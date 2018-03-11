Премьер-лига

Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабряВ преддверии матча 22-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «СКА-Хабаровск», который пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 11 марта, полузащитнику красно-белых Квинси Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря.
Массимо Каррера: От травм Зе Луиша не усталГлавный тренер «Спартака» сообщил, когда должны вернуться в строй травмированные игроки, а полузащитник красно-белых Софьян Ханни рассказал, как правильно произносится его фамилия.