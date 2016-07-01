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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 4 марта, выразил мнение, что наставник лондонской команды Антонио Конте оставит за собой след в английском футболе после того, как покинет клуб.