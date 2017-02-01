Розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2017/2018 начался 27 июня и завершится 26 мая. Финальный матч состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

В розыгрыше турнира принимают участие 79 команд, представляющих 55 футбольные ассоциации УЕФА (кроме Лихтенштейна, так как в этой стране не проводится национальный чемпионат). Количество мест каждой ассоциации определяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2014/2015.

Сезон Лиги чемпионов состоит из следующих этапов:

первый квалификационный раунд;

второй квалификационный раунд;

третий квалификационный раунд;

раунд плей-офф;

групповой этап;

плей-офф.

В квалификационных раундах и раунде плей-офф команды жеребьевкой разбиваются на пары. В рамках каждой пары клубы играют по два матча, на своем поле и на поле соперника. В следующую стадию турнира проходит команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных голов по итогам двух встреч. Если по итогам основного времени двух матчей этот показатель оказывается равным, в следующий раунд проходит команда, забившая больше голов на поле соперника. Если этот показатель также совпадает у обеих команд, во втором матче назначается дополнительное время и, если потребуется, серия послематчевых пенальти для определения победителя пары.

В групповом этапе принимают участие 32 клуба, которые разбиты на восемь квартетов. Из каждой группы в стадию плей-офф выходят по две команды, занявшие в своих группах первое и второе места соответственно. Восемь обладателей третьих мест в своих группах попадут в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

На групповом этапе за победу в Матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются.

При равенстве очков у двух и более команд, места в таблице распределяются по следующим критериям:

большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;

лучшая разница голов в матчах между этими командами;

большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;

лучшая разница голов во всех матчах;

большее количество голов забитых во всех матчах;

клубный коэффициент.

После окончания группового этапа проводится жеребьевка, в ходе которой определяются пары соперников в плей-офф. Распределение по корзинам перед жеребьевкой 1/8 финала производится следующим образом:

в первую корзину попадут победители групп;

занявшие вторые места сформируют вторую корзину;

представители одной группы и одной страны будут между собой разведены.

В плей-офф команды проводят по два матча в рамках своей пары, на своем поле и на поле соперника. Победитель пары, выходящий в следующий раунд, определяется по сумме забитых и пропущенных голов в двух матчах. Если по итогам основного времени двух встреч суммарный счет оказывается равным, преимущество получает команда, забившая больше голов на поле соперника. Если этот показатель также совпадает, во втором матче назначается дополнительное время и, если потребуется, серия послематчевых пенальти для выявления победителя пары.

В финале команды проводят один матч.