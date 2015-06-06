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Аппетит, действительно, приходит во время еды. И к хорошему, на самом деле, человек привыкает очень быстро... Еще совсем, казалось бы, недавно заветной мечтой казахстанских любителей футбола был выход одной из наших команд в группу еврокубка. Сейчас это уже пройденный этап - в групповом турнире Лиги Европы поучаствовал "Шахтер", завсегдатаем этого раунда стала "Астана".