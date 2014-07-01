В британской прессе продолжается эпопея по отстранению от руководства лондонским футбольным клубом "Арсенал" Арсена Венгера, который работает с "канонирами" более 21 года. Французскому специалисту нашли нового сменщика - Леонарду Жардима из "Монако".
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.