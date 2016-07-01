Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов за ношение желтой ленты в знак поддержки арестованных сторонников независимости Каталонии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
ТАСС, 5 марта. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет носить желтую ленту на матчах чемпионата Англии. Об этом он заявил в письме в Футбольную ассоциацию Англии, сообщает Sky news.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы в чемпионате Англии над лондонским "Челси" признался, что не мог представить, что его команда будет так впечатляюще выглядеть в текущем сезоне.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 4 марта, выразил мнение, что наставник лондонской команды Антонио Конте оставит за собой след в английском футболе после того, как покинет клуб.