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Арсенал Т

Страна/Город
Россия
Тула
Год основания
1949
главный тренер
Миодраг Божович (с 18.06.2017 по н.в.)

Новости команды

Матч рекордов в Уфе: бомбардир Дзюба пенальти Хомича и самое быстрое удаление
9 марта | Спорт-Экспресс

Матч рекордов в Уфе: бомбардир Дзюба, пенальти Хомича и самое быстрое удаление

Заурядная игра 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом", вынесенная из-за ужасного состояния поля на пермской "Звезде" в Уфу, оказалась неожиданно интересной с точки зрения статистики.
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Актуальные новости

Матч чемпионата России по футболу Амкар — Арсенал пройдет не в Перми
5 марта | ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Амкар» — «Арсенал» пройдет не в Перми

ТАСС, 5 марта. Матч 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между пермским "Амкаром" и тульским "Арсеналом" пройдет не в Перми. Об этом сообщается на странице тульского клуба в Twitter.
Президент Арсенала поблагодарил фанатов за помощь в проведении матча с Ахматом
5 марта | Р-Спорт

Президент «Арсенала» поблагодарил фанатов за помощь в проведении матча с «Ахматом»

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что игра 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" еще утром в воскресенье находилась под угрозой отмены из-за сильного снегопада, но на помощь клубу пришли болельщики команды.
Тренер Ахмата Галактионов считает что футболисты Арсенала нарушили принципы fair play
5 марта | ТАСС

Тренер «Ахмата» Галактионов считает, что футболисты «Арсенала» нарушили принципы fair play

ТАСС, 4 марта. Главный тренер грозненского "Ахмата" Михаил Галактионов заявил, что футболисты тульского "Арсенала" не соблюли принципы честной игры (fair play) в эпизоде с забитым голом в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Слова Галактионова приводит пресс-служба "Ахмата".
Дзюба Погребняк и еще три звезды РФПЛ которые весной перезагрузят карьеру
2 марта | Советский спорт

Дзюба, Погребняк и еще три звезды РФПЛ, которые весной перезагрузят карьеру

Накануне возобновления чемпионата России "Советский спорт" называет пять известных игроков, которые сменили клубы, чтобы перезагрузить карьеру. У них высокие шансы на успех.
Нужно было убедиться что патроны остались в моем пистолете: Дзюба снова начал забивать
27 февраля | Спорт-Экспресс

«Нужно было убедиться, что патроны остались в моем пистолете»: Дзюба снова начал забивать

В последнем контрольном матче зимних сборов тульский "Арсенал" обыграл чемпиона Белоруссии БАТЭ - 4:3. Звездный новичок "оружейников" Артем Дзюба забил свой дебютный гол в новой команде, а также отметился результативным пасом.
06 марта

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