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Анжи

Страна/Город
Россия
Махачкала
Год основания
1991
Командные цвета
Желто-зеленые
главный тренер
Вадим Скрипченко (с 14.08.2017 по н.в., с 13.08.2017 по 14.08.2017)

Новости команды

ФК Уфа разрешил болельщикам пронести термосы на домашний стадион на матч с Анжи
7 марта | ТАСС

ФК «Уфа» разрешил болельщикам пронести термосы на домашний стадион на матч с «Анжи»

ТАСС, 7 марта. Болельщики футбольного клуба "Уфа" смогут прийти на домашний стадион команды с термосами на матч 22-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) против махачкалинского "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Актуальные новости

Анжи и Рубин открывают весеннюю программу чемпионата России по футболу
2 марта | ТАСС

«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 марта. Махачкалинский "Анжи" и казанский "Рубин" сыграют в пятницу в стартовом матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча откроет весеннюю программу премьер-лиги, где осталось провести заключительную треть дистанции.
РФС обязал Анжи погасить долг перед Зенитом за переход футболиста Иванченко
1 марта | Р-Спорт

РФС обязал «Анжи» погасить долг перед «Зенитом» за переход футболиста Иванченко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала махачкалинский "Анжи" погасить долг перед санкт-петербургским "Зенитом" за переход футболиста Ивана Иванченко.
06 марта

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