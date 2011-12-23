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МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" перед матчем Лиги Европы против мадридского "Атлетико" опубликует для своих болельщиков памятку, как вести себя с испанской полицией. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе с болельщиками "Локомотива".