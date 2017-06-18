Заурядная игра 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом", вынесенная из-за ужасного состояния поля на пермской "Звезде" в Уфу, оказалась неожиданно интересной с точки зрения статистики.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что игра 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" еще утром в воскресенье находилась под угрозой отмены из-за сильного снегопада, но на помощь клубу пришли болельщики команды.
ТАСС, 4 марта. Главный тренер грозненского "Ахмата" Михаил Галактионов заявил, что футболисты тульского "Арсенала" не соблюли принципы честной игры (fair play) в эпизоде с забитым голом в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Слова Галактионова приводит пресс-служба "Ахмата".
В последнем контрольном матче зимних сборов тульский "Арсенал" обыграл чемпиона Белоруссии БАТЭ - 4:3. Звездный новичок "оружейников" Артем Дзюба забил свой дебютный гол в новой команде, а также отметился результативным пасом.