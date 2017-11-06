МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Дженоа" предлагает футболисту петербургского "Зенита" Доменико Кришито контракт на пять лет и возможность в будущем занять один из постов в клубе, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
Матч 27-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Кальяри", который должен был начаться сегодня в 14:30 мск, отменён после известия о смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, пишет Football Italia.
Руководство Серии А разрешило итальянскому футбольному клубу "Кальяри" изъять из обращения 13-й номер, под которым с 2008 по 2015 год за команду играл защитник Давиде Астори. Футболист умер во сне 4 марта.
Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.