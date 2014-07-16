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ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.