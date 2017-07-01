Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
ТАСС, 6 марта. Команды чемпионата Италии по футболу "Кальяри" и "Фиорентина" выведут из обращения 13-й номер в память об игроке Давиде Астори, который 4 марта скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщается в Twitter "Фиорентины".
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минута молчания будет предварять матчи всех футбольных чемпионатов в низших дивизионах Италии в воскресенье и понедельник в связи со смертью защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори, сообщается на сайте Федерации футбола Италии (FIGC).