Премьер-лига

11 марта ТАСС

Вылет самолета с футболистами ЦСКА был задержан на два часа в аэропорту Грозного

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь вовремя из аэропорта в Грозном, где в воскресенье армейцы провели матч чемпионата страны с местным «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике московской команды Сергей Аксенов.