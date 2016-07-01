Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 4 марта, выразил мнение, что наставник лондонской команды Антонио Конте оставит за собой след в английском футболе после того, как покинет клуб.
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил мнение, что "Манчестер Сити" рано сравнивать с "МЮ", "Арсеналом" или "Челси", которые на троих завоевали 21 титул чемпиона АПЛ из 25 разыгранных.