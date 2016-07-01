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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы в чемпионате Англии над лондонским "Челси" признался, что не мог представить, что его команда будет так впечатляюще выглядеть в текущем сезоне.