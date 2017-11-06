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Дженоа

Страна/Город
Италия
Генуя
Год основания
1893
главный тренер
Давиде Баллардини (с 6.11.2017 по н.в.)

Новости команды

СМИ: Дженоа предлагает игроку Зенита Кришито контракт на 5 лет и должность
7 марта | Р-Спорт

СМИ: «Дженоа» предлагает игроку «Зенита» Кришито контракт на 5 лет и должность

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Дженоа" предлагает футболисту петербургского "Зенита" Доменико Кришито контракт на пять лет и возможность в будущем занять один из постов в клубе, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
Матч Дженоа — Кальяри перенесён из-за смерти игрока Фиорентины Астори
4 марта | Чемпионат.com

Матч «Дженоа» — «Кальяри» перенесён из-за смерти игрока «Фиорентины» Астори

Матч 27-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Кальяри", который должен был начаться сегодня в 14:30 мск, отменён после известия о смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, пишет Football Italia.
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Новости Футбола

Кальяри откажется от номера умершего футболиста Астори
10 марта | Вести.Ru

«Кальяри» откажется от номера умершего футболиста Астори

Руководство Серии А разрешило итальянскому футбольному клубу "Кальяри" изъять из обращения 13-й номер, под которым с 2008 по 2015 год за команду играл защитник Давиде Астори. Футболист умер во сне 4 марта.
Рома разгромила Торино
10 марта | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Торино»

"Рома" в матча 28-го тура чемпионата Италии разгромила "Торино". Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Футболисты Ювентуса приехали проститься с Астори
8 марта | Вести.Ru

Футболисты «Ювентуса» приехали проститься с Астори

Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
06 марта

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