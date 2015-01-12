|Тур 1
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.08.2017
|Ювентус – Кальяри
|3 : 0
|19.08.2017
|Верона – Наполи
|1 : 3
|20.08.2017
|Аталанта – Рома
|0 : 1
|20.08.2017
|Болонья – Торино
|1 : 1
|20.08.2017
|Кротоне – Милан
|0 : 3
|20.08.2017
|Интер – Фиорентина
|3 : 0
|20.08.2017
|Лацио – СПАЛ
|0 : 0
|20.08.2017
|Сампдория – Беневенто
|2 : 1
|20.08.2017
|Сассуоло – Дженоа
|0 : 0
|20.08.2017
|Удинезе – Кьево
|1 : 2
|Тур 2
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.08.2017
|Дженоа – Ювентус
|2 : 4
|26.08.2017
|Беневенто – Болонья
|0 : 1
|26.08.2017
|Рома – Интер
|1 : 3
|27.08.2017
|Торино – Сассуоло
|3 : 0
|27.08.2017
|Кьево – Лацио
|1 : 2
|27.08.2017
|Кротоне – Верона
|0 : 0
|27.08.2017
|Милан – Кальяри
|2 : 1
|27.08.2017
|СПАЛ – Удинезе
|3 : 2
|27.08.2017
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|27.08.2017
|Фиорентина – Сампдория
|1 : 2
|Тур 3
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.09.2017
|Ювентус – Кьево
|3 : 0
|10.09.2017
|Интер – СПАЛ
|2 : 0
|10.09.2017
|Кальяри – Кротоне
|1 : 0
|10.09.2017
|Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|10.09.2017
|Верона – Фиорентина
|0 : 5
|10.09.2017
|Удинезе – Дженоа
|1 : 0
|10.09.2017
|Лацио – Милан
|4 : 1
|10.09.2017
|Беневенто – Торино
|0 : 1
|10.09.2017
|Болонья – Наполи
|0 : 3
|24.01, 22:45
|Сампдория – Рома
|1 : 1
|Тур 4
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.09.2017
|Кротоне – Интер
|0 : 2
|16.09.2017
|Фиорентина – Болонья
|2 : 1
|16.09.2017
|Рома – Верона
|3 : 0
|17.09.2017
|Сассуоло – Ювентус
|1 : 3
|17.09.2017
|Милан – Удинезе
|2 : 1
|17.09.2017
|Наполи – Беневенто
|6 : 0
|17.09.2017
|СПАЛ – Кальяри
|0 : 2
|17.09.2017
|Торино – Сампдория
|2 : 2
|17.09.2017
|Кьево – Аталанта
|1 : 1
|17.09.2017
|Дженоа – Лацио
|2 : 3
|Тур 5
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.09.2017
|Болонья – Интер
|1 : 1
|20.09.2017
|Беневенто – Рома
|0 : 4
|20.09.2017
|Кальяри – Сассуоло
|0 : 1
|20.09.2017
|Аталанта – Кротоне
|5 : 1
|20.09.2017
|Дженоа – Кьево
|1 : 1
|20.09.2017
|Верона – Сампдория
|0 : 0
|20.09.2017
|Милан – СПАЛ
|2 : 0
|20.09.2017
|Лацио – Наполи
|1 : 4
|20.09.2017
|Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|20.09.2017
|Удинезе – Торино
|2 : 3
|Тур 6
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|23.09.2017
|Рома – Удинезе
|3 : 1
|23.09.2017
|СПАЛ – Наполи
|2 : 3
|23.09.2017
|Ювентус – Торино
|4 : 0
|24.09.2017
|Сампдория – Милан
|2 : 0
|24.09.2017
|Верона – Лацио
|0 : 3
|24.09.2017
|Кротоне – Беневенто
|2 : 0
|24.09.2017
|Кальяри – Кьево
|0 : 2
|24.09.2017
|Интер – Дженоа
|1 : 0
|24.09.2017
|Сассуоло – Болонья
|0 : 1
|24.09.2017
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|Тур 7
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.09.2017
|Удинезе – Сампдория
|4 : 0
|30.09.2017
|Дженоа – Болонья
|0 : 1
|1.10.2017
|Наполи – Кальяри
|3 : 0
|1.10.2017
|Кьево – Фиорентина
|2 : 1
|1.10.2017
|Беневенто – Интер
|1 : 2
|1.10.2017
|Лацио – Сассуоло
|6 : 1
|1.10.2017
|Торино – Верона
|2 : 2
|1.10.2017
|СПАЛ – Кротоне
|1 : 1
|1.10.2017
|Милан – Рома
|0 : 2
|1.10.2017
|Аталанта – Ювентус
|2 : 2
|Тур 8
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.10.2017
|Ювентус – Лацио
|1 : 2
|14.10.2017
|Рома – Наполи
|0 : 1
|15.10.2017
|Фиорентина – Удинезе
|2 : 1
|15.10.2017
|Кротоне – Торино
|2 : 2
|15.10.2017
|Кальяри – Дженоа
|2 : 3
|15.10.2017
|Болонья – СПАЛ
|2 : 1
|15.10.2017
|Сампдория – Аталанта
|3 : 1
|15.10.2017
|Сассуоло – Кьево
|0 : 0
|15.10.2017
|Интер – Милан
|3 : 2
|16.10.2017
|Верона – Беневенто
|1 : 0
|Тур 9
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.10.2017
|Сампдория – Кротоне
|5 : 0
|21.10.2017
|Наполи – Интер
|0 : 0
|22.10.2017
|Кьево – Верона
|3 : 2
|22.10.2017
|Беневенто – Фиорентина
|0 : 3
|22.10.2017
|Аталанта – Болонья
|1 : 0
|22.10.2017
|Милан – Дженоа
|0 : 0
|22.10.2017
|Торино – Рома
|0 : 1
|22.10.2017
|СПАЛ – Сассуоло
|0 : 1
|22.10.2017
|Удинезе – Ювентус
|2 : 6
|22.10.2017
|Лацио – Кальяри
|3 : 0
|Тур 10
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.10.2017
|Интер – Сампдория
|3 : 2
|25.10.2017
|Аталанта – Верона
|3 : 0
|25.10.2017
|Кьево – Милан
|1 : 4
|25.10.2017
|Кальяри – Беневенто
|2 : 1
|25.10.2017
|Болонья – Лацио
|1 : 2
|25.10.2017
|Фиорентина – Торино
|3 : 0
|25.10.2017
|Дженоа – Наполи
|2 : 3
|25.10.2017
|Рома – Кротоне
|1 : 0
|25.10.2017
|Ювентус – СПАЛ
|4 : 1
|25.10.2017
|Сассуоло – Удинезе
|0 : 1
|Тур 11
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.10.2017
|Милан – Ювентус
|0 : 2
|28.10.2017
|Рома – Болонья
|1 : 0
|29.10.2017
|Беневенто – Лацио
|1 : 5
|29.10.2017
|Кротоне – Фиорентина
|2 : 1
|29.10.2017
|Наполи – Сассуоло
|3 : 1
|29.10.2017
|СПАЛ – Дженоа
|1 : 0
|29.10.2017
|Сампдория – Кьево
|4 : 1
|29.10.2017
|Удинезе – Аталанта
|2 : 1
|29.10.2017
|Торино – Кальяри
|2 : 1
|30.10.2017
|Верона – Интер
|1 : 2
|Тур 12
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.11.2017
|Болонья – Кротоне
|2 : 3
|4.11.2017
|Дженоа – Сампдория
|0 : 2
|5.11.2017
|Интер – Торино
|1 : 1
|5.11.2017
|Кьево – Наполи
|0 : 0
|5.11.2017
|Кальяри – Верона
|2 : 1
|5.11.2017
|Фиорентина – Рома
|2 : 4
|5.11.2017
|Ювентус – Беневенто
|2 : 1
|5.11.2017
|Аталанта – СПАЛ
|1 : 1
|5.11.2017
|Сассуоло – Милан
|0 : 2
|24.01, 20:30
|Лацио – Удинезе
|3 : 0
|Тур 13
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.11.2017
|Рома – Лацио
|2 : 1
|18.11.2017
|Наполи – Милан
|2 : 1
|19.11.2017
|Кротоне – Дженоа
|0 : 1
|19.11.2017
|Беневенто – Сассуоло
|1 : 2
|19.11.2017
|Торино – Кьево
|1 : 1
|19.11.2017
|СПАЛ – Фиорентина
|1 : 1
|19.11.2017
|Сампдория – Ювентус
|3 : 2
|19.11.2017
|Удинезе – Кальяри
|0 : 1
|19.11.2017
|Интер – Аталанта
|2 : 0
|20.11.2017
|Верона – Болонья
|2 : 3
|Тур 14
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|25.11.2017
|Болонья – Сампдория
|3 : 0
|25.11.2017
|Кьево – СПАЛ
|2 : 1
|25.11.2017
|Сассуоло – Верона
|0 : 2
|25.11.2017
|Кальяри – Интер
|1 : 3
|26.11.2017
|Дженоа – Рома
|1 : 1
|26.11.2017
|Милан – Торино
|0 : 0
|26.11.2017
|Удинезе – Наполи
|0 : 1
|26.11.2017
|Лацио – Фиорентина
|1 : 1
|26.11.2017
|Ювентус – Кротоне
|3 : 0
|27.11.2017
|Аталанта – Беневенто
|1 : 0
|Тур 15
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|1.12.2017
|Рома – СПАЛ
|3 : 1
|1.12.2017
|Наполи – Ювентус
|0 : 1
|2.12.2017
|Торино – Аталанта
|1 : 1
|3.12.2017
|Беневенто – Милан
|2 : 2
|3.12.2017
|Фиорентина – Сассуоло
|3 : 0
|3.12.2017
|Болонья – Кальяри
|1 : 1
|3.12.2017
|Интер – Кьево
|5 : 0
|3.12.2017
|Сампдория – Лацио
|1 : 2
|4.12.2017
|Кротоне – Удинезе
|0 : 3
|4.12.2017
|Верона – Дженоа
|0 : 1
|Тур 16
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.12.2017
|Кальяри – Сампдория
|2 : 2
|9.12.2017
|Ювентус – Интер
|0 : 0
|10.12.2017
|Кьево – Рома
|0 : 0
|10.12.2017
|СПАЛ – Верона
|2 : 2
|10.12.2017
|Наполи – Фиорентина
|0 : 0
|10.12.2017
|Удинезе – Беневенто
|2 : 0
|10.12.2017
|Сассуоло – Кротоне
|2 : 1
|10.12.2017
|Милан – Болонья
|2 : 1
|11.12.2017
|Лацио – Торино
|1 : 3
|12.12.2017
|Дженоа – Аталанта
|1 : 2
|Тур 17
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.12.2017
|Интер – Удинезе
|1 : 3
|16.12.2017
|Торино – Наполи
|1 : 3
|16.12.2017
|Рома – Кальяри
|1 : 0
|17.12.2017
|Верона – Милан
|3 : 0
|17.12.2017
|Кротоне – Кьево
|1 : 0
|17.12.2017
|Болонья – Ювентус
|0 : 3
|17.12.2017
|Фиорентина – Дженоа
|0 : 0
|17.12.2017
|Сампдория – Сассуоло
|0 : 1
|17.12.2017
|Беневенто – СПАЛ
|1 : 2
|17.12.2017
|Аталанта – Лацио
|3 : 3
|Тур 18
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.12.2017
|Кьево – Болонья
|2 : 3
|22.12.2017
|Кальяри – Фиорентина
|0 : 1
|23.12.2017
|Лацио – Кротоне
|4 : 0
|23.12.2017
|Дженоа – Беневенто
|1 : 0
|23.12.2017
|СПАЛ – Торино
|2 : 2
|23.12.2017
|Сассуоло – Интер
|1 : 0
|23.12.2017
|Наполи – Сампдория
|3 : 2
|23.12.2017
|Удинезе – Верона
|4 : 0
|23.12.2017
|Милан – Аталанта
|0 : 2
|23.12.2017
|Ювентус – Рома
|1 : 0
|Тур 19
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.12.2017
|Кротоне – Наполи
|0 : 1
|30.12.2017
|Фиорентина – Милан
|1 : 1
|30.12.2017
|Болонья – Удинезе
|1 : 2
|30.12.2017
|Беневенто – Кьево
|1 : 0
|30.12.2017
|Аталанта – Кальяри
|1 : 2
|30.12.2017
|Сампдория – СПАЛ
|2 : 0
|30.12.2017
|Рома – Сассуоло
|1 : 1
|30.12.2017
|Торино – Дженоа
|0 : 0
|30.12.2017
|Интер – Лацио
|0 : 0
|30.12.2017
|Верона – Ювентус
|1 : 3
|Тур 20
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.01, 20:00
|Кьево – Удинезе
|1 : 1
|5.01, 22:45
|Фиорентина – Интер
|1 : 1
|6.01, 14:30
|Торино – Болонья
|3 : 0
|6.01, 17:00
|Наполи – Верона
|2 : 0
|6.01, 17:00
|Милан – Кротоне
|1 : 0
|6.01, 17:00
|Дженоа – Сассуоло
|1 : 0
|6.01, 17:00
|Беневенто – Сампдория
|3 : 2
|6.01, 17:00
|СПАЛ – Лацио
|2 : 5
|6.01, 20:00
|Рома – Аталанта
|1 : 2
|6.01, 22:45
|Кальяри – Ювентус
|0 : 1
|Тур 21
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.01, 14:30
|Аталанта – Наполи
|0 : 1
|21.01, 17:00
|Сампдория – Фиорентина
|3 : 1
|21.01, 17:00
|Верона – Кротоне
|0 : 3
|21.01, 17:00
|Лацио – Кьево
|5 : 1
|21.01, 17:00
|Болонья – Беневенто
|3 : 0
|21.01, 17:00
|Удинезе – СПАЛ
|1 : 1
|21.01, 17:00
|Сассуоло – Торино
|1 : 1
|21.01, 20:00
|Кальяри – Милан
|1 : 2
|21.01, 22:45
|Интер – Рома
|1 : 1
|22.01, 22:45
|Ювентус – Дженоа
|1 : 0
|Тур 22
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|27.01, 20:00
|Сассуоло – Аталанта
|0 : 3
|27.01, 22:45
|Кьево – Ювентус
|0 : 2
|28.01, 14:30
|СПАЛ – Интер
|1 : 1
|28.01, 17:00
|Кротоне – Кальяри
|1 : 1
|28.01, 17:00
|Наполи – Болонья
|3 : 1
|28.01, 17:00
|Торино – Беневенто
|3 : 0
|28.01, 17:00
|Фиорентина – Верона
|1 : 4
|28.01, 17:00
|Дженоа – Удинезе
|0 : 1
|28.01, 20:00
|Милан – Лацио
|2 : 1
|28.01, 22:45
|Рома – Сампдория
|0 : 1
|Тур 23
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.02, 20:00
|Сампдория – Торино
|1 : 1
|3.02, 22:45
|Интер – Кротоне
|1 : 1
|4.02, 14:30
|Верона – Рома
|0 : 1
|4.02, 17:00
|Болонья – Фиорентина
|1 : 2
|4.02, 17:00
|Аталанта – Кьево
|1 : 0
|4.02, 17:00
|Удинезе – Милан
|1 : 1
|4.02, 17:00
|Кальяри – СПАЛ
|2 : 0
|4.02, 17:00
|Ювентус – Сассуоло
|7 : 0
|4.02, 22:45
|Беневенто – Наполи
|0 : 2
|5.02, 22:45
|Лацио – Дженоа
|1 : 2
|Тур 24
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.02, 22:45
|Фиорентина – Ювентус
|0 : 2
|10.02, 17:00
|СПАЛ – Милан
|0 : 4
|10.02, 20:00
|Кротоне – Аталанта
|1 : 1
|10.02, 22:45
|Наполи – Лацио
|4 : 1
|11.02, 14:30
|Сассуоло – Кальяри
|0 : 0
|11.02, 17:00
|Интер – Болонья
|2 : 1
|11.02, 17:00
|Кьево – Дженоа
|0 : 1
|11.02, 17:00
|Сампдория – Верона
|2 : 0
|11.02, 17:00
|Торино – Удинезе
|2 : 0
|11.02, 22:45
|Рома – Беневенто
|5 : 2
|Тур 25
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.02, 17:00
|Удинезе – Рома
|0 : 2
|17.02, 20:00
|Кьево – Кальяри
|2 : 1
|17.02, 22:45
|Дженоа – Интер
|2 : 0
|18.02, 14:30
|Торино – Ювентус
|0 : 1
|18.02, 17:00
|Беневенто – Кротоне
|3 : 2
|18.02, 17:00
|Болонья – Сассуоло
|2 : 1
|18.02, 17:00
|Наполи – СПАЛ
|1 : 0
|18.02, 20:00
|Аталанта – Фиорентина
|1 : 1
|18.02, 22:45
|Милан – Сампдория
|1 : 0
|19.02, 22:45
|Лацио – Верона
|2 : 0
|Тур 26
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.02, 20:00
|Болонья – Дженоа
|2 : 0
|24.02, 22:45
|Интер – Беневенто
|2 : 0
|25.02, 14:30
|Кротоне – СПАЛ
|2 : 3
|25.02, 17:00
|Фиорентина – Кьево
|1 : 0
|25.02, 17:00
|Сассуоло – Лацио
|0 : 3
|25.02, 17:00
|Верона – Торино
|2 : 1
|25.02, 17:00
|Сампдория – Удинезе
|2 : 1
|25.02, 22:45
|Рома – Милан
|0 : 2
|26.02, 22:45
|Кальяри – Наполи
|0 : 5
|14.03, 20:00
|Ювентус – Аталанта
|- : -
|Тур 27
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|3.03, 17:00
|СПАЛ – Болонья
|1 : 0
|3.03, 20:00
|Лацио – Ювентус
|0 : 1
|3.03, 22:45
|Наполи – Рома
|2 : 4
|3.04, 19:30
|Удинезе – Фиорентина
|- : -
|3.04, 19:30
|Дженоа – Кальяри
|- : -
|3.04, 19:30
|Аталанта – Сампдория
|- : -
|4.04, 18:00
|Беневенто – Верона
|- : -
|4.04, 19:30
|Торино – Кротоне
|- : -
|4.04, 19:30
|Кьево – Сассуоло
|- : -
|20.05
|Милан – Интер
|- : -
|Тур 28
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.03, 22:45
|Рома – Торино
|3 : 0
|10.03, 22:45
|Верона – Кьево
|1 : 0
|11.03, 14:30
|Фиорентина – Беневенто
|1 : 0
|11.03, 17:00
|Кальяри – Лацио
|2 : 2
|11.03, 17:00
|Болонья – Аталанта
|0 : 1
|11.03, 17:00
|Сассуоло – СПАЛ
|1 : 1
|11.03, 17:00
|Кротоне – Сампдория
|4 : 1
|11.03, 17:00
|Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|11.03, 20:00
|Дженоа – Милан
|0 : 1
|11.03, 22:45
|Интер – Наполи
|0 : 0
|Тур 29
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.03, 20:00
|Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.03, 22:45
|СПАЛ – Ювентус
|- : -
|18.03, 14:30
|Сампдория – Интер
|- : -
|18.03, 17:00
|Милан – Кьево
|- : -
|18.03, 17:00
|Беневенто – Кальяри
|- : -
|18.03, 17:00
|Верона – Аталанта
|- : -
|18.03, 17:00
|Торино – Фиорентина
|- : -
|18.03, 17:00
|Кротоне – Рома
|- : -
|18.03, 22:45
|Лацио – Болонья
|- : -
|18.03, 22:45
|Наполи – Дженоа
|- : -
|Тур 30
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|31.03, 13:30
|Болонья – Рома
|- : -
|31.03, 16:00
|Интер – Верона
|- : -
|31.03, 16:00
|Фиорентина – Кротоне
|- : -
|31.03, 16:00
|Лацио – Беневенто
|- : -
|31.03, 16:00
|Сассуоло – Наполи
|- : -
|31.03, 16:00
|Дженоа – СПАЛ
|- : -
|31.03, 16:00
|Аталанта – Удинезе
|- : -
|31.03, 19:00
|Кальяри – Торино
|- : -
|31.03, 19:00
|Кьево – Сампдория
|- : -
|31.03, 22:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|Тур 31
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|7.04, 16:00
|Беневенто – Ювентус
|- : -
|7.04, 19:00
|СПАЛ – Аталанта
|- : -
|7.04, 19:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|7.04, 21:45
|Сампдория – Дженоа
|- : -
|8.04, 13:30
|Торино – Интер
|- : -
|8.04, 16:00
|Наполи – Кьево
|- : -
|8.04, 16:00
|Верона – Кальяри
|- : -
|8.04, 16:00
|Кротоне – Болонья
|- : -
|8.04, 19:00
|Удинезе – Лацио
|- : -
|8.04, 21:45
|Милан – Сассуоло
|- : -
|Тур 32
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.04, 16:00
|Кальяри – Удинезе
|- : -
|14.04, 19:00
|Дженоа – Кротоне
|- : -
|14.04, 19:00
|Кьево – Торино
|- : -
|14.04, 21:45
|Аталанта – Интер
|- : -
|15.04, 13:30
|Фиорентина – СПАЛ
|- : -
|15.04, 16:00
|Болонья – Верона
|- : -
|15.04, 16:00
|Сассуоло – Беневенто
|- : -
|15.04, 16:00
|Ювентус – Сампдория
|- : -
|15.04, 19:00
|Лацио – Рома
|- : -
|15.04, 21:45
|Милан – Наполи
|- : -
|Тур 33
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|17.04, 21:45
|Интер – Кальяри
|- : -
|18.04, 19:00
|Беневенто – Аталанта
|- : -
|18.04, 21:45
|СПАЛ – Кьево
|- : -
|18.04, 21:45
|Сампдория – Болонья
|- : -
|18.04, 21:45
|Рома – Дженоа
|- : -
|18.04, 21:45
|Кротоне – Ювентус
|- : -
|18.04, 21:45
|Верона – Сассуоло
|- : -
|18.04, 21:45
|Торино – Милан
|- : -
|18.04, 21:45
|Фиорентина – Лацио
|- : -
|18.04, 21:45
|Наполи – Удинезе
|- : -
|Тур 34
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.04
|Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|22.04
|Удинезе – Кротоне
|- : -
|22.04
|Кальяри – Болонья
|- : -
|22.04
|Милан – Беневенто
|- : -
|22.04
|Дженоа – Верона
|- : -
|22.04
|Кьево – Интер
|- : -
|22.04
|Лацио – Сампдория
|- : -
|22.04
|СПАЛ – Рома
|- : -
|22.04
|Ювентус – Наполи
|- : -
|22.04
|Аталанта – Торино
|- : -
|Тур 35
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|29.04
|Интер – Ювентус
|- : -
|29.04
|Аталанта – Дженоа
|- : -
|29.04
|Рома – Кьево
|- : -
|29.04
|Сампдория – Кальяри
|- : -
|29.04
|Торино – Лацио
|- : -
|29.04
|Болонья – Милан
|- : -
|29.04
|Верона – СПАЛ
|- : -
|29.04
|Кротоне – Сассуоло
|- : -
|29.04
|Фиорентина – Наполи
|- : -
|29.04
|Беневенто – Удинезе
|- : -
|Тур 36
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.05
|Кьево – Кротоне
|- : -
|6.05
|Ювентус – Болонья
|- : -
|6.05
|СПАЛ – Беневенто
|- : -
|6.05
|Лацио – Аталанта
|- : -
|6.05
|Дженоа – Фиорентина
|- : -
|6.05
|Милан – Верона
|- : -
|6.05
|Сассуоло – Сампдория
|- : -
|6.05
|Кальяри – Рома
|- : -
|6.05
|Удинезе – Интер
|- : -
|6.05
|Наполи – Торино
|- : -
|Тур 37
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.05
|Рома – Ювентус
|- : -
|13.05
|Беневенто – Дженоа
|- : -
|13.05
|Болонья – Кьево
|- : -
|13.05
|Фиорентина – Кальяри
|- : -
|13.05
|Кротоне – Лацио
|- : -
|13.05
|Аталанта – Милан
|- : -
|13.05
|Торино – СПАЛ
|- : -
|13.05
|Интер – Сассуоло
|- : -
|13.05
|Сампдория – Наполи
|- : -
|13.05
|Верона – Удинезе
|- : -
|Тур 38
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|20.05
|Наполи – Кротоне
|- : -
|20.05
|Удинезе – Болонья
|- : -
|20.05
|Кьево – Беневенто
|- : -
|20.05
|Кальяри – Аталанта
|- : -
|20.05
|Милан – Фиорентина
|- : -
|20.05
|Ювентус – Верона
|- : -
|20.05
|СПАЛ – Сампдория
|- : -
|20.05
|Сассуоло – Рома
|- : -
|20.05
|Лацио – Интер
|- : -
|20.05
|Дженоа – Торино
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи