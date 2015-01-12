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Футбол / Зарубежный / Англия
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Манчестер Сити 29 25 3 1 83-20 78
2 Манчестер Юнайтед 30 20 5 5 58-23 65
3 Тоттенхэм Хотспур 30 18 7 5 59-25 61
4 Ливерпуль 30 17 9 4 68-34 60
5 Челси 30 17 5 8 52-27 56
6 Арсенал 30 14 6 10 55-41 48
7 Бернли 30 11 10 9 27-26 43
8 Лестер 30 10 10 10 45-43 40
9 Эвертон 30 10 7 13 35-49 37
10 Уотфорд 30 10 6 14 39-50 36
11 Брайтон & Хоув 30 8 10 12 28-40 34
12 Борнмут 30 8 9 13 35-48 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 8 8 14 30-40 32
14 Суонси 30 8 7 15 25-42 31
15 Хаддерсфилд 30 8 7 15 25-50 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 7 9 14 36-57 30
17 Саутгемптон 30 5 13 12 29-44 28
18 Кристал Пэлас 30 6 9 15 28-48 27
19 Стоук Сити 29 6 9 14 28-54 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 3 11 16 23-47 20
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

Розыгрыш сезона 2017/2018 в английской Премьер-лиге стартует 11 августа 2017 года и завершится 13 мая 2018 года. В турнире выступают 20 команд, по ходу сезона каждая сыграет по 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и на поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение - очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
  • большее количество мячей, забитых во всех играх чемпионата (личные встречи не учитываются).

В случае равенства этих показателей, команды занимают одну и ту же позицию в турнирной таблице.

Это правило не действует в случае, когда определяется чемпион страны, команды, вылетающие в низший дивизион или распределяются места в еврокубковых турнирах. В этой ситуации команды проводят между собой дополнительные матчи на нейтральном поле.

Три команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в чемпионат Футбольной лиги Англии.

Чемпион Англии, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места в турнирной таблице, получают право выступить в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа. Команда, занявшая 5-е место, получает право выступить в Лиге Европы, начиная с группового этапа.