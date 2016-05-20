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Селтик

Страна/Город
Шотландия
Глазго
Год основания
1888
главный тренер
Брендан Роджерс (с 20.05.2016 по н.в.)

Новости команды

Зенит разгромил Селтик и вышел в следующий этап Лиги Европы
22 февраля | Lenta.Ru

«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий этап Лиги Европы

Санкт-петербургский "Зенит" обыграл шотландский "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась разгромной победой российского клуба - 3:0.
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Актуальные новости

Роберто Манчини: Сборная Италии? На данный момент мой приоритет — Зенит
21 февраля | Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Сборная Италии? На данный момент мой приоритет — «Зенит»

Главный тренер сине-бело-голубых на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" признался, что не обсуждал возможность возглавить сборную Италии с федерации футбола страны.
Зенит готовится к матчу футбольной Лиги Европы с Селтиком в полном составе
21 февраля | Р-Спорт

«Зенит» готовится к матчу футбольной Лиги Европы с «Селтиком» в полном составе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Сергей Яременко. Петербургский "Зенит" тренируется в полном составе на стадионе "Санкт-Петербург" перед ответным матчем 1/16 финала футбольной Лиги Европы против шотландского "Селтика".
Селтик сыграл вничью в чемпионате Шотландии перед матчем с Зенитом в ЛЕ
18 февраля | Чемпионат.com

«Селтик» сыграл вничью в чемпионате Шотландии перед матчем с «Зенитом» в ЛЕ

В матче 27-го тура чемпионата Шотландии "Селтик", который является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы, принимал на своём поле "Сент-Джонстон". Встреча проходила на стадионе "Селтик Парк" и завершилась со счётом 0:0.
06 марта

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