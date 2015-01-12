Розыгрыш сезона 2017/2018 в английской Премьер-лиге стартует 11 августа 2017 года и завершится 13 мая 2018 года. В турнире выступают 20 команд, по ходу сезона каждая сыграет по 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и на поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

лучшая разница забитых и пропущенных мячей;

большее количество мячей, забитых во всех играх чемпионата (личные встречи не учитываются).

В случае равенства этих показателей, команды занимают одну и ту же позицию в турнирной таблице.

Это правило не действует в случае, когда определяется чемпион страны, команды, вылетающие в низший дивизион или распределяются места в еврокубковых турнирах. В этой ситуации команды проводят между собой дополнительные матчи на нейтральном поле.

Три команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в чемпионат Футбольной лиги Англии.

Чемпион Англии, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа. Команда, занявшая 5-е место, получает право выступить в Лиге Европы, начиная с группового этапа.