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Ювентус

Страна/Город
Италия
Турин
Год основания
1897
главный тренер
Массимилиано Аллегри (с 16.07.2014 по н.в.)

Новости команды

Почеттино: В перерыве видел как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью
9 марта | Чемпионат.com

Почеттино: В перерыве видел, как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболисты Ювентуса приехали проститься с Астори
8 марта | Вести.Ru

Футболисты «Ювентуса» приехали проститься с Астори

Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
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Актуальные новости

Перенесенный из-за непогоды матч серии А Ювентус — Аталанта пройдет 14 марта
28 февраля | Р-Спорт

Перенесенный из-за непогоды матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» пройдет 14 марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо, который был перенесен с воскресенья из-за непогоды, пройдет 14 марта, сообщается на официальном сайте серии А.
СМИ: Ювентус дал футболисту Ливерпуля Джану неделю на подписание соглашения
27 февраля | Р-Спорт

СМИ: «Ювентус» дал футболисту «Ливерпуля» Джану неделю на подписание соглашения

МОСКВА, 27 фев - Р-Спорт. Руководство туринского "Ювентуса" дало неделю футболисту английского "Ливерпуля" Эмре Джану на подписание предварительного соглашения с итальянским клубом, сообщает Football Italia.
Матч чемпионата Италии по футболу Ювентус — Аталанта отменен из-за снегопада
25 февраля | ТАСС

Матч чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Аталанта» отменен из-за снегопада

ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.
Маротта — о ситуации с Буффоном: Рассматриваем все возможные варианты
18 февраля | Чемпионат.com

Маротта — о ситуации с Буффоном: Рассматриваем все возможные варианты

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Буффоном, действующий контракт с клубом которого истекает по окончании нынешнего сезона.
06 марта

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