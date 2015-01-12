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Футбол / Премьер-лига
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Локомотив 21 14 4 3 32-15 46
2 Спартак М 22 11 8 3 37-23 41
3 ЦСКА 22 12 5 5 32-17 41
4 Краснодар 22 12 4 6 35-24 40
5 Зенит 22 10 9 3 31-13 39
6 Уфа 22 8 7 7 24-25 31
7 Арсенал Т 22 9 4 9 23-23 31
8 Рубин 22 7 6 9 22-18 27
9 Ахмат 22 7 5 10 22-30 26
10 Ростов 22 6 8 8 18-20 26
11 Урал 21 5 10 6 22-23 25
12 Динамо М 22 5 9 8 20-21 24
13 Тосно 22 6 5 11 19-36 23
14 Амкар 22 5 7 10 12-21 22
15 Анжи 22 5 5 12 25-42 20
16 СКА-Хабаровск 22 2 6 14 16-39 12
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
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Формат турнира
выдержки из регламента

Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2017/2018 стартовал 15 июля и завершится 13 мая.

В чемпионате примут участие 16 команд, которые сыграют между собой 30 матчей в два круга (каждый с каждым — один матч на своем поле и один в гостях).

За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в итоговой турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются по следующим показателям:

  • по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
  • по наибольшему числу побед во всех матчах;
  • по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  • по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
  • по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяется в дополнительном матче.

Клубы, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице, выбывают в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ). Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами - участниками ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места в своем первенстве.

Команда, ставшая первой по итогам сезона, а также команда, занявшая второе место, получают право на выступление в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Команда, занявшие третье место, сыграет в Лига чемпионов, начиная с раунда плей-офф. Команды, ставшие по итогам чемпионата четвертой и пятой, выступит в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.