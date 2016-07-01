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Манчестер Сити

Страна/Город
Англия
Манчестер
Год основания
1887
главный тренер
Хосеп Гвардьола (с 1.07.2016 по н.в.)

Новости команды

Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов за ношение ленты в поддержку Каталонии
9 марта | Спорт-Экспресс

Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов за ношение ленты в поддержку Каталонии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов за ношение желтой ленты в знак поддержки арестованных сторонников независимости Каталонии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
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Актуальные новости

Полузащитник Челси Канте не играл с Манчестер Сити из-за обморока
5 марта | Р-Спорт

Полузащитник «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за обморока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Н"Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" из-за обморока, сообщает Telegraph.
Гвардиола перестанет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии по футболу
5 марта | ТАСС

Гвардиола перестанет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 5 марта. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии. Об этом он заявил в письме в Футбольную ассоциацию Англии, сообщает Sky news.
Гвардиола: Не представлял что Манчестер Сити сможет так доминировать в сезоне
5 марта | Р-Спорт

Гвардиола: Не представлял, что «Манчестер Сити» сможет так доминировать в сезоне

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы в чемпионате Англии над лондонским "Челси" признался, что не мог представить, что его команда будет так впечатляюще выглядеть в текущем сезоне.
Гвардиола: Люди не осознают что сделал Конте для АПЛ
3 марта | Чемпионат.com

Гвардиола: Люди не осознают, что сделал Конте для АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 4 марта, выразил мнение, что наставник лондонской команды Антонио Конте оставит за собой след в английском футболе после того, как покинет клуб.
06 марта

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