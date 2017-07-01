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ТАСС, 6 марта. Команды чемпионата Италии по футболу "Кальяри" и "Фиорентина" выведут из обращения 13-й номер в память об игроке Давиде Астори, который 4 марта скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщается в Twitter "Фиорентины".