| Р-Спорт

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Дженоа" предлагает футболисту петербургского "Зенита" Доменико Кришито контракт на пять лет и возможность в будущем занять один из постов в клубе, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.