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Спортинг

Страна/Город
Португалия
Лиссабон
Год основания
1906
главный тренер
Жорже Жезуш (с 6.06.2015 по н.в.)

Новости команды

Порту нанёс поражение Спортингу
3 марта | Чемпионат.com

«Порту» нанёс поражение «Спортингу»

В центральной встрече 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл "Спортинг". Матч состоялся в Порту на стадионе "Драгау" и закончился победой хозяев - 2:1.
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Актуальные новости

Стоилов после ничьей со Спортингом рассказал о неприятных моментах в Астане
23 февраля | Sports.kz

Стоилов после ничьей со «Спортингом» рассказал о неприятных моментах в «Астане»

Главный тренер "Астаны" Станимир Стоилов прокомментировал ответную игру 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против португальского "Спортинга" (3:3), сообщает корреспондент `KazFootball.kz из Лиссабона.
По подвигу россиян. Превью к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы Спортинг — Астана
22 февраля | Vesti.kz

«По подвигу россиян». Превью к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Астана»

Сегодня, в ночь с 22 на 23 февраля в Лиссабоне в ответном матче "Спортинга" и "Астаны" определится обладатель путевки в 1/8 финала Лиги Европы. Фаворитами встречи являются португальцы, однако в футболе всякое случается. Тем более "львы" не всегда удачно играют на своем поле, передает корреспондент Vesti.kz.
Спортинг — Астана: со всеми вытекающими
21 февраля | Sports.kz

«Спортинг» — «Астана»: со всеми вытекающими

Аппетит, действительно, приходит во время еды. И к хорошему, на самом деле, человек привыкает очень быстро... Еще совсем, казалось бы, недавно заветной мечтой казахстанских любителей футбола был выход одной из наших команд в группу еврокубка. Сейчас это уже пройденный этап - в групповом турнире Лиги Европы поучаствовал "Шахтер", завсегдатаем этого раунда стала "Астана".
Как судья матча Спортинг — Астана обслуживал четыре предыдущие игры с участием казахстанцев
21 февраля | Sports.kz

Как судья матча «Спортинг» — «Астана» обслуживал четыре предыдущие игры с участием казахстанцев

Главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Спортинг" - "Астана" назначен 39-летний венгр Тамаш Богнар, которому уже не единожды приходилось судить игры с участием сборных и клубов Казахстана, сообщает Sports.kz.
Президент Спортинга после Астаны объявил в клубе ряд неожиданных правил
18 февраля | Sports.kz

Президент «Спортинга» после «Астаны» объявил в клубе ряд неожиданных правил

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруну де Карвалью был переизбран на свой пост. После назначения он на совещании с работниками клуба запретил покупать газеты и смотреть телевизор.
Я беру ответственность на себя за это поражение: Логвиненко обратился к болельщикам после матча Астаны со Спортингом
16 февраля | Vesti.kz

«Я беру ответственность на себя за это поражение»: Логвиненко обратился к болельщикам после матча «Астаны» со «Спортингом»

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Юрий Логвиненко обратился к болельщикам после матча с португальским "Спортингом" в 1/16 финала Лиги Европы.
06 марта

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