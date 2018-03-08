Первый дивизион

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Актуальные новости
8 мартаТАСС
Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛМОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибки, которую он допустил в игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
8 мартаЧемпионат.com
«Кубань» на своём поле сыграла вничью с «Тамбовом»В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала на своём поле «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась вничью со счётом 0:0.
7 мартаOnedivision.ru
У «Луча-Энергии» всё будет хорошо!Команда провела пресс-конференцию в администрации края.
7 мартаР-Спорт
Власти Приморья предложили фанатам проголосовать за смену названия ФК «Луч-Энергия»ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил болельщикам футбольного клуба «Луч-Энергия» проголосовать за возвращение первого названия — «Луч», сообщает пресс-служба администрации края.
6 мартаOnedivision.ru
Гендиректор «Сибири»: Если выйдем в стыки, то отказываться от РФПЛ не будемГенеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».
5 мартаСпорт-Экспресс
Селихов пришел на «Спартак-2» и мерз вместе со всемиВ понедельник «Спартак-2» на домашней арене в Сокольниках сыграл вничью с воронежским «Факелом». Но на первый план снова вышел не сам результат встречи, а погодные условия.
4 мартаЧемпионат.com
Гол Анюкова принёс «Зениту-2» победу над «Балтикой»Санкт-петербургский «Зенит-2» на выезде победил «Балтику» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
4 мартаР-Спорт
«Крылья Советов» переиграли санкт-петербургское «Динамо» в матче ФНЛМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
4 мартаOnedivision.ru
За явным преимуществом…Отчет о матче в Красноярске.
4 мартаOnedivision.ru
«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.
4 мартаЧемпионат.com
«Енисей» разгромил «Авангард», «Сибирь» переиграла «Луч-Энергию»«Енисей» разгромил «Авангард» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.
4 мартаЧемпионат.com
«Химки» обыграли «Волгарь», одержав первую победу под руководством Красножана«Химки» одержали победу над «Волгарём» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.
4 мартаЧемпионат.com
10 людей, ради которых стоит следить за ФНЛСледом за РФПЛ возобновился сезон во втором национальном дивизионе. Там харизматичных личностей тоже в изобилии. Убедитесь сами.
4 мартаСпорт-Экспресс
Тихонов едет в Петербург, Торбинский против Зырянова и АнюковаВ воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в Санкт-Петербурге, где «Динамо СПб» примет «Крылья Советов»: обе команды борются за выход в премьер-лигу. Интересная встреча состоится и в Красноярске, где лидер — «Енисей» — сыграет с полуфиналистом Кубка России-2017/18 курским «Авангардом». «СЭ» представляет пять главных интриг 26-го тура.
2 мартаСпорт-Экспресс
Игорь Лебеденко: В «Факел» не Месси приехал, давайте без ажиотажаПолузащитник «Факела» Игорь Лебеденко заявил, что по-прежнему получает удовольствие от футбола и готов выкладываться. Кроме того, новичок воронежского клуба считает, что его переход не должен вызвать в городе большой ажиотаж.
28 февраляТАСС
Тестовый матч на стадионе «Калининград» между ФК «Балтика» и «Шальке» перенесенКАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Матч между российской «Балтикой и немецким «Шальке», который должен был пройти 22 марта и стать первым на новом стадионе «Калининград», строящемся к чемпионату мира 2018 года, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов.
27 февраляСпорт-Экспресс
«Я просто говорю правду. Иногда она горькая»: Аленичев объяснил, почему ругает «Спартак»Главный тренер «Енисея» дал интервью «СЭ».
23 февраляЧемпионат.com
«Урал» в серии пенальти обыграл «Луч-Энергию» в финале Кубка ФНЛ«Урал» одержал победу над «Луч-Энергией» в финале Кубка ФНЛ.
23 февраляOnedivision.ru
Кубок ФНЛ. «Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.
21 февраляOnedivision.ru
Полузащитник «Амкара» продолжит карьеру в «Томи»По информации «Матч ТВ» полузащитник «Амкара» Василий Алейников перешел в «Томь».
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