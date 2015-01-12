|1/8 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.02, 22:45
|Ювентус – Тоттенхэм Хотспур
|2 : 2
|13.02, 22:45
|Базель – Манчестер Сити
|0 : 4
|14.02, 22:45
|Порту – Ливерпуль
|0 : 5
|14.02, 22:45
|Реал – ПСЖ
|3 : 1
|Отчет
|20.02, 22:45
|Челси – Барселона
|1 : 1
|20.02, 22:45
|Бавария – Бешикташ
|5 : 0
|21.02, 22:45
|Севилья – Манчестер Юнайтед
|0 : 0
|21.02, 22:45
|Шахтер Д – Рома
|2 : 1
|6.03, 22:45
|Ливерпуль – Порту
|0 : 0
|6.03, 22:45
|ПСЖ – Реал
|1 : 2
|7.03, 22:45
|Тоттенхэм Хотспур – Ювентус
|1 : 2
|7.03, 22:45
|Манчестер Сити – Базель
|1 : 2
|13.03, 22:45
|Манчестер Юнайтед – Севилья
|- : -
|13.03, 22:45
|Рома – Шахтер Д
|- : -
|14.03, 20:00
|Бешикташ – Бавария
|- : -
|14.03, 22:45
|Барселона – Челси
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи