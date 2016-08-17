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Спартак М

Страна/Город
Россия
Москва
Год основания
1922
Командные цвета
Красно-белые
главный тренер
Массимо Каррера (с 17.08.2016 по н.в.)

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Болельщики самостоятельно объявили состав ФК Спартак из-за поломки звуковой системы
11 марта, 20:09 | ТАСС

Болельщики самостоятельно объявили состав ФК «Спартак» из-за поломки звуковой системы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики московского "Спартака" без помощи диктора объявили состав команды перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против клуба "СКА-Хабаровск".
Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря
11 марта, 19:20 | Чемпионат.com

Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря

В преддверии матча 22-го тура российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "СКА-Хабаровск", который пройдёт в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 11 марта, полузащитнику красно-белых Квинси Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря.
Футболист Рубина Попов пропустит матч со Спартаком из-за условий контракта
10 марта | ТАСС

Футболист «Рубина» Попов пропустит матч со «Спартаком» из-за условий контракта

ТАСС, 10 марта. Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что болгарский полузащитник команды Ивелин Попов пропустит матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги против московского "Спартака" из-за условий контракта. Слова Бердыева приводит пресс-служба казанского клуба.
Массимо Каррера: От травм Зе Луиша не устал
10 марта | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: От травм Зе Луиша не устал

Главный тренер "Спартака" сообщил, когда должны вернуться в строй травмированные игроки, а полузащитник красно-белых Софьян Ханни рассказал, как правильно произносится его фамилия.
Нападающий Спартака Зе Луиш пропустит матч с ФК СКА-Хабаровск из-за травмы
9 марта | ТАСС

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч с ФК «СКА-Хабаровск» из-за травмы

ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией
7 марта | Чемпионат.com

Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
Спартак продлит контракт с Каррерой при попадании в Лигу чемпионов
7 марта | Известия

«Спартак» продлит контракт с Каррерой при попадании в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Спартак" намерен летом продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой в случае, если красно-белые получат путевку на главный европейский клубный турнир. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".
06 марта

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