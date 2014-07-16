Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо, который был перенесен с воскресенья из-за непогоды, пройдет 14 марта, сообщается на официальном сайте серии А.
МОСКВА, 27 фев - Р-Спорт. Руководство туринского "Ювентуса" дало неделю футболисту английского "Ливерпуля" Эмре Джану на подписание предварительного соглашения с итальянским клубом, сообщает Football Italia.
ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.