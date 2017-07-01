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Фиорентина

Страна/Город
Италия
Флоренция
Год основания
1926
главный тренер
Стефано Пиоли (с 1.07.2017 по н.в.)

Новости команды

Футболисты Ювентуса приехали проститься с Астори
8 марта | Вести.Ru

Футболисты «Ювентуса» приехали проститься с Астори

Футболисты туринского "Ювентуса", выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского "Тоттенхэма", сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
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Актуальные новости

Кальяри и Фиорентина выведут из обращения 13-й номер в память о футболисте Астори
6 марта | ТАСС

«Кальяри» и «Фиорентина» выведут из обращения 13-й номер в память о футболисте Астори

ТАСС, 6 марта. Команды чемпионата Италии по футболу "Кальяри" и "Фиорентина" выведут из обращения 13-й номер в память об игроке Давиде Астори, который 4 марта скончался из-за остановки сердца. Об этом сообщается в Twitter "Фиорентины".
Болельщики Фиорентины несут к домашнему стадиону цветы и шарфы в память об Астори
5 марта | Р-Спорт

Болельщики «Фиорентины» несут к домашнему стадиону цветы и шарфы в память об Астори

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Болельщики "Фиорентины" несут к домашнему стадиону клуба цветы и шарфы в память об умершем капитане итальянской футбольной команды Давиде Астори.
За что Италия любила Астори
5 марта | Спорт-Экспресс

За что Италия любила Астори

"СЭ" рассказывает о том, каким футболистом и человеком был капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Он скоропостижно скончался накануне.
Минуту молчания объявят на футбольных матчах в Италии после смерти Астори
4 марта | Р-Спорт

Минуту молчания объявят на футбольных матчах в Италии после смерти Астори

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минута молчания будет предварять матчи всех футбольных чемпионатов в низших дивизионах Италии в воскресенье и понедельник в связи со смертью защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори, сообщается на сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
06 марта

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