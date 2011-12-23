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Атлетико

Страна/Город
Испания
Мадрид
Год основания
1903
Командные цвета
Красно-белые
главный тренер
Диего Симеоне (с 23.12.2011 по н.в.)

Новости команды

Симеоне: Атлетико превосходил Локомотив на протяжении всего матча Лиги Европы
9 марта | Р-Спорт

Симеоне: «Атлетико» превосходил «Локомотив» на протяжении всего матча Лиги Европы

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" превосходил московский "Локомотив" на протяжении всех 90 минут матча футбольной Лиги Европы, заявил главный тренер испанской команды Диего Симеоне.
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Актуальные новости

Локомотив пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали
8 марта | Спорт-Экспресс

«Локомотив» пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

Лидер чемпионата России без шансов проиграл на выезде "Атлетико" (0:3) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч, вероятно, станет просто тренировкой с повышенной ответственностью.
ФК Атлетико не станет повышать меры безопасности на матче с Локомотивом
8 марта | ТАСС

ФК «Атлетико» не станет повышать меры безопасности на матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Меры безопасности во время матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским футбольным клубом "Атлетико" и московским "Локомотивом" не будут повышенными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мадридского клуба.
Ари и Фарфан не помогут Локомотиву в матче с Атлетико в Мадриде
7 марта | Чемпионат.com

Ари и Фарфан не помогут «Локомотиву» в матче с «Атлетико» в Мадриде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин сообщил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари из-за травм не смогут помочь команде в предстоящем гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".
Локомотив перед игрой с Атлетико опубликует памятку о поведении болельщиков в Испании
7 марта | ТАСС

«Локомотив» перед игрой с «Атлетико» опубликует памятку о поведении болельщиков в Испании

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" перед матчем Лиги Европы против мадридского "Атлетико" опубликует для своих болельщиков памятку, как вести себя с испанской полицией. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе с болельщиками "Локомотива".
Наш соперник в Лиге Европы: Локомотив уже останавливал этот Атлетико
7 марта | Советский спорт

Наш соперник в Лиге Европы: «Локомотив» уже останавливал этот «Атлетико»

В четверг 8 марта три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. "Локомотив" будет встречаться с мадридским "Атлетико". Представляем соперников команды Юрия Семина.
06 марта

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