|Тур 1
|Дата, время
|Матч
|Счет
|11.08.2017
|Арсенал – Лестер
|4 : 3
|12.08.2017
|Уотфорд – Ливерпуль
|3 : 3
|12.08.2017
|Челси – Бернли
|2 : 3
|12.08.2017
|Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
|0 : 3
|12.08.2017
|Эвертон – Стоук Сити
|1 : 0
|12.08.2017
|Саутгемптон – Суонси
|0 : 0
|12.08.2017
|Вест Бромвич Альбион – Борнмут
|1 : 0
|12.08.2017
|Брайтон & Хоув – Манчестер Сити
|0 : 2
|13.08.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 2
|13.08.2017
|Манчестер Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед
|4 : 0
|Тур 2
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.08.2017
|Суонси – Манчестер Юнайтед
|0 : 4
|19.08.2017
|Лестер – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|19.08.2017
|Бернли – Вест Бромвич Альбион
|0 : 1
|19.08.2017
|Борнмут – Уотфорд
|0 : 2
|19.08.2017
|Ливерпуль – Кристал Пэлас
|1 : 0
|19.08.2017
|Саутгемптон – Вест Хэм Юнайтед
|3 : 2
|19.08.2017
|Стоук Сити – Арсенал
|1 : 0
|20.08.2017
|Хаддерсфилд – Ньюкасл Юнайтед
|1 : 0
|20.08.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Челси
|1 : 2
|21.08.2017
|Манчестер Сити – Эвертон
|1 : 1
|Тур 3
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.08.2017
|Борнмут – Манчестер Сити
|1 : 2
|26.08.2017
|Хаддерсфилд – Саутгемптон
|0 : 0
|26.08.2017
|Кристал Пэлас – Суонси
|0 : 2
|26.08.2017
|Уотфорд – Брайтон & Хоув
|0 : 0
|26.08.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед
|3 : 0
|26.08.2017
|Манчестер Юнайтед – Лестер
|2 : 0
|27.08.2017
|Челси – Эвертон
|2 : 0
|27.08.2017
|Вест Бромвич Альбион – Стоук Сити
|1 : 1
|27.08.2017
|Ливерпуль – Арсенал
|4 : 0
|27.08.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Бернли
|1 : 1
|Тур 4
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.09.2017
|Манчестер Сити – Ливерпуль
|5 : 0
|9.09.2017
|Эвертон – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 3
|9.09.2017
|Брайтон & Хоув – Вест Бромвич Альбион
|3 : 1
|9.09.2017
|Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|9.09.2017
|Лестер – Челси
|1 : 2
|9.09.2017
|Саутгемптон – Уотфорд
|0 : 2
|9.09.2017
|Стоук Сити – Манчестер Юнайтед
|2 : 2
|10.09.2017
|Бернли – Кристал Пэлас
|1 : 0
|10.09.2017
|Суонси – Ньюкасл Юнайтед
|0 : 1
|11.09.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Хаддерсфилд
|2 : 0
|Тур 5
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.09.2017
|Борнмут – Брайтон & Хоув
|2 : 1
|16.09.2017
|Кристал Пэлас – Саутгемптон
|0 : 1
|16.09.2017
|Хаддерсфилд – Лестер
|1 : 1
|16.09.2017
|Ливерпуль – Бернли
|1 : 1
|16.09.2017
|Уотфорд – Манчестер Сити
|0 : 6
|16.09.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Стоук Сити
|2 : 1
|16.09.2017
|Вест Бромвич Альбион – Вест Хэм Юнайтед
|0 : 0
|16.09.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Суонси
|0 : 0
|17.09.2017
|Челси – Арсенал
|0 : 0
|17.09.2017
|Манчестер Юнайтед – Эвертон
|4 : 0
|Тур 6
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.09.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
|2 : 3
|23.09.2017
|Эвертон – Борнмут
|2 : 1
|23.09.2017
|Бернли – Хаддерсфилд
|0 : 0
|23.09.2017
|Манчестер Сити – Кристал Пэлас
|5 : 0
|23.09.2017
|Суонси – Уотфорд
|1 : 2
|23.09.2017
|Стоук Сити – Челси
|0 : 4
|23.09.2017
|Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
|0 : 1
|23.09.2017
|Лестер – Ливерпуль
|2 : 3
|24.09.2017
|Брайтон & Хоув – Ньюкасл Юнайтед
|1 : 0
|25.09.2017
|Арсенал – Вест Бромвич Альбион
|2 : 0
|Тур 7
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.09.2017
|Хаддерсфилд – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 4
|30.09.2017
|Борнмут – Лестер
|0 : 0
|30.09.2017
|Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
|4 : 0
|30.09.2017
|Вест Бромвич Альбион – Уотфорд
|2 : 2
|30.09.2017
|Стоук Сити – Саутгемптон
|2 : 1
|30.09.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Суонси
|1 : 0
|30.09.2017
|Челси – Манчестер Сити
|0 : 1
|1.10.2017
|Арсенал – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|1.10.2017
|Эвертон – Бернли
|0 : 1
|1.10.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль
|1 : 1
|Тур 8
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.10.2017
|Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
|0 : 0
|14.10.2017
|Кристал Пэлас – Челси
|2 : 1
|14.10.2017
|Бернли – Вест Хэм Юнайтед
|1 : 1
|14.10.2017
|Манчестер Сити – Стоук Сити
|7 : 2
|14.10.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Борнмут
|1 : 0
|14.10.2017
|Суонси – Хаддерсфилд
|2 : 0
|14.10.2017
|Уотфорд – Арсенал
|2 : 1
|15.10.2017
|Брайтон & Хоув – Эвертон
|1 : 1
|15.10.2017
|Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед
|2 : 2
|16.10.2017
|Лестер – Вест Бромвич Альбион
|1 : 1
|Тур 9
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.10.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Брайтон & Хоув
|0 : 3
|21.10.2017
|Челси – Уотфорд
|4 : 2
|21.10.2017
|Манчестер Сити – Бернли
|3 : 0
|21.10.2017
|Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед
|2 : 1
|21.10.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас
|1 : 0
|21.10.2017
|Суонси – Лестер
|1 : 2
|21.10.2017
|Стоук Сити – Борнмут
|1 : 2
|21.10.2017
|Саутгемптон – Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
|22.10.2017
|Эвертон – Арсенал
|2 : 5
|22.10.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль
|4 : 1
|Тур 10
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.10.2017
|Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|28.10.2017
|Арсенал – Суонси
|2 : 1
|28.10.2017
|Кристал Пэлас – Вест Хэм Юнайтед
|2 : 2
|28.10.2017
|Уотфорд – Стоук Сити
|0 : 1
|28.10.2017
|Ливерпуль – Хаддерсфилд
|3 : 0
|28.10.2017
|Вест Бромвич Альбион – Манчестер Сити
|2 : 3
|28.10.2017
|Борнмут – Челси
|0 : 1
|29.10.2017
|Брайтон & Хоув – Саутгемптон
|1 : 1
|29.10.2017
|Лестер – Эвертон
|2 : 0
|30.10.2017
|Бернли – Ньюкасл Юнайтед
|1 : 0
|Тур 11
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.11.2017
|Стоук Сити – Лестер
|2 : 2
|4.11.2017
|Хаддерсфилд – Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
|4.11.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Борнмут
|0 : 1
|4.11.2017
|Саутгемптон – Бернли
|0 : 1
|4.11.2017
|Суонси – Брайтон & Хоув
|0 : 1
|4.11.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Ливерпуль
|1 : 4
|5.11.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас
|1 : 0
|5.11.2017
|Манчестер Сити – Арсенал
|3 : 1
|5.11.2017
|Эвертон – Уотфорд
|3 : 2
|5.11.2017
|Челси – Манчестер Юнайтед
|1 : 0
|Тур 12
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.11.2017
|Арсенал – Тоттенхэм Хотспур
|2 : 0
|18.11.2017
|Бернли – Суонси
|2 : 0
|18.11.2017
|Борнмут – Хаддерсфилд
|4 : 0
|18.11.2017
|Кристал Пэлас – Эвертон
|2 : 2
|18.11.2017
|Лестер – Манчестер Сити
|0 : 2
|18.11.2017
|Ливерпуль – Саутгемптон
|3 : 0
|18.11.2017
|Вест Бромвич Альбион – Челси
|0 : 4
|18.11.2017
|Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
|4 : 1
|19.11.2017
|Уотфорд – Вест Хэм Юнайтед
|2 : 0
|20.11.2017
|Брайтон & Хоув – Стоук Сити
|2 : 2
|Тур 13
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.11.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Лестер
|1 : 1
|25.11.2017
|Кристал Пэлас – Стоук Сити
|2 : 1
|25.11.2017
|Манчестер Юнайтед – Брайтон & Хоув
|1 : 0
|25.11.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Уотфорд
|0 : 3
|25.11.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Вест Бромвич Альбион
|1 : 1
|25.11.2017
|Суонси – Борнмут
|0 : 0
|25.11.2017
|Ливерпуль – Челси
|1 : 1
|26.11.2017
|Саутгемптон – Эвертон
|4 : 1
|26.11.2017
|Бернли – Арсенал
|0 : 1
|26.11.2017
|Хаддерсфилд – Манчестер Сити
|1 : 2
|Тур 14
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.11.2017
|Брайтон & Хоув – Кристал Пэлас
|0 : 0
|28.11.2017
|Лестер – Тоттенхэм Хотспур
|2 : 1
|28.11.2017
|Уотфорд – Манчестер Юнайтед
|2 : 4
|28.11.2017
|Вест Бромвич Альбион – Ньюкасл Юнайтед
|2 : 2
|29.11.2017
|Арсенал – Хаддерсфилд
|5 : 0
|29.11.2017
|Борнмут – Бернли
|1 : 2
|29.11.2017
|Челси – Суонси
|1 : 0
|29.11.2017
|Эвертон – Вест Хэм Юнайтед
|4 : 0
|29.11.2017
|Манчестер Сити – Саутгемптон
|2 : 1
|29.11.2017
|Стоук Сити – Ливерпуль
|0 : 3
|Тур 15
|Дата, время
|Матч
|Счет
|2.12.2017
|Челси – Ньюкасл Юнайтед
|3 : 1
|2.12.2017
|Брайтон & Хоув – Ливерпуль
|1 : 5
|2.12.2017
|Эвертон – Хаддерсфилд
|2 : 0
|2.12.2017
|Лестер – Бернли
|1 : 0
|2.12.2017
|Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур
|1 : 1
|2.12.2017
|Стоук Сити – Суонси
|2 : 1
|2.12.2017
|Вест Бромвич Альбион – Кристал Пэлас
|0 : 0
|2.12.2017
|Арсенал – Манчестер Юнайтед
|1 : 3
|3.12.2017
|Борнмут – Саутгемптон
|1 : 1
|3.12.2017
|Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед
|2 : 1
|Тур 16
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.12.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Челси
|1 : 0
|9.12.2017
|Хаддерсфилд – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|9.12.2017
|Кристал Пэлас – Борнмут
|2 : 2
|9.12.2017
|Бернли – Уотфорд
|1 : 0
|9.12.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Стоук Сити
|5 : 1
|9.12.2017
|Суонси – Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
|9.12.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Лестер
|2 : 3
|10.12.2017
|Саутгемптон – Арсенал
|1 : 1
|10.12.2017
|Ливерпуль – Эвертон
|1 : 1
|10.12.2017
|Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
|1 : 2
|Тур 17
|Дата, время
|Матч
|Счет
|12.12.2017
|Бернли – Стоук Сити
|1 : 0
|12.12.2017
|Хаддерсфилд – Челси
|1 : 3
|12.12.2017
|Кристал Пэлас – Уотфорд
|2 : 1
|13.12.2017
|Суонси – Манчестер Сити
|0 : 4
|13.12.2017
|Саутгемптон – Лестер
|1 : 4
|13.12.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Эвертон
|0 : 1
|13.12.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Арсенал
|0 : 0
|13.12.2017
|Манчестер Юнайтед – Борнмут
|1 : 0
|13.12.2017
|Ливерпуль – Вест Бромвич Альбион
|0 : 0
|13.12.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|Тур 18
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.12.2017
|Лестер – Кристал Пэлас
|0 : 3
|16.12.2017
|Челси – Саутгемптон
|1 : 0
|16.12.2017
|Брайтон & Хоув – Бернли
|0 : 0
|16.12.2017
|Арсенал – Ньюкасл Юнайтед
|1 : 0
|16.12.2017
|Уотфорд – Хаддерсфилд
|1 : 4
|16.12.2017
|Стоук Сити – Вест Хэм Юнайтед
|0 : 3
|16.12.2017
|Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур
|4 : 1
|17.12.2017
|Вест Бромвич Альбион – Манчестер Юнайтед
|1 : 2
|17.12.2017
|Борнмут – Ливерпуль
|0 : 4
|18.12.2017
|Эвертон – Суонси
|3 : 1
|Тур 19
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.12.2017
|Арсенал – Ливерпуль
|3 : 3
|23.12.2017
|Эвертон – Челси
|0 : 0
|23.12.2017
|Брайтон & Хоув – Уотфорд
|1 : 0
|23.12.2017
|Манчестер Сити – Борнмут
|4 : 0
|23.12.2017
|Суонси – Кристал Пэлас
|1 : 1
|23.12.2017
|Стоук Сити – Вест Бромвич Альбион
|3 : 1
|23.12.2017
|Саутгемптон – Хаддерсфилд
|1 : 1
|23.12.2017
|Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
|2 : 3
|23.12.2017
|Бернли – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 3
|23.12.2017
|Лестер – Манчестер Юнайтед
|2 : 2
|Тур 20
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.12.2017
|Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон
|5 : 2
|26.12.2017
|Хаддерсфилд – Стоук Сити
|1 : 1
|26.12.2017
|Челси – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|26.12.2017
|Борнмут – Вест Хэм Юнайтед
|3 : 3
|26.12.2017
|Манчестер Юнайтед – Бернли
|2 : 2
|26.12.2017
|Уотфорд – Лестер
|2 : 1
|26.12.2017
|Вест Бромвич Альбион – Эвертон
|0 : 0
|26.12.2017
|Ливерпуль – Суонси
|5 : 0
|27.12.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити
|0 : 1
|28.12.2017
|Кристал Пэлас – Арсенал
|2 : 3
|Тур 21
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.12.2017
|Хаддерсфилд – Бернли
|0 : 0
|30.12.2017
|Челси – Стоук Сити
|5 : 0
|30.12.2017
|Борнмут – Эвертон
|2 : 1
|30.12.2017
|Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|30.12.2017
|Уотфорд – Суонси
|1 : 2
|30.12.2017
|Ньюкасл Юнайтед – Брайтон & Хоув
|0 : 0
|30.12.2017
|Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
|0 : 0
|31.12.2017
|Кристал Пэлас – Манчестер Сити
|0 : 0
|31.12.2017
|Вест Бромвич Альбион – Арсенал
|1 : 1
|4.01, 23:00
|Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед
|1 : 1
|Тур 22
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.01, 15:30
|Брайтон & Хоув – Борнмут
|2 : 2
|1.01, 18:00
|Бернли – Ливерпуль
|1 : 2
|1.01, 18:00
|Лестер – Хаддерсфилд
|3 : 0
|1.01, 18:00
|Стоук Сити – Ньюкасл Юнайтед
|0 : 1
|1.01, 20:30
|Эвертон – Манчестер Юнайтед
|0 : 2
|2.01, 22:45
|Вест Хэм Юнайтед – Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
|2.01, 22:45
|Суонси – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 2
|2.01, 22:45
|Саутгемптон – Кристал Пэлас
|1 : 2
|2.01, 23:00
|Манчестер Сити – Уотфорд
|3 : 1
|3.01, 22:45
|Арсенал – Челси
|2 : 2
|Тур 23
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.01, 18:00
|Хаддерсфилд – Вест Хэм Юнайтед
|1 : 4
|13.01, 18:00
|Кристал Пэлас – Бернли
|1 : 0
|13.01, 18:00
|Челси – Лестер
|0 : 0
|13.01, 18:00
|Уотфорд – Саутгемптон
|2 : 2
|13.01, 18:00
|Ньюкасл Юнайтед – Суонси
|1 : 1
|13.01, 18:00
|Вест Бромвич Альбион – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|13.01, 20:30
|Тоттенхэм Хотспур – Эвертон
|4 : 0
|14.01, 16:30
|Борнмут – Арсенал
|2 : 1
|14.01, 19:00
|Ливерпуль – Манчестер Сити
|4 : 3
|15.01, 23:00
|Манчестер Юнайтед – Стоук Сити
|3 : 0
|Тур 24
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.01, 15:30
|Брайтон & Хоув – Челси
|0 : 4
|20.01, 18:00
|Эвертон – Вест Бромвич Альбион
|1 : 1
|20.01, 18:00
|Бернли – Манчестер Юнайтед
|0 : 1
|20.01, 18:00
|Арсенал – Кристал Пэлас
|4 : 1
|20.01, 18:00
|Лестер – Уотфорд
|2 : 0
|20.01, 18:00
|Стоук Сити – Хаддерсфилд
|2 : 0
|20.01, 18:00
|Вест Хэм Юнайтед – Борнмут
|1 : 1
|20.01, 20:30
|Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед
|3 : 1
|21.01, 19:00
|Саутгемптон – Тоттенхэм Хотспур
|1 : 1
|22.01, 23:00
|Суонси – Ливерпуль
|1 : 0
|Тур 25
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.01, 22:45
|Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас
|1 : 1
|30.01, 22:45
|Суонси – Арсенал
|3 : 1
|30.01, 23:00
|Хаддерсфилд – Ливерпуль
|0 : 3
|31.01, 22:45
|Челси – Борнмут
|0 : 3
|31.01, 22:45
|Эвертон – Лестер
|2 : 1
|31.01, 22:45
|Ньюкасл Юнайтед – Бернли
|1 : 1
|31.01, 22:45
|Саутгемптон – Брайтон & Хоув
|1 : 1
|31.01, 23:00
|Манчестер Сити – Вест Бромвич Альбион
|3 : 0
|31.01, 23:00
|Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед
|2 : 0
|31.01, 23:00
|Стоук Сити – Уотфорд
|0 : 0
|Тур 26
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.02, 15:30
|Бернли – Манчестер Сити
|1 : 1
|3.02, 18:00
|Брайтон & Хоув – Вест Хэм Юнайтед
|3 : 1
|3.02, 18:00
|Борнмут – Стоук Сити
|2 : 1
|3.02, 18:00
|Лестер – Суонси
|1 : 1
|3.02, 18:00
|Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд
|2 : 0
|3.02, 18:00
|Вест Бромвич Альбион – Саутгемптон
|2 : 3
|3.02, 20:30
|Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|4.02, 17:15
|Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1
|4.02, 19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур
|2 : 2
|5.02, 23:00
|Уотфорд – Челси
|4 : 1
|Тур 27
|Дата, время
|Матч
|Счет
|10.02, 15:30
|Тоттенхэм Хотспур – Арсенал
|1 : 0
|10.02, 18:00
|Эвертон – Кристал Пэлас
|3 : 1
|10.02, 18:00
|Суонси – Бернли
|1 : 0
|10.02, 18:00
|Стоук Сити – Брайтон & Хоув
|1 : 1
|10.02, 18:00
|Вест Хэм Юнайтед – Уотфорд
|2 : 0
|10.02, 20:30
|Манчестер Сити – Лестер
|5 : 1
|11.02, 15:00
|Хаддерсфилд – Борнмут
|4 : 1
|11.02, 17:15
|Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед
|1 : 0
|11.02, 19:30
|Саутгемптон – Ливерпуль
|0 : 2
|12.02, 23:00
|Челси – Вест Бромвич Альбион
|3 : 0
|Тур 28
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.02, 15:30
|Лестер – Стоук Сити
|1 : 1
|24.02, 18:00
|Бернли – Саутгемптон
|1 : 1
|24.02, 18:00
|Брайтон & Хоув – Суонси
|4 : 1
|24.02, 18:00
|Борнмут – Ньюкасл Юнайтед
|2 : 2
|24.02, 18:00
|Ливерпуль – Вест Хэм Юнайтед
|4 : 1
|24.02, 18:00
|Вест Бромвич Альбион – Хаддерсфилд
|1 : 2
|24.02, 20:30
|Уотфорд – Эвертон
|1 : 0
|25.02, 15:00
|Кристал Пэлас – Тоттенхэм Хотспур
|0 : 1
|25.02, 17:05
|Манчестер Юнайтед – Челси
|2 : 1
|1.03, 22:45
|Арсенал – Манчестер Сити
|0 : 3
|Тур 29
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.03, 15:30
|Бернли – Эвертон
|2 : 1
|3.03, 18:00
|Лестер – Борнмут
|1 : 1
|3.03, 18:00
|Тоттенхэм Хотспур – Хаддерсфилд
|2 : 0
|3.03, 18:00
|Суонси – Вест Хэм Юнайтед
|4 : 1
|3.03, 18:00
|Саутгемптон – Стоук Сити
|0 : 0
|3.03, 18:00
|Уотфорд – Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
|3.03, 20:30
|Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед
|2 : 0
|4.03, 16:30
|Брайтон & Хоув – Арсенал
|2 : 1
|4.03, 19:00
|Манчестер Сити – Челси
|1 : 0
|5.03, 23:00
|Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
|2 : 3
|Тур 30
|Дата, время
|Матч
|Счет
|10.03, 15:30
|Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
|2 : 1
|10.03, 18:00
|Эвертон – Брайтон & Хоув
|2 : 0
|10.03, 18:00
|Хаддерсфилд – Суонси
|0 : 0
|10.03, 18:00
|Вест Бромвич Альбион – Лестер
|1 : 4
|10.03, 18:00
|Ньюкасл Юнайтед – Саутгемптон
|3 : 0
|10.03, 18:00
|Вест Хэм Юнайтед – Бернли
|0 : 3
|10.03, 20:30
|Челси – Кристал Пэлас
|2 : 1
|11.03, 16:30
|Арсенал – Уотфорд
|3 : 0
|11.03, 19:00
|Борнмут – Тоттенхэм Хотспур
|1 : 4
|12.03, 23:00
|Стоук Сити – Манчестер Сити
|- : -
|Тур 31
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.03, 18:00
|Хаддерсфилд – Кристал Пэлас
|- : -
|17.03, 18:00
|Борнмут – Вест Бромвич Альбион
|- : -
|17.03, 18:00
|Стоук Сити – Эвертон
|- : -
|17.03, 20:30
|Ливерпуль – Уотфорд
|- : -
|13.05
|Лестер – Арсенал
|- : -
|13.05
|Бернли – Челси
|- : -
|13.05
|Манчестер Сити – Брайтон & Хоув
|- : -
|13.05
|Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед
|- : -
|13.05
|Суонси – Саутгемптон
|- : -
|13.05
|Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед
|- : -
|Тур 32
|Дата, время
|Матч
|Счет
|31.03, 14:30
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|31.03, 17:00
|Брайтон & Хоув – Лестер
|- : -
|31.03, 17:00
|Манчестер Юнайтед – Суонси
|- : -
|31.03, 17:00
|Уотфорд – Борнмут
|- : -
|31.03, 17:00
|Вест Хэм Юнайтед – Саутгемптон
|- : -
|31.03, 17:00
|Ньюкасл Юнайтед – Хаддерсфилд
|- : -
|31.03, 17:00
|Вест Бромвич Альбион – Бернли
|- : -
|31.03, 19:30
|Эвертон – Манчестер Сити
|- : -
|1.04, 15:30
|Арсенал – Стоук Сити
|- : -
|1.04, 18:00
|Челси – Тоттенхэм Хотспур
|- : -
|Тур 33
|Дата, время
|Матч
|Счет
|7.04, 17:00
|Брайтон & Хоув – Хаддерсфилд
|- : -
|7.04, 17:00
|Борнмут – Кристал Пэлас
|- : -
|7.04, 17:00
|Лестер – Ньюкасл Юнайтед
|- : -
|7.04, 17:00
|Уотфорд – Бернли
|- : -
|7.04, 17:00
|Стоук Сити – Тоттенхэм Хотспур
|- : -
|7.04, 17:00
|Вест Бромвич Альбион – Суонси
|- : -
|7.04, 19:30
|Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
|- : -
|8.04, 16:15
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|8.04, 18:30
|Челси – Вест Хэм Юнайтед
|- : -
|9.04, 22:00
|Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|Тур 34
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.04, 14:30
|Саутгемптон – Челси
|- : -
|14.04, 17:00
|Хаддерсфилд – Уотфорд
|- : -
|14.04, 17:00
|Кристал Пэлас – Брайтон & Хоув
|- : -
|14.04, 17:00
|Бернли – Лестер
|- : -
|14.04, 17:00
|Суонси – Эвертон
|- : -
|14.04, 19:30
|Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|14.04, 21:45
|Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити
|- : -
|15.04, 15:30
|Ньюкасл Юнайтед – Арсенал
|- : -
|15.04, 18:00
|Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич Альбион
|- : -
|16.04, 22:00
|Вест Хэм Юнайтед – Стоук Сити
|- : -
|Тур 35
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.04, 22:00
|Брайтон & Хоув – Тоттенхэм Хотспур
|- : -
|21.04, 17:00
|Челси – Хаддерсфилд
|- : -
|21.04, 17:00
|Эвертон – Ньюкасл Юнайтед
|- : -
|21.04, 17:00
|Лестер – Саутгемптон
|- : -
|21.04, 17:00
|Уотфорд – Кристал Пэлас
|- : -
|21.04, 17:00
|Стоук Сити – Бернли
|- : -
|21.04, 19:30
|Борнмут – Манчестер Юнайтед
|- : -
|22.04, 16:15
|Вест Бромвич Альбион – Ливерпуль
|- : -
|22.04, 18:30
|Манчестер Сити – Суонси
|- : -
|23.04, 22:00
|Арсенал – Вест Хэм Юнайтед
|- : -
|Тур 36
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.04, 14:30
|Ливерпуль – Стоук Сити
|- : -
|28.04, 17:00
|Хаддерсфилд – Эвертон
|- : -
|28.04, 17:00
|Кристал Пэлас – Лестер
|- : -
|28.04, 17:00
|Бернли – Брайтон & Хоув
|- : -
|28.04, 17:00
|Ньюкасл Юнайтед – Вест Бромвич Альбион
|- : -
|28.04, 17:00
|Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|28.04, 19:30
|Суонси – Челси
|- : -
|29.04, 16:15
|Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити
|- : -
|29.04, 18:30
|Манчестер Юнайтед – Арсенал
|- : -
|30.04, 22:00
|Тоттенхэм Хотспур – Уотфорд
|- : -
|Тур 37
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.05
|Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.05
|Брайтон & Хоув – Манчестер Юнайтед
|- : -
|5.05
|Арсенал – Бернли
|- : -
|5.05
|Борнмут – Суонси
|- : -
|5.05
|Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|5.05
|Лестер – Вест Хэм Юнайтед
|- : -
|5.05
|Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед
|- : -
|5.05
|Стоук Сити – Кристал Пэлас
|- : -
|5.05
|Манчестер Сити – Хаддерсфилд
|- : -
|5.05
|Вест Бромвич Альбион – Тоттенхэм Хотспур
|- : -
|Тур 38
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.05
|Ливерпуль – Брайтон & Хоув
|- : -
|13.05
|Хаддерсфилд – Арсенал
|- : -
|13.05
|Кристал Пэлас – Вест Бромвич Альбион
|- : -
|13.05
|Бернли – Борнмут
|- : -
|13.05
|Манчестер Юнайтед – Уотфорд
|- : -
|13.05
|Ньюкасл Юнайтед – Челси
|- : -
|13.05
|Тоттенхэм Хотспур – Лестер
|- : -
|13.05
|Суонси – Стоук Сити
|- : -
|13.05
|Саутгемптон – Манчестер Сити
|- : -
|13.05
|Вест Хэм Юнайтед – Эвертон
|- : -