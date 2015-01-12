Лига чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заслуженной победу его команды над "ПСЖ", а наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих подопечных "за отношение к делу" по итогам матча с "Порту" - минувшей ночью определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - 2017/18. "Газета.Ru" рассказывает о встречах главного клубного турнира Старого Света.