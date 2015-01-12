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Футбол / Зарубежный / Италия
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Ювентус 27 23 2 2 65-15 71
2 Наполи 28 22 4 2 62-19 70
3 Рома 28 17 5 6 47-23 56
4 Лацио 28 16 5 7 66-36 53
5 Интер 27 14 10 3 42-21 52
6 Милан 27 14 5 8 38-30 47
7 Сампдория 27 13 5 9 47-38 44
8 Аталанта 26 11 8 7 38-29 41
9 Фиорентина 27 10 8 9 36-32 38
10 Торино 27 8 12 7 36-35 36
11 Удинезе 27 10 3 14 37-40 33
12 Болонья 28 10 3 15 33-40 33
13 Дженоа 27 8 6 13 21-28 30
14 Кальяри 27 7 5 15 25-43 26
15 Кьево 27 6 7 14 23-44 25
16 Сассуоло 27 6 6 15 16-47 24
17 СПАЛ 28 5 9 14 28-50 24
18 Кротоне 27 6 6 15 27-48 24
19 Верона 27 6 4 17 25-51 22
20 Беневенто 27 3 1 23 18-61 10
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
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Формат турнира
выдержки из регламента

Сезон 2017/2018 - восемьдесят шестой сезон чемпионата Италии по футболу. Стартует 19 августа 2017 года и завершится 20 мая 2018 года.

В чемпионате Италии по футболу (Серия А) выступают 20 клубов. Каждая команда проводит 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко. За поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд их места в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

  • результатам встреч команд между собой;
  • лучшей разнице забитых и пропущенных голов;
  • общего количества забитых голов.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится матч, который и определит их местоположение в таблице.

В конце каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, становится чемпионом. Три команды с самыми низкими результатами переводятся в Серию Б, а три лидирующих клуба Серии Б продвигаются в Серию А.

Чемпион Италии, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места, получают право выступить в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Команда, занявшая 5-е место, выступит в Лиге Европы начиная с группового этапа. Команда, ставшая по итогам сезона 6-й, выступит в Лиге Европы начиная со 2-го квалификационного раунда.