ТАСС, 7 марта. Болельщики футбольного клуба "Уфа" смогут прийти на домашний стадион команды с термосами на матч 22-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) против махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС, 2 марта. Махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин" сыграют в пятницу в стартовом матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча откроет весеннюю программу премьер-лиги, где осталось провести заключительную треть дистанции.
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала махачкалинский "Анжи" погасить долг перед санкт-петербургским "Зенитом" за переход футболиста Ивана Иванченко.