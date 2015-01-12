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Футбол / Еврокубки / Лига чемпионов
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по турам по датам
1/8 финала
Тур Дата, время Матч Счет
13.02, 22:45 Ювентус – Тоттенхэм Хотспур 2 : 2
13.02, 22:45 Базель – Манчестер Сити 0 : 4
14.02, 22:45 Порту – Ливерпуль 0 : 5
14.02, 22:45 Реал – ПСЖ 3 : 1 Отчет
20.02, 22:45 Челси – Барселона 1 : 1
20.02, 22:45 Бавария – Бешикташ 5 : 0
21.02, 22:45 Севилья – Манчестер Юнайтед 0 : 0
21.02, 22:45 Шахтер Д – Рома 2 : 1
6.03, 22:45 Ливерпуль – Порту 0 : 0
6.03, 22:45 ПСЖ – Реал 1 : 2
7.03, 22:45 Тоттенхэм Хотспур – Ювентус 1 : 2
7.03, 22:45 Манчестер Сити – Базель 1 : 2
13.03, 22:45 Манчестер Юнайтед – Севилья - : -
13.03, 22:45 Рома – Шахтер Д - : -
14.03, 20:00 Бешикташ – Бавария - : -
14.03, 22:45 Барселона – Челси - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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