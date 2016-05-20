Санкт-петербургский "Зенит" обыграл шотландский "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась разгромной победой российского клуба - 3:0.
Главный тренер сине-бело-голубых на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" признался, что не обсуждал возможность возглавить сборную Италии с федерации футбола страны.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Сергей Яременко. Петербургский "Зенит" тренируется в полном составе на стадионе "Санкт-Петербург" перед ответным матчем 1/16 финала футбольной Лиги Европы против шотландского "Селтика".
В матче 27-го тура чемпионата Шотландии "Селтик", который является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы, принимал на своём поле "Сент-Джонстон". Встреча проходила на стадионе "Селтик Парк" и завершилась со счётом 0:0.