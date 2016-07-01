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Челси

Страна/Город
Англия
Лондон
Год основания
1905
главный тренер
Антонио Конте (с 1.07.2016 по н.в.)

Новости команды

Роберт Левандовский выбирает между Реалом и Челси
10 марта | Вести.Ru

Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
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Актуальные новости

Полузащитник Челси Канте не играл с Манчестер Сити из-за обморока
5 марта | Р-Спорт

Полузащитник «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за обморока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Н"Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" из-за обморока, сообщает Telegraph.
Гвардиола: Люди не осознают что сделал Конте для АПЛ
3 марта | Чемпионат.com

Гвардиола: Люди не осознают, что сделал Конте для АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 4 марта, выразил мнение, что наставник лондонской команды Антонио Конте оставит за собой след в английском футболе после того, как покинет клуб.
Виллиан готов рассмотреть предложение МЮ
1 марта | Советский спорт

Виллиан готов рассмотреть предложение «МЮ»

Как сообщает Daily Star, полузащитник "Челси" задумался о смене клубной прописки. Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в услугах игрока.
Гиггз считает что Ман Сити рано сравнивать с МЮ Челси и Арсеналом
27 февраля | Чемпионат.com

Гиггз считает, что «Ман Сити» рано сравнивать с «МЮ», «Челси» и «Арсеналом»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил мнение, что "Манчестер Сити" рано сравнивать с "МЮ", "Арсеналом" или "Челси", которые на троих завоевали 21 титул чемпиона АПЛ из 25 разыгранных.
06 марта

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