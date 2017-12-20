ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
ТАСС, 7 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил "СКА-Хабаровску" зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий казанского "Рубина" Максим Канунников может пополнить состав хабаровчан.