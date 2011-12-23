МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Меры безопасности во время матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским футбольным клубом "Атлетико" и московским "Локомотивом" не будут повышенными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мадридского клуба.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари из-за травм не смогут помочь команде в предстоящем гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" перед матчем Лиги Европы против мадридского "Атлетико" опубликует для своих болельщиков памятку, как вести себя с испанской полицией. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе с болельщиками "Локомотива".