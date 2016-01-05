Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
"Королевский клуб" из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов "Реала" попал голкипер хорватского "Хайдука" Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из "Атлетика" (Бильбао), но трансфер сорвался.
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.