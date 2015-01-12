Сезон 2017/2018 - восемьдесят шестой сезон чемпионата Италии по футболу. Стартует 19 августа 2017 года и завершится 20 мая 2018 года.

В чемпионате Италии по футболу (Серия А) выступают 20 клубов. Каждая команда проводит 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своём поле и поле соперника.

За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко. За поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд их места в таблице чемпионата определяются согласно следующим показателям:

результатам встреч команд между собой;

лучшей разнице забитых и пропущенных голов;

общего количества забитых голов.

Если после этого команды в итоговой таблице чемпионата занимают одинаковую позицию, проводится матч, который и определит их местоположение в таблице.

В конце каждого сезона клуб, занявший первое место в турнирной таблице, становится чемпионом. Три команды с самыми низкими результатами переводятся в Серию Б, а три лидирующих клуба Серии Б продвигаются в Серию А.

Чемпион Италии, а также команды, занявшие по итогам сезона второе, третье и четвертое места, получают право выступить в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Команда, занявшая 5-е место, выступит в Лиге Европы начиная с группового этапа. Команда, ставшая по итогам сезона 6-й, выступит в Лиге Европы начиная со 2-го квалификационного раунда.