Сегодня, в ночь с 22 на 23 февраля в Лиссабоне в ответном матче "Спортинга" и "Астаны" определится обладатель путевки в 1/8 финала Лиги Европы. Фаворитами встречи являются португальцы, однако в футболе всякое случается. Тем более "львы" не всегда удачно играют на своем поле, передает корреспондент Vesti.kz.
Аппетит, действительно, приходит во время еды. И к хорошему, на самом деле, человек привыкает очень быстро... Еще совсем, казалось бы, недавно заветной мечтой казахстанских любителей футбола был выход одной из наших команд в группу еврокубка. Сейчас это уже пройденный этап - в групповом турнире Лиги Европы поучаствовал "Шахтер", завсегдатаем этого раунда стала "Астана".
Главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Спортинг" - "Астана" назначен 39-летний венгр Тамаш Богнар, которому уже не единожды приходилось судить игры с участием сборных и клубов Казахстана, сообщает Sports.kz.