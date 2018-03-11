Премьер-лига

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Актуальные новости
11 мартаТАСС
Вылет самолета с футболистами ЦСКА был задержан на два часа в аэропорту ГрозногоМОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь вовремя из аэропорта в Грозном, где в воскресенье армейцы провели матч чемпионата страны с местным «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике московской команды Сергей Аксенов.
11 мартаСоветский спорт
Чары развеялись. Фернандо расколдовал ДобвнюГероическая игра вратаря «СКА-Хабаровск» не спасла команду от поражения на «Открытие Арене» — 0:1.
11 мартаСпорт-Экспресс
ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы терактаЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».
11 мартаЧемпионат.com
Р. Билялетдинов: Штрафной в концовке был придуман, но гол получился красивыйГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 22-го тура РФПЛ.
11 мартаТАСС
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче чемпионата России с ФК «СКА-Хабаровск»Встреча завершилась со счетом 1:0.
11 мартаСпорт-Экспресс
Тимофей Калачев: Пенальти на мне былПолузащитник «Ростова» — о неназначенном пенальти, словах Оздоева и качестве газона.
11 мартаТАСС
Болельщики самостоятельно объявили состав ФК «Спартак» из-за поломки звуковой системыМОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» без помощи диктора объявили состав команды перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против клуба «СКА-Хабаровск».
11 мартаСпорт-Экспресс
Не потерять бы в серебре. ЦСКА уже в тройкеАрмейцы подняли себе настроение перед выездом в Лион, крупно победив «Ахмат».
11 мартаЧемпионат.com
Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабряВ преддверии матча 22-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «СКА-Хабаровск», который пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 11 марта, полузащитнику красно-белых Квинси Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря.
11 мартаТАСС
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболуТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА со счетом 3:0 разгромил грозненский «Ахмат» в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
11 мартаСоветский спорт
«Мне не дали футболистов, которые могут забивать». Манчини опять недоволенПресс-конференция главных тренеров после матча «Ростов» — «Зенит» (0:0).
11 мартаСоветский спорт
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Спартака» и «СКА-Хабаровск» на матч 22-го тура чемпионата России.
11 мартаТАСС
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата РоссииТАСС, 11 марта. Санкт-петербургский «Зенит» на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
11 мартаЧемпионат.com
Кокорин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги.
10 мартаТАСС
Футболист «Рубина» Попов пропустит матч со «Спартаком» из-за условий контрактаТАСС, 10 марта. Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отметил, что болгарский полузащитник команды Ивелин Попов пропустит матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги против московского «Спартака» из-за условий контракта. Слова Бердыева приводит пресс-служба казанского клуба.
10 мартаСоветский спорт
Игра в «-11» вместо «-1». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в СаранскПеренесенный из Петербурга матч зрелищностью не порадовал, но это и не проблема команд.
10 мартаТАСС
«Рубин» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболуТАСС, 10 марта. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась в Саранске.
10 мартаСпорт-Экспресс
«Динамо»: с Панченко, но без голов«Динамо» на «Арене Химки» сыграло нулевую ничью с «Краснодаром».
10 мартаСпорт-Экспресс
Массимо Каррера: От травм Зе Луиша не усталГлавный тренер «Спартака» сообщил, когда должны вернуться в строй травмированные игроки, а полузащитник красно-белых Софьян Ханни рассказал, как правильно произносится его фамилия.
10 мартаТАСС
Хохлов: Панченко немного испортил игру «Динамо» в атаке против «Краснодара»ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко своим выходом немного испортил игру команды в нападении в матче с «Краснодаром». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.
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