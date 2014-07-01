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Монако

Страна/Город
Франция
Монако
Год основания
1924
главный тренер
Леонарду Жардим (с 1.07.2014 по н.в.)

Новости команды

Монако на выезде победил Страсбург
10 марта | Чемпионат.com

«Монако» на выезде победил «Страсбург»

"Монако" одержал победу над "Страсбургом" в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Страсбурге на стадионе "Стад де ла Мено" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Тренеру футбольного Арсенала Венгеру нашли нового сменщика
28 февраля | Вести.Ru

Тренеру футбольного «Арсенала» Венгеру нашли нового сменщика

В британской прессе продолжается эпопея по отстранению от руководства лондонским футбольным клубом "Арсенал" Арсена Венгера, который работает с "канонирами" более 21 года. Французскому специалисту нашли нового сменщика - Леонарду Жардима из "Монако".
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Новости Футбола

Фанаты пытались напасть на футболистов Лилля на поле после матча с Монпелье
11 марта, 11:39 | Р-Спорт

Фанаты пытались напасть на футболистов «Лилля» на поле после матча с «Монпелье»

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фанаты "Лилля" прорвались на поле и пытались атаковать футболистов любимого клуба после матча 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье", сообщает агентство Рейтер.
Почеттино: В перерыве видел как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью
9 марта | Чемпионат.com

Почеттино: В перерыве видел, как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА открыл дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с Реалом
8 марта | Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Реалом»

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
06 марта

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