Первый дивизион

28 февраля ТАСС

Тестовый матч на стадионе «Калининград» между ФК «Балтика» и «Шальке» перенесен

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Матч между российской «Балтикой и немецким «Шальке», который должен был пройти 22 марта и стать первым на новом стадионе «Калининград», строящемся к чемпионату мира 2018 года, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов.