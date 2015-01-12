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Футбол / Зарубежный / Англия
Сезон: 2017/2018
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Тур 1
Дата, время Матч Счет
11.08.2017 Арсенал – Лестер 4 : 3
12.08.2017 Уотфорд – Ливерпуль 3 : 3
12.08.2017 Челси – Бернли 2 : 3
12.08.2017 Кристал Пэлас – Хаддерсфилд 0 : 3
12.08.2017 Эвертон – Стоук Сити 1 : 0
12.08.2017 Саутгемптон – Суонси 0 : 0
12.08.2017 Вест Бромвич Альбион – Борнмут 1 : 0
12.08.2017 Брайтон & Хоув – Манчестер Сити 0 : 2
13.08.2017 Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 0 : 2
13.08.2017 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед 4 : 0
Тур 2
Дата, время Матч Счет
19.08.2017 Суонси – Манчестер Юнайтед 0 : 4
19.08.2017 Лестер – Брайтон & Хоув 2 : 0
19.08.2017 Бернли – Вест Бромвич Альбион 0 : 1
19.08.2017 Борнмут – Уотфорд 0 : 2
19.08.2017 Ливерпуль – Кристал Пэлас 1 : 0
19.08.2017 Саутгемптон – Вест Хэм Юнайтед 3 : 2
19.08.2017 Стоук Сити – Арсенал 1 : 0
20.08.2017 Хаддерсфилд – Ньюкасл Юнайтед 1 : 0
20.08.2017 Тоттенхэм Хотспур – Челси 1 : 2
21.08.2017 Манчестер Сити – Эвертон 1 : 1
Тур 3
Дата, время Матч Счет
26.08.2017 Борнмут – Манчестер Сити 1 : 2
26.08.2017 Хаддерсфилд – Саутгемптон 0 : 0
26.08.2017 Кристал Пэлас – Суонси 0 : 2
26.08.2017 Уотфорд – Брайтон & Хоув 0 : 0
26.08.2017 Ньюкасл Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед 3 : 0
26.08.2017 Манчестер Юнайтед – Лестер 2 : 0
27.08.2017 Челси – Эвертон 2 : 0
27.08.2017 Вест Бромвич Альбион – Стоук Сити 1 : 1
27.08.2017 Ливерпуль – Арсенал 4 : 0
27.08.2017 Тоттенхэм Хотспур – Бернли 1 : 1
Тур 4
Дата, время Матч Счет
9.09.2017 Манчестер Сити – Ливерпуль 5 : 0
9.09.2017 Эвертон – Тоттенхэм Хотспур 0 : 3
9.09.2017 Брайтон & Хоув – Вест Бромвич Альбион 3 : 1
9.09.2017 Арсенал – Борнмут 3 : 0
9.09.2017 Лестер – Челси 1 : 2
9.09.2017 Саутгемптон – Уотфорд 0 : 2
9.09.2017 Стоук Сити – Манчестер Юнайтед 2 : 2
10.09.2017 Бернли – Кристал Пэлас 1 : 0
10.09.2017 Суонси – Ньюкасл Юнайтед 0 : 1
11.09.2017 Вест Хэм Юнайтед – Хаддерсфилд 2 : 0
Тур 5
Дата, время Матч Счет
15.09.2017 Борнмут – Брайтон & Хоув 2 : 1
16.09.2017 Кристал Пэлас – Саутгемптон 0 : 1
16.09.2017 Хаддерсфилд – Лестер 1 : 1
16.09.2017 Ливерпуль – Бернли 1 : 1
16.09.2017 Уотфорд – Манчестер Сити 0 : 6
16.09.2017 Ньюкасл Юнайтед – Стоук Сити 2 : 1
16.09.2017 Вест Бромвич Альбион – Вест Хэм Юнайтед 0 : 0
16.09.2017 Тоттенхэм Хотспур – Суонси 0 : 0
17.09.2017 Челси – Арсенал 0 : 0
17.09.2017 Манчестер Юнайтед – Эвертон 4 : 0
Тур 6
Дата, время Матч Счет
23.09.2017 Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 2 : 3
23.09.2017 Эвертон – Борнмут 2 : 1
23.09.2017 Бернли – Хаддерсфилд 0 : 0
23.09.2017 Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5 : 0
23.09.2017 Суонси – Уотфорд 1 : 2
23.09.2017 Стоук Сити – Челси 0 : 4
23.09.2017 Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0 : 1
23.09.2017 Лестер – Ливерпуль 2 : 3
24.09.2017 Брайтон & Хоув – Ньюкасл Юнайтед 1 : 0
25.09.2017 Арсенал – Вест Бромвич Альбион 2 : 0
Тур 7
Дата, время Матч Счет
30.09.2017 Хаддерсфилд – Тоттенхэм Хотспур 0 : 4
30.09.2017 Борнмут – Лестер 0 : 0
30.09.2017 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 4 : 0
30.09.2017 Вест Бромвич Альбион – Уотфорд 2 : 2
30.09.2017 Стоук Сити – Саутгемптон 2 : 1
30.09.2017 Вест Хэм Юнайтед – Суонси 1 : 0
30.09.2017 Челси – Манчестер Сити 0 : 1
1.10.2017 Арсенал – Брайтон & Хоув 2 : 0
1.10.2017 Эвертон – Бернли 0 : 1
1.10.2017 Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль 1 : 1
Тур 8
Дата, время Матч Счет
14.10.2017 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0 : 0
14.10.2017 Кристал Пэлас – Челси 2 : 1
14.10.2017 Бернли – Вест Хэм Юнайтед 1 : 1
14.10.2017 Манчестер Сити – Стоук Сити 7 : 2
14.10.2017 Тоттенхэм Хотспур – Борнмут 1 : 0
14.10.2017 Суонси – Хаддерсфилд 2 : 0
14.10.2017 Уотфорд – Арсенал 2 : 1
15.10.2017 Брайтон & Хоув – Эвертон 1 : 1
15.10.2017 Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед 2 : 2
16.10.2017 Лестер – Вест Бромвич Альбион 1 : 1
Тур 9
Дата, время Матч Счет
20.10.2017 Вест Хэм Юнайтед – Брайтон & Хоув 0 : 3
21.10.2017 Челси – Уотфорд 4 : 2
21.10.2017 Манчестер Сити – Бернли 3 : 0
21.10.2017 Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед 2 : 1
21.10.2017 Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 1 : 0
21.10.2017 Суонси – Лестер 1 : 2
21.10.2017 Стоук Сити – Борнмут 1 : 2
21.10.2017 Саутгемптон – Вест Бромвич Альбион 1 : 0
22.10.2017 Эвертон – Арсенал 2 : 5
22.10.2017 Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль 4 : 1
Тур 10
Дата, время Матч Счет
28.10.2017 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 1 : 0
28.10.2017 Арсенал – Суонси 2 : 1
28.10.2017 Кристал Пэлас – Вест Хэм Юнайтед 2 : 2
28.10.2017 Уотфорд – Стоук Сити 0 : 1
28.10.2017 Ливерпуль – Хаддерсфилд 3 : 0
28.10.2017 Вест Бромвич Альбион – Манчестер Сити 2 : 3
28.10.2017 Борнмут – Челси 0 : 1
29.10.2017 Брайтон & Хоув – Саутгемптон 1 : 1
29.10.2017 Лестер – Эвертон 2 : 0
30.10.2017 Бернли – Ньюкасл Юнайтед 1 : 0
Тур 11
Дата, время Матч Счет
4.11.2017 Стоук Сити – Лестер 2 : 2
4.11.2017 Хаддерсфилд – Вест Бромвич Альбион 1 : 0
4.11.2017 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут 0 : 1
4.11.2017 Саутгемптон – Бернли 0 : 1
4.11.2017 Суонси – Брайтон & Хоув 0 : 1
4.11.2017 Вест Хэм Юнайтед – Ливерпуль 1 : 4
5.11.2017 Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас 1 : 0
5.11.2017 Манчестер Сити – Арсенал 3 : 1
5.11.2017 Эвертон – Уотфорд 3 : 2
5.11.2017 Челси – Манчестер Юнайтед 1 : 0
Тур 12
Дата, время Матч Счет
18.11.2017 Арсенал – Тоттенхэм Хотспур 2 : 0
18.11.2017 Бернли – Суонси 2 : 0
18.11.2017 Борнмут – Хаддерсфилд 4 : 0
18.11.2017 Кристал Пэлас – Эвертон 2 : 2
18.11.2017 Лестер – Манчестер Сити 0 : 2
18.11.2017 Ливерпуль – Саутгемптон 3 : 0
18.11.2017 Вест Бромвич Альбион – Челси 0 : 4
18.11.2017 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 4 : 1
19.11.2017 Уотфорд – Вест Хэм Юнайтед 2 : 0
20.11.2017 Брайтон & Хоув – Стоук Сити 2 : 2
Тур 13
Дата, время Матч Счет
24.11.2017 Вест Хэм Юнайтед – Лестер 1 : 1
25.11.2017 Кристал Пэлас – Стоук Сити 2 : 1
25.11.2017 Манчестер Юнайтед – Брайтон & Хоув 1 : 0
25.11.2017 Ньюкасл Юнайтед – Уотфорд 0 : 3
25.11.2017 Тоттенхэм Хотспур – Вест Бромвич Альбион 1 : 1
25.11.2017 Суонси – Борнмут 0 : 0
25.11.2017 Ливерпуль – Челси 1 : 1
26.11.2017 Саутгемптон – Эвертон 4 : 1
26.11.2017 Бернли – Арсенал 0 : 1
26.11.2017 Хаддерсфилд – Манчестер Сити 1 : 2
Тур 14
Дата, время Матч Счет
28.11.2017 Брайтон & Хоув – Кристал Пэлас 0 : 0
28.11.2017 Лестер – Тоттенхэм Хотспур 2 : 1
28.11.2017 Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2 : 4
28.11.2017 Вест Бромвич Альбион – Ньюкасл Юнайтед 2 : 2
29.11.2017 Арсенал – Хаддерсфилд 5 : 0
29.11.2017 Борнмут – Бернли 1 : 2
29.11.2017 Челси – Суонси 1 : 0
29.11.2017 Эвертон – Вест Хэм Юнайтед 4 : 0
29.11.2017 Манчестер Сити – Саутгемптон 2 : 1
29.11.2017 Стоук Сити – Ливерпуль 0 : 3
Тур 15
Дата, время Матч Счет
2.12.2017 Челси – Ньюкасл Юнайтед 3 : 1
2.12.2017 Брайтон & Хоув – Ливерпуль 1 : 5
2.12.2017 Эвертон – Хаддерсфилд 2 : 0
2.12.2017 Лестер – Бернли 1 : 0
2.12.2017 Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур 1 : 1
2.12.2017 Стоук Сити – Суонси 2 : 1
2.12.2017 Вест Бромвич Альбион – Кристал Пэлас 0 : 0
2.12.2017 Арсенал – Манчестер Юнайтед 1 : 3
3.12.2017 Борнмут – Саутгемптон 1 : 1
3.12.2017 Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед 2 : 1
Тур 16
Дата, время Матч Счет
9.12.2017 Вест Хэм Юнайтед – Челси 1 : 0
9.12.2017 Хаддерсфилд – Брайтон & Хоув 2 : 0
9.12.2017 Кристал Пэлас – Борнмут 2 : 2
9.12.2017 Бернли – Уотфорд 1 : 0
9.12.2017 Тоттенхэм Хотспур – Стоук Сити 5 : 1
9.12.2017 Суонси – Вест Бромвич Альбион 1 : 0
9.12.2017 Ньюкасл Юнайтед – Лестер 2 : 3
10.12.2017 Саутгемптон – Арсенал 1 : 1
10.12.2017 Ливерпуль – Эвертон 1 : 1
10.12.2017 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1 : 2
Тур 17
Дата, время Матч Счет
12.12.2017 Бернли – Стоук Сити 1 : 0
12.12.2017 Хаддерсфилд – Челси 1 : 3
12.12.2017 Кристал Пэлас – Уотфорд 2 : 1
13.12.2017 Суонси – Манчестер Сити 0 : 4
13.12.2017 Саутгемптон – Лестер 1 : 4
13.12.2017 Ньюкасл Юнайтед – Эвертон 0 : 1
13.12.2017 Вест Хэм Юнайтед – Арсенал 0 : 0
13.12.2017 Манчестер Юнайтед – Борнмут 1 : 0
13.12.2017 Ливерпуль – Вест Бромвич Альбион 0 : 0
13.12.2017 Тоттенхэм Хотспур – Брайтон & Хоув 2 : 0
Тур 18
Дата, время Матч Счет
16.12.2017 Лестер – Кристал Пэлас 0 : 3
16.12.2017 Челси – Саутгемптон 1 : 0
16.12.2017 Брайтон & Хоув – Бернли 0 : 0
16.12.2017 Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 1 : 0
16.12.2017 Уотфорд – Хаддерсфилд 1 : 4
16.12.2017 Стоук Сити – Вест Хэм Юнайтед 0 : 3
16.12.2017 Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур 4 : 1
17.12.2017 Вест Бромвич Альбион – Манчестер Юнайтед 1 : 2
17.12.2017 Борнмут – Ливерпуль 0 : 4
18.12.2017 Эвертон – Суонси 3 : 1
Тур 19
Дата, время Матч Счет
22.12.2017 Арсенал – Ливерпуль 3 : 3
23.12.2017 Эвертон – Челси 0 : 0
23.12.2017 Брайтон & Хоув – Уотфорд 1 : 0
23.12.2017 Манчестер Сити – Борнмут 4 : 0
23.12.2017 Суонси – Кристал Пэлас 1 : 1
23.12.2017 Стоук Сити – Вест Бромвич Альбион 3 : 1
23.12.2017 Саутгемптон – Хаддерсфилд 1 : 1
23.12.2017 Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 2 : 3
23.12.2017 Бернли – Тоттенхэм Хотспур 0 : 3
23.12.2017 Лестер – Манчестер Юнайтед 2 : 2
Тур 20
Дата, время Матч Счет
26.12.2017 Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон 5 : 2
26.12.2017 Хаддерсфилд – Стоук Сити 1 : 1
26.12.2017 Челси – Брайтон & Хоув 2 : 0
26.12.2017 Борнмут – Вест Хэм Юнайтед 3 : 3
26.12.2017 Манчестер Юнайтед – Бернли 2 : 2
26.12.2017 Уотфорд – Лестер 2 : 1
26.12.2017 Вест Бромвич Альбион – Эвертон 0 : 0
26.12.2017 Ливерпуль – Суонси 5 : 0
27.12.2017 Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити 0 : 1
28.12.2017 Кристал Пэлас – Арсенал 2 : 3
Тур 21
Дата, время Матч Счет
30.12.2017 Хаддерсфилд – Бернли 0 : 0
30.12.2017 Челси – Стоук Сити 5 : 0
30.12.2017 Борнмут – Эвертон 2 : 1
30.12.2017 Ливерпуль – Лестер 2 : 1
30.12.2017 Уотфорд – Суонси 1 : 2
30.12.2017 Ньюкасл Юнайтед – Брайтон & Хоув 0 : 0
30.12.2017 Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0 : 0
31.12.2017 Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0 : 0
31.12.2017 Вест Бромвич Альбион – Арсенал 1 : 1
4.01, 23:00 Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед 1 : 1
Тур 22
Дата, время Матч Счет
1.01, 15:30 Брайтон & Хоув – Борнмут 2 : 2
1.01, 18:00 Бернли – Ливерпуль 1 : 2
1.01, 18:00 Лестер – Хаддерсфилд 3 : 0
1.01, 18:00 Стоук Сити – Ньюкасл Юнайтед 0 : 1
1.01, 20:30 Эвертон – Манчестер Юнайтед 0 : 2
2.01, 22:45 Вест Хэм Юнайтед – Вест Бромвич Альбион 2 : 1
2.01, 22:45 Суонси – Тоттенхэм Хотспур 0 : 2
2.01, 22:45 Саутгемптон – Кристал Пэлас 1 : 2
2.01, 23:00 Манчестер Сити – Уотфорд 3 : 1
3.01, 22:45 Арсенал – Челси 2 : 2
Тур 23
Дата, время Матч Счет
13.01, 18:00 Хаддерсфилд – Вест Хэм Юнайтед 1 : 4
13.01, 18:00 Кристал Пэлас – Бернли 1 : 0
13.01, 18:00 Челси – Лестер 0 : 0
13.01, 18:00 Уотфорд – Саутгемптон 2 : 2
13.01, 18:00 Ньюкасл Юнайтед – Суонси 1 : 1
13.01, 18:00 Вест Бромвич Альбион – Брайтон & Хоув 2 : 0
13.01, 20:30 Тоттенхэм Хотспур – Эвертон 4 : 0
14.01, 16:30 Борнмут – Арсенал 2 : 1
14.01, 19:00 Ливерпуль – Манчестер Сити 4 : 3
15.01, 23:00 Манчестер Юнайтед – Стоук Сити 3 : 0
Тур 24
Дата, время Матч Счет
20.01, 15:30 Брайтон & Хоув – Челси 0 : 4
20.01, 18:00 Эвертон – Вест Бромвич Альбион 1 : 1
20.01, 18:00 Бернли – Манчестер Юнайтед 0 : 1
20.01, 18:00 Арсенал – Кристал Пэлас 4 : 1
20.01, 18:00 Лестер – Уотфорд 2 : 0
20.01, 18:00 Стоук Сити – Хаддерсфилд 2 : 0
20.01, 18:00 Вест Хэм Юнайтед – Борнмут 1 : 1
20.01, 20:30 Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 3 : 1
21.01, 19:00 Саутгемптон – Тоттенхэм Хотспур 1 : 1
22.01, 23:00 Суонси – Ливерпуль 1 : 0
Тур 25
Дата, время Матч Счет
30.01, 22:45 Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас 1 : 1
30.01, 22:45 Суонси – Арсенал 3 : 1
30.01, 23:00 Хаддерсфилд – Ливерпуль 0 : 3
31.01, 22:45 Челси – Борнмут 0 : 3
31.01, 22:45 Эвертон – Лестер 2 : 1
31.01, 22:45 Ньюкасл Юнайтед – Бернли 1 : 1
31.01, 22:45 Саутгемптон – Брайтон & Хоув 1 : 1
31.01, 23:00 Манчестер Сити – Вест Бромвич Альбион 3 : 0
31.01, 23:00 Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед 2 : 0
31.01, 23:00 Стоук Сити – Уотфорд 0 : 0
Тур 26
Дата, время Матч Счет
3.02, 15:30 Бернли – Манчестер Сити 1 : 1
3.02, 18:00 Брайтон & Хоув – Вест Хэм Юнайтед 3 : 1
3.02, 18:00 Борнмут – Стоук Сити 2 : 1
3.02, 18:00 Лестер – Суонси 1 : 1
3.02, 18:00 Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд 2 : 0
3.02, 18:00 Вест Бромвич Альбион – Саутгемптон 2 : 3
3.02, 20:30 Арсенал – Эвертон 5 : 1
4.02, 17:15 Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед 1 : 1
4.02, 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур 2 : 2
5.02, 23:00 Уотфорд – Челси 4 : 1
Тур 27
Дата, время Матч Счет
10.02, 15:30 Тоттенхэм Хотспур – Арсенал 1 : 0
10.02, 18:00 Эвертон – Кристал Пэлас 3 : 1
10.02, 18:00 Суонси – Бернли 1 : 0
10.02, 18:00 Стоук Сити – Брайтон & Хоув 1 : 1
10.02, 18:00 Вест Хэм Юнайтед – Уотфорд 2 : 0
10.02, 20:30 Манчестер Сити – Лестер 5 : 1
11.02, 15:00 Хаддерсфилд – Борнмут 4 : 1
11.02, 17:15 Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1 : 0
11.02, 19:30 Саутгемптон – Ливерпуль 0 : 2
12.02, 23:00 Челси – Вест Бромвич Альбион 3 : 0
Тур 28
Дата, время Матч Счет
24.02, 15:30 Лестер – Стоук Сити 1 : 1
24.02, 18:00 Бернли – Саутгемптон 1 : 1
24.02, 18:00 Брайтон & Хоув – Суонси 4 : 1
24.02, 18:00 Борнмут – Ньюкасл Юнайтед 2 : 2
24.02, 18:00 Ливерпуль – Вест Хэм Юнайтед 4 : 1
24.02, 18:00 Вест Бромвич Альбион – Хаддерсфилд 1 : 2
24.02, 20:30 Уотфорд – Эвертон 1 : 0
25.02, 15:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм Хотспур 0 : 1
25.02, 17:05 Манчестер Юнайтед – Челси 2 : 1
1.03, 22:45 Арсенал – Манчестер Сити 0 : 3
Тур 29
Дата, время Матч Счет
3.03, 15:30 Бернли – Эвертон 2 : 1
3.03, 18:00 Лестер – Борнмут 1 : 1
3.03, 18:00 Тоттенхэм Хотспур – Хаддерсфилд 2 : 0
3.03, 18:00 Суонси – Вест Хэм Юнайтед 4 : 1
3.03, 18:00 Саутгемптон – Стоук Сити 0 : 0
3.03, 18:00 Уотфорд – Вест Бромвич Альбион 1 : 0
3.03, 20:30 Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 2 : 0
4.03, 16:30 Брайтон & Хоув – Арсенал 2 : 1
4.03, 19:00 Манчестер Сити – Челси 1 : 0
5.03, 23:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 2 : 3
Тур 30
Дата, время Матч Счет
10.03, 15:30 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2 : 1
10.03, 18:00 Эвертон – Брайтон & Хоув 2 : 0
10.03, 18:00 Хаддерсфилд – Суонси 0 : 0
10.03, 18:00 Вест Бромвич Альбион – Лестер 1 : 4
10.03, 18:00 Ньюкасл Юнайтед – Саутгемптон 3 : 0
10.03, 18:00 Вест Хэм Юнайтед – Бернли 0 : 3
10.03, 20:30 Челси – Кристал Пэлас 2 : 1
11.03, 16:30 Арсенал – Уотфорд 3 : 0
11.03, 19:00 Борнмут – Тоттенхэм Хотспур 1 : 4
12.03, 23:00 Стоук Сити – Манчестер Сити - : -
Тур 31
Дата, время Матч Счет
17.03, 18:00 Хаддерсфилд – Кристал Пэлас - : -
17.03, 18:00 Борнмут – Вест Бромвич Альбион - : -
17.03, 18:00 Стоук Сити – Эвертон - : -
17.03, 20:30 Ливерпуль – Уотфорд - : -
13.05 Лестер – Арсенал - : -
13.05 Бернли – Челси - : -
13.05 Манчестер Сити – Брайтон & Хоув - : -
13.05 Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед - : -
13.05 Суонси – Саутгемптон - : -
13.05 Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед - : -
Тур 32
Дата, время Матч Счет
31.03, 14:30 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
31.03, 17:00 Брайтон & Хоув – Лестер - : -
31.03, 17:00 Манчестер Юнайтед – Суонси - : -
31.03, 17:00 Уотфорд – Борнмут - : -
31.03, 17:00 Вест Хэм Юнайтед – Саутгемптон - : -
31.03, 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Хаддерсфилд - : -
31.03, 17:00 Вест Бромвич Альбион – Бернли - : -
31.03, 19:30 Эвертон – Манчестер Сити - : -
1.04, 15:30 Арсенал – Стоук Сити - : -
1.04, 18:00 Челси – Тоттенхэм Хотспур - : -
Тур 33
Дата, время Матч Счет
7.04, 17:00 Брайтон & Хоув – Хаддерсфилд - : -
7.04, 17:00 Борнмут – Кристал Пэлас - : -
7.04, 17:00 Лестер – Ньюкасл Юнайтед - : -
7.04, 17:00 Уотфорд – Бернли - : -
7.04, 17:00 Стоук Сити – Тоттенхэм Хотспур - : -
7.04, 17:00 Вест Бромвич Альбион – Суонси - : -
7.04, 19:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед - : -
8.04, 16:15 Эвертон – Ливерпуль - : -
8.04, 18:30 Челси – Вест Хэм Юнайтед - : -
9.04, 22:00 Арсенал – Саутгемптон - : -
Тур 34
Дата, время Матч Счет
14.04, 14:30 Саутгемптон – Челси - : -
14.04, 17:00 Хаддерсфилд – Уотфорд - : -
14.04, 17:00 Кристал Пэлас – Брайтон & Хоув - : -
14.04, 17:00 Бернли – Лестер - : -
14.04, 17:00 Суонси – Эвертон - : -
14.04, 19:30 Ливерпуль – Борнмут - : -
14.04, 21:45 Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити - : -
15.04, 15:30 Ньюкасл Юнайтед – Арсенал - : -
15.04, 18:00 Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич Альбион - : -
16.04, 22:00 Вест Хэм Юнайтед – Стоук Сити - : -
Тур 35
Дата, время Матч Счет
20.04, 22:00 Брайтон & Хоув – Тоттенхэм Хотспур - : -
21.04, 17:00 Челси – Хаддерсфилд - : -
21.04, 17:00 Эвертон – Ньюкасл Юнайтед - : -
21.04, 17:00 Лестер – Саутгемптон - : -
21.04, 17:00 Уотфорд – Кристал Пэлас - : -
21.04, 17:00 Стоук Сити – Бернли - : -
21.04, 19:30 Борнмут – Манчестер Юнайтед - : -
22.04, 16:15 Вест Бромвич Альбион – Ливерпуль - : -
22.04, 18:30 Манчестер Сити – Суонси - : -
23.04, 22:00 Арсенал – Вест Хэм Юнайтед - : -
Тур 36
Дата, время Матч Счет
28.04, 14:30 Ливерпуль – Стоук Сити - : -
28.04, 17:00 Хаддерсфилд – Эвертон - : -
28.04, 17:00 Кристал Пэлас – Лестер - : -
28.04, 17:00 Бернли – Брайтон & Хоув - : -
28.04, 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Вест Бромвич Альбион - : -
28.04, 17:00 Саутгемптон – Борнмут - : -
28.04, 19:30 Суонси – Челси - : -
29.04, 16:15 Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити - : -
29.04, 18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал - : -
30.04, 22:00 Тоттенхэм Хотспур – Уотфорд - : -
Тур 37
Дата, время Матч Счет
5.05 Челси – Ливерпуль - : -
5.05 Брайтон & Хоув – Манчестер Юнайтед - : -
5.05 Арсенал – Бернли - : -
5.05 Борнмут – Суонси - : -
5.05 Эвертон – Саутгемптон - : -
5.05 Лестер – Вест Хэм Юнайтед - : -
5.05 Уотфорд – Ньюкасл Юнайтед - : -
5.05 Стоук Сити – Кристал Пэлас - : -
5.05 Манчестер Сити – Хаддерсфилд - : -
5.05 Вест Бромвич Альбион – Тоттенхэм Хотспур - : -
Тур 38
Дата, время Матч Счет
13.05 Ливерпуль – Брайтон & Хоув - : -
13.05 Хаддерсфилд – Арсенал - : -
13.05 Кристал Пэлас – Вест Бромвич Альбион - : -
13.05 Бернли – Борнмут - : -
13.05 Манчестер Юнайтед – Уотфорд - : -
13.05 Ньюкасл Юнайтед – Челси - : -
13.05 Тоттенхэм Хотспур – Лестер - : -
13.05 Суонси – Стоук Сити - : -
13.05 Саутгемптон – Манчестер Сити - : -
13.05 Вест Хэм Юнайтед – Эвертон - : -
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