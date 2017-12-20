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СКА-Хабаровск

Страна/Город
Россия
Хабаровск
Год основания
1946
Командные цвета
Красно-сине-белый
главный тренер
Ринат Билялетдинов (с 20.12.2017 по н.в.)

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Актуальные новости

Нападающий Спартака Зе Луиш пропустит матч с ФК СКА-Хабаровск из-за травмы
9 марта | ТАСС

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч с ФК «СКА-Хабаровск» из-за травмы

ТАСС, 9 марта. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из- за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
РФС разрешил СКА-Хабаровску зарегистрировать нападающего Канунникова
7 марта | ТАСС

РФС разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать нападающего Канунникова

ТАСС, 7 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил "СКА-Хабаровску" зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
РФС отказал СКА-Хабаровску в регистрации ивуарийского футболиста Конате
5 марта | ТАСС

РФС отказал «СКА-Хабаровску» в регистрации ивуарийского футболиста Конате

ТАСС, 5 марта. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков отказал "СКА- Хабаровску" в регистрации иваурийского нападающего Мохамеда Конате. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Тосно добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
4 марта | Спорт-Экспресс

«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил

"СКА-Хабаровск" под руководством Рината Билялетдинова пока проигрывает - сначала команда покинула розыгрыш Кубка России, а в воскресенье уступила в чемпионате клубу из Ленинградской области.
Гендиректор СКА-Хабаровск: Ведём переговоры с Канунниковым завтра всё объявим
2 марта | Чемпионат.com

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Ведём переговоры с Канунниковым, завтра всё объявим

Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий казанского "Рубина" Максим Канунников может пополнить состав хабаровчан.
Шинник победил СКА-Хабаровск по пенальти и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
27 февраля | ТАСС

«Шинник» победил «СКА-Хабаровск» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 27 февраля. Ярославский "Шинник" в гостях по пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
06 марта

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