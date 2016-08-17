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ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.