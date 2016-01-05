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Реал

Страна/Город
Испания
Мадрид
Год основания
1902
Командные цвета
Белые
главный тренер
Зинедин Зидан (с 5.01.2016 по н.в.)

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Роберт Левандовский выбирает между Реалом и Челси
10 марта | Вести.Ru

Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
Мадридский Реал интересуется молодым вратарем из Хорватии
10 марта | Вести.Ru

Мадридский «Реал» интересуется молодым вратарем из Хорватии

"Королевский клуб" из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов "Реала" попал голкипер хорватского "Хайдука" Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из "Атлетика" (Бильбао), но трансфер сорвался.
УЕФА открыл дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с Реалом
8 марта | Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Реалом»

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
06 марта

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