура.
Тестовый матч на стадионе «Калининград» между ФК «Балтика» и «Шальке» перенесенКАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Матч между российской «Балтикой и немецким «Шальке», который должен был пройти 22 марта и стать первым на новом стадионе «Калининград», строящемся к чемпионату мира 2018 года, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов.