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Футбол / Зарубежный / Италия
Сезон: 2017/2018
Сезон: 2017/2018
Сезон: 2016/2017
Сезон: 2015/2016
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Сезон: 2012/2013
Сезон: 2011/2012
Сезон: 2010/2011
по турам по датам
Тур 1
Тур Дата, время Матч Счет
19.08.2017 Ювентус – Кальяри 3 : 0
19.08.2017 Верона – Наполи 1 : 3
20.08.2017 Аталанта – Рома 0 : 1
20.08.2017 Болонья – Торино 1 : 1
20.08.2017 Кротоне – Милан 0 : 3
20.08.2017 Интер – Фиорентина 3 : 0
20.08.2017 Лацио – СПАЛ 0 : 0
20.08.2017 Сампдория – Беневенто 2 : 1
20.08.2017 Сассуоло – Дженоа 0 : 0
20.08.2017 Удинезе – Кьево 1 : 2
Тур 2
Тур Дата, время Матч Счет
26.08.2017 Дженоа – Ювентус 2 : 4
26.08.2017 Беневенто – Болонья 0 : 1
26.08.2017 Рома – Интер 1 : 3
27.08.2017 Торино – Сассуоло 3 : 0
27.08.2017 Кьево – Лацио 1 : 2
27.08.2017 Кротоне – Верона 0 : 0
27.08.2017 Милан – Кальяри 2 : 1
27.08.2017 СПАЛ – Удинезе 3 : 2
27.08.2017 Наполи – Аталанта 3 : 1
27.08.2017 Фиорентина – Сампдория 1 : 2
Тур 3
Тур Дата, время Матч Счет
9.09.2017 Ювентус – Кьево 3 : 0
10.09.2017 Интер – СПАЛ 2 : 0
10.09.2017 Кальяри – Кротоне 1 : 0
10.09.2017 Аталанта – Сассуоло 2 : 1
10.09.2017 Верона – Фиорентина 0 : 5
10.09.2017 Удинезе – Дженоа 1 : 0
10.09.2017 Лацио – Милан 4 : 1
10.09.2017 Беневенто – Торино 0 : 1
10.09.2017 Болонья – Наполи 0 : 3
24.01, 22:45 Сампдория – Рома 1 : 1
Тур 4
Тур Дата, время Матч Счет
16.09.2017 Кротоне – Интер 0 : 2
16.09.2017 Фиорентина – Болонья 2 : 1
16.09.2017 Рома – Верона 3 : 0
17.09.2017 Сассуоло – Ювентус 1 : 3
17.09.2017 Милан – Удинезе 2 : 1
17.09.2017 Наполи – Беневенто 6 : 0
17.09.2017 СПАЛ – Кальяри 0 : 2
17.09.2017 Торино – Сампдория 2 : 2
17.09.2017 Кьево – Аталанта 1 : 1
17.09.2017 Дженоа – Лацио 2 : 3
Тур 5
Тур Дата, время Матч Счет
19.09.2017 Болонья – Интер 1 : 1
20.09.2017 Беневенто – Рома 0 : 4
20.09.2017 Кальяри – Сассуоло 0 : 1
20.09.2017 Аталанта – Кротоне 5 : 1
20.09.2017 Дженоа – Кьево 1 : 1
20.09.2017 Верона – Сампдория 0 : 0
20.09.2017 Милан – СПАЛ 2 : 0
20.09.2017 Лацио – Наполи 1 : 4
20.09.2017 Ювентус – Фиорентина 1 : 0
20.09.2017 Удинезе – Торино 2 : 3
Тур 6
Тур Дата, время Матч Счет
23.09.2017 Рома – Удинезе 3 : 1
23.09.2017 СПАЛ – Наполи 2 : 3
23.09.2017 Ювентус – Торино 4 : 0
24.09.2017 Сампдория – Милан 2 : 0
24.09.2017 Верона – Лацио 0 : 3
24.09.2017 Кротоне – Беневенто 2 : 0
24.09.2017 Кальяри – Кьево 0 : 2
24.09.2017 Интер – Дженоа 1 : 0
24.09.2017 Сассуоло – Болонья 0 : 1
24.09.2017 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
Тур 7
Тур Дата, время Матч Счет
30.09.2017 Удинезе – Сампдория 4 : 0
30.09.2017 Дженоа – Болонья 0 : 1
1.10.2017 Наполи – Кальяри 3 : 0
1.10.2017 Кьево – Фиорентина 2 : 1
1.10.2017 Беневенто – Интер 1 : 2
1.10.2017 Лацио – Сассуоло 6 : 1
1.10.2017 Торино – Верона 2 : 2
1.10.2017 СПАЛ – Кротоне 1 : 1
1.10.2017 Милан – Рома 0 : 2
1.10.2017 Аталанта – Ювентус 2 : 2
Тур 8
Тур Дата, время Матч Счет
14.10.2017 Ювентус – Лацио 1 : 2
14.10.2017 Рома – Наполи 0 : 1
15.10.2017 Фиорентина – Удинезе 2 : 1
15.10.2017 Кротоне – Торино 2 : 2
15.10.2017 Кальяри – Дженоа 2 : 3
15.10.2017 Болонья – СПАЛ 2 : 1
15.10.2017 Сампдория – Аталанта 3 : 1
15.10.2017 Сассуоло – Кьево 0 : 0
15.10.2017 Интер – Милан 3 : 2
16.10.2017 Верона – Беневенто 1 : 0
Тур 9
Тур Дата, время Матч Счет
21.10.2017 Сампдория – Кротоне 5 : 0
21.10.2017 Наполи – Интер 0 : 0
22.10.2017 Кьево – Верона 3 : 2
22.10.2017 Беневенто – Фиорентина 0 : 3
22.10.2017 Аталанта – Болонья 1 : 0
22.10.2017 Милан – Дженоа 0 : 0
22.10.2017 Торино – Рома 0 : 1
22.10.2017 СПАЛ – Сассуоло 0 : 1
22.10.2017 Удинезе – Ювентус 2 : 6
22.10.2017 Лацио – Кальяри 3 : 0
Тур 10
Тур Дата, время Матч Счет
24.10.2017 Интер – Сампдория 3 : 2
25.10.2017 Аталанта – Верона 3 : 0
25.10.2017 Кьево – Милан 1 : 4
25.10.2017 Кальяри – Беневенто 2 : 1
25.10.2017 Болонья – Лацио 1 : 2
25.10.2017 Фиорентина – Торино 3 : 0
25.10.2017 Дженоа – Наполи 2 : 3
25.10.2017 Рома – Кротоне 1 : 0
25.10.2017 Ювентус – СПАЛ 4 : 1
25.10.2017 Сассуоло – Удинезе 0 : 1
Тур 11
Тур Дата, время Матч Счет
28.10.2017 Милан – Ювентус 0 : 2
28.10.2017 Рома – Болонья 1 : 0
29.10.2017 Беневенто – Лацио 1 : 5
29.10.2017 Кротоне – Фиорентина 2 : 1
29.10.2017 Наполи – Сассуоло 3 : 1
29.10.2017 СПАЛ – Дженоа 1 : 0
29.10.2017 Сампдория – Кьево 4 : 1
29.10.2017 Удинезе – Аталанта 2 : 1
29.10.2017 Торино – Кальяри 2 : 1
30.10.2017 Верона – Интер 1 : 2
Тур 12
Тур Дата, время Матч Счет
4.11.2017 Болонья – Кротоне 2 : 3
4.11.2017 Дженоа – Сампдория 0 : 2
5.11.2017 Интер – Торино 1 : 1
5.11.2017 Кьево – Наполи 0 : 0
5.11.2017 Кальяри – Верона 2 : 1
5.11.2017 Фиорентина – Рома 2 : 4
5.11.2017 Ювентус – Беневенто 2 : 1
5.11.2017 Аталанта – СПАЛ 1 : 1
5.11.2017 Сассуоло – Милан 0 : 2
24.01, 20:30 Лацио – Удинезе 3 : 0
Тур 13
Тур Дата, время Матч Счет
18.11.2017 Рома – Лацио 2 : 1
18.11.2017 Наполи – Милан 2 : 1
19.11.2017 Кротоне – Дженоа 0 : 1
19.11.2017 Беневенто – Сассуоло 1 : 2
19.11.2017 Торино – Кьево 1 : 1
19.11.2017 СПАЛ – Фиорентина 1 : 1
19.11.2017 Сампдория – Ювентус 3 : 2
19.11.2017 Удинезе – Кальяри 0 : 1
19.11.2017 Интер – Аталанта 2 : 0
20.11.2017 Верона – Болонья 2 : 3
Тур 14
Тур Дата, время Матч Счет
25.11.2017 Болонья – Сампдория 3 : 0
25.11.2017 Кьево – СПАЛ 2 : 1
25.11.2017 Сассуоло – Верона 0 : 2
25.11.2017 Кальяри – Интер 1 : 3
26.11.2017 Дженоа – Рома 1 : 1
26.11.2017 Милан – Торино 0 : 0
26.11.2017 Удинезе – Наполи 0 : 1
26.11.2017 Лацио – Фиорентина 1 : 1
26.11.2017 Ювентус – Кротоне 3 : 0
27.11.2017 Аталанта – Беневенто 1 : 0
Тур 15
Тур Дата, время Матч Счет
1.12.2017 Рома – СПАЛ 3 : 1
1.12.2017 Наполи – Ювентус 0 : 1
2.12.2017 Торино – Аталанта 1 : 1
3.12.2017 Беневенто – Милан 2 : 2
3.12.2017 Фиорентина – Сассуоло 3 : 0
3.12.2017 Болонья – Кальяри 1 : 1
3.12.2017 Интер – Кьево 5 : 0
3.12.2017 Сампдория – Лацио 1 : 2
4.12.2017 Кротоне – Удинезе 0 : 3
4.12.2017 Верона – Дженоа 0 : 1
Тур 16
Тур Дата, время Матч Счет
9.12.2017 Кальяри – Сампдория 2 : 2
9.12.2017 Ювентус – Интер 0 : 0
10.12.2017 Кьево – Рома 0 : 0
10.12.2017 СПАЛ – Верона 2 : 2
10.12.2017 Наполи – Фиорентина 0 : 0
10.12.2017 Удинезе – Беневенто 2 : 0
10.12.2017 Сассуоло – Кротоне 2 : 1
10.12.2017 Милан – Болонья 2 : 1
11.12.2017 Лацио – Торино 1 : 3
12.12.2017 Дженоа – Аталанта 1 : 2
Тур 17
Тур Дата, время Матч Счет
16.12.2017 Интер – Удинезе 1 : 3
16.12.2017 Торино – Наполи 1 : 3
16.12.2017 Рома – Кальяри 1 : 0
17.12.2017 Верона – Милан 3 : 0
17.12.2017 Кротоне – Кьево 1 : 0
17.12.2017 Болонья – Ювентус 0 : 3
17.12.2017 Фиорентина – Дженоа 0 : 0
17.12.2017 Сампдория – Сассуоло 0 : 1
17.12.2017 Беневенто – СПАЛ 1 : 2
17.12.2017 Аталанта – Лацио 3 : 3
Тур 18
Тур Дата, время Матч Счет
22.12.2017 Кьево – Болонья 2 : 3
22.12.2017 Кальяри – Фиорентина 0 : 1
23.12.2017 Лацио – Кротоне 4 : 0
23.12.2017 Дженоа – Беневенто 1 : 0
23.12.2017 СПАЛ – Торино 2 : 2
23.12.2017 Сассуоло – Интер 1 : 0
23.12.2017 Наполи – Сампдория 3 : 2
23.12.2017 Удинезе – Верона 4 : 0
23.12.2017 Милан – Аталанта 0 : 2
23.12.2017 Ювентус – Рома 1 : 0
Тур 19
Тур Дата, время Матч Счет
29.12.2017 Кротоне – Наполи 0 : 1
30.12.2017 Фиорентина – Милан 1 : 1
30.12.2017 Болонья – Удинезе 1 : 2
30.12.2017 Беневенто – Кьево 1 : 0
30.12.2017 Аталанта – Кальяри 1 : 2
30.12.2017 Сампдория – СПАЛ 2 : 0
30.12.2017 Рома – Сассуоло 1 : 1
30.12.2017 Торино – Дженоа 0 : 0
30.12.2017 Интер – Лацио 0 : 0
30.12.2017 Верона – Ювентус 1 : 3
Тур 20
Тур Дата, время Матч Счет
5.01, 20:00 Кьево – Удинезе 1 : 1
5.01, 22:45 Фиорентина – Интер 1 : 1
6.01, 14:30 Торино – Болонья 3 : 0
6.01, 17:00 Наполи – Верона 2 : 0
6.01, 17:00 Милан – Кротоне 1 : 0
6.01, 17:00 Дженоа – Сассуоло 1 : 0
6.01, 17:00 Беневенто – Сампдория 3 : 2
6.01, 17:00 СПАЛ – Лацио 2 : 5
6.01, 20:00 Рома – Аталанта 1 : 2
6.01, 22:45 Кальяри – Ювентус 0 : 1
Тур 21
Тур Дата, время Матч Счет
21.01, 14:30 Аталанта – Наполи 0 : 1
21.01, 17:00 Сампдория – Фиорентина 3 : 1
21.01, 17:00 Верона – Кротоне 0 : 3
21.01, 17:00 Лацио – Кьево 5 : 1
21.01, 17:00 Болонья – Беневенто 3 : 0
21.01, 17:00 Удинезе – СПАЛ 1 : 1
21.01, 17:00 Сассуоло – Торино 1 : 1
21.01, 20:00 Кальяри – Милан 1 : 2
21.01, 22:45 Интер – Рома 1 : 1
22.01, 22:45 Ювентус – Дженоа 1 : 0
Тур 22
Тур Дата, время Матч Счет
27.01, 20:00 Сассуоло – Аталанта 0 : 3
27.01, 22:45 Кьево – Ювентус 0 : 2
28.01, 14:30 СПАЛ – Интер 1 : 1
28.01, 17:00 Кротоне – Кальяри 1 : 1
28.01, 17:00 Наполи – Болонья 3 : 1
28.01, 17:00 Торино – Беневенто 3 : 0
28.01, 17:00 Фиорентина – Верона 1 : 4
28.01, 17:00 Дженоа – Удинезе 0 : 1
28.01, 20:00 Милан – Лацио 2 : 1
28.01, 22:45 Рома – Сампдория 0 : 1
Тур 23
Тур Дата, время Матч Счет
3.02, 20:00 Сампдория – Торино 1 : 1
3.02, 22:45 Интер – Кротоне 1 : 1
4.02, 14:30 Верона – Рома 0 : 1
4.02, 17:00 Болонья – Фиорентина 1 : 2
4.02, 17:00 Аталанта – Кьево 1 : 0
4.02, 17:00 Удинезе – Милан 1 : 1
4.02, 17:00 Кальяри – СПАЛ 2 : 0
4.02, 17:00 Ювентус – Сассуоло 7 : 0
4.02, 22:45 Беневенто – Наполи 0 : 2
5.02, 22:45 Лацио – Дженоа 1 : 2
Тур 24
Тур Дата, время Матч Счет
9.02, 22:45 Фиорентина – Ювентус 0 : 2
10.02, 17:00 СПАЛ – Милан 0 : 4
10.02, 20:00 Кротоне – Аталанта 1 : 1
10.02, 22:45 Наполи – Лацио 4 : 1
11.02, 14:30 Сассуоло – Кальяри 0 : 0
11.02, 17:00 Интер – Болонья 2 : 1
11.02, 17:00 Кьево – Дженоа 0 : 1
11.02, 17:00 Сампдория – Верона 2 : 0
11.02, 17:00 Торино – Удинезе 2 : 0
11.02, 22:45 Рома – Беневенто 5 : 2
Тур 25
Тур Дата, время Матч Счет
17.02, 17:00 Удинезе – Рома 0 : 2
17.02, 20:00 Кьево – Кальяри 2 : 1
17.02, 22:45 Дженоа – Интер 2 : 0
18.02, 14:30 Торино – Ювентус 0 : 1
18.02, 17:00 Беневенто – Кротоне 3 : 2
18.02, 17:00 Болонья – Сассуоло 2 : 1
18.02, 17:00 Наполи – СПАЛ 1 : 0
18.02, 20:00 Аталанта – Фиорентина 1 : 1
18.02, 22:45 Милан – Сампдория 1 : 0
19.02, 22:45 Лацио – Верона 2 : 0
Тур 26
Тур Дата, время Матч Счет
24.02, 20:00 Болонья – Дженоа 2 : 0
24.02, 22:45 Интер – Беневенто 2 : 0
25.02, 14:30 Кротоне – СПАЛ 2 : 3
25.02, 17:00 Фиорентина – Кьево 1 : 0
25.02, 17:00 Сассуоло – Лацио 0 : 3
25.02, 17:00 Верона – Торино 2 : 1
25.02, 17:00 Сампдория – Удинезе 2 : 1
25.02, 22:45 Рома – Милан 0 : 2
26.02, 22:45 Кальяри – Наполи 0 : 5
14.03, 20:00 Ювентус – Аталанта - : -
Тур 27
Тур Дата, время Матч Счет
3.03, 17:00 СПАЛ – Болонья 1 : 0
3.03, 20:00 Лацио – Ювентус 0 : 1
3.03, 22:45 Наполи – Рома 2 : 4
3.04, 19:30 Удинезе – Фиорентина - : -
3.04, 19:30 Дженоа – Кальяри - : -
3.04, 19:30 Аталанта – Сампдория - : -
4.04, 18:00 Беневенто – Верона - : -
4.04, 19:30 Торино – Кротоне - : -
4.04, 19:30 Кьево – Сассуоло - : -
20.05 Милан – Интер - : -
Тур 28
Тур Дата, время Матч Счет
9.03, 22:45 Рома – Торино 3 : 0
10.03, 22:45 Верона – Кьево 1 : 0
11.03, 14:30 Фиорентина – Беневенто 1 : 0
11.03, 17:00 Кальяри – Лацио 2 : 2
11.03, 17:00 Болонья – Аталанта 0 : 1
11.03, 17:00 Сассуоло – СПАЛ 1 : 1
11.03, 17:00 Кротоне – Сампдория 4 : 1
11.03, 17:00 Ювентус – Удинезе 2 : 0
11.03, 20:00 Дженоа – Милан 0 : 1
11.03, 22:45 Интер – Наполи 0 : 0
Тур 29
Тур Дата, время Матч Счет
17.03, 20:00 Удинезе – Сассуоло - : -
17.03, 22:45 СПАЛ – Ювентус - : -
18.03, 14:30 Сампдория – Интер - : -
18.03, 17:00 Милан – Кьево - : -
18.03, 17:00 Беневенто – Кальяри - : -
18.03, 17:00 Верона – Аталанта - : -
18.03, 17:00 Торино – Фиорентина - : -
18.03, 17:00 Кротоне – Рома - : -
18.03, 22:45 Лацио – Болонья - : -
18.03, 22:45 Наполи – Дженоа - : -
Тур 30
Тур Дата, время Матч Счет
31.03, 13:30 Болонья – Рома - : -
31.03, 16:00 Интер – Верона - : -
31.03, 16:00 Фиорентина – Кротоне - : -
31.03, 16:00 Лацио – Беневенто - : -
31.03, 16:00 Сассуоло – Наполи - : -
31.03, 16:00 Дженоа – СПАЛ - : -
31.03, 16:00 Аталанта – Удинезе - : -
31.03, 19:00 Кальяри – Торино - : -
31.03, 19:00 Кьево – Сампдория - : -
31.03, 22:45 Ювентус – Милан - : -
Тур 31
Тур Дата, время Матч Счет
7.04, 16:00 Беневенто – Ювентус - : -
7.04, 19:00 СПАЛ – Аталанта - : -
7.04, 19:00 Рома – Фиорентина - : -
7.04, 21:45 Сампдория – Дженоа - : -
8.04, 13:30 Торино – Интер - : -
8.04, 16:00 Наполи – Кьево - : -
8.04, 16:00 Верона – Кальяри - : -
8.04, 16:00 Кротоне – Болонья - : -
8.04, 19:00 Удинезе – Лацио - : -
8.04, 21:45 Милан – Сассуоло - : -
Тур 32
Тур Дата, время Матч Счет
14.04, 16:00 Кальяри – Удинезе - : -
14.04, 19:00 Дженоа – Кротоне - : -
14.04, 19:00 Кьево – Торино - : -
14.04, 21:45 Аталанта – Интер - : -
15.04, 13:30 Фиорентина – СПАЛ - : -
15.04, 16:00 Болонья – Верона - : -
15.04, 16:00 Сассуоло – Беневенто - : -
15.04, 16:00 Ювентус – Сампдория - : -
15.04, 19:00 Лацио – Рома - : -
15.04, 21:45 Милан – Наполи - : -
Тур 33
Тур Дата, время Матч Счет
17.04, 21:45 Интер – Кальяри - : -
18.04, 19:00 Беневенто – Аталанта - : -
18.04, 21:45 СПАЛ – Кьево - : -
18.04, 21:45 Сампдория – Болонья - : -
18.04, 21:45 Рома – Дженоа - : -
18.04, 21:45 Кротоне – Ювентус - : -
18.04, 21:45 Верона – Сассуоло - : -
18.04, 21:45 Торино – Милан - : -
18.04, 21:45 Фиорентина – Лацио - : -
18.04, 21:45 Наполи – Удинезе - : -
Тур 34
Тур Дата, время Матч Счет
22.04 Сассуоло – Фиорентина - : -
22.04 Удинезе – Кротоне - : -
22.04 Кальяри – Болонья - : -
22.04 Милан – Беневенто - : -
22.04 Дженоа – Верона - : -
22.04 Кьево – Интер - : -
22.04 Лацио – Сампдория - : -
22.04 СПАЛ – Рома - : -
22.04 Ювентус – Наполи - : -
22.04 Аталанта – Торино - : -
Тур 35
Тур Дата, время Матч Счет
29.04 Интер – Ювентус - : -
29.04 Аталанта – Дженоа - : -
29.04 Рома – Кьево - : -
29.04 Сампдория – Кальяри - : -
29.04 Торино – Лацио - : -
29.04 Болонья – Милан - : -
29.04 Верона – СПАЛ - : -
29.04 Кротоне – Сассуоло - : -
29.04 Фиорентина – Наполи - : -
29.04 Беневенто – Удинезе - : -
Тур 36
Тур Дата, время Матч Счет
6.05 Кьево – Кротоне - : -
6.05 Ювентус – Болонья - : -
6.05 СПАЛ – Беневенто - : -
6.05 Лацио – Аталанта - : -
6.05 Дженоа – Фиорентина - : -
6.05 Милан – Верона - : -
6.05 Сассуоло – Сампдория - : -
6.05 Кальяри – Рома - : -
6.05 Удинезе – Интер - : -
6.05 Наполи – Торино - : -
Тур 37
Тур Дата, время Матч Счет
13.05 Рома – Ювентус - : -
13.05 Беневенто – Дженоа - : -
13.05 Болонья – Кьево - : -
13.05 Фиорентина – Кальяри - : -
13.05 Кротоне – Лацио - : -
13.05 Аталанта – Милан - : -
13.05 Торино – СПАЛ - : -
13.05 Интер – Сассуоло - : -
13.05 Сампдория – Наполи - : -
13.05 Верона – Удинезе - : -
Тур 38
Тур Дата, время Матч Счет
20.05 Наполи – Кротоне - : -
20.05 Удинезе – Болонья - : -
20.05 Кьево – Беневенто - : -
20.05 Кальяри – Аталанта - : -
20.05 Милан – Фиорентина - : -
20.05 Ювентус – Верона - : -
20.05 СПАЛ – Сампдория - : -
20.05 Сассуоло – Рома - : -
20.05 Лацио – Интер - : -
20.05 Дженоа – Торино - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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