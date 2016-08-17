В преддверии матча 22-го тура российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "СКА-Хабаровск", который пройдёт в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 11 марта, полузащитнику красно-белых Квинси Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря.
ТАСС, 10 марта. Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что болгарский полузащитник команды Ивелин Попов пропустит матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги против московского "Спартака" из-за условий контракта. Слова Бердыева приводит пресс-служба казанского клуба.
ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
Футбольный клуб "Спартак" намерен летом продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой в случае, если красно-белые получат путевку на главный европейский клубный турнир. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".