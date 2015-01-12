Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2017/2018 стартовал 15 июля и завершится 13 мая.

В чемпионате примут участие 16 команд, которые сыграют между собой 30 матчей в два круга (каждый с каждым — один матч на своем поле и один в гостях).

За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в итоговой турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются по следующим показателям:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяется в дополнительном матче.

Клубы, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице, выбывают в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ). Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами - участниками ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места в своем первенстве.

Команда, ставшая первой по итогам сезона, а также команда, занявшая второе место, получают право на выступление в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Команда, занявшие третье место, сыграет в Лига чемпионов, начиная с раунда плей-офф. Команды, ставшие по итогам чемпионата четвертой и пятой, выступит в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.