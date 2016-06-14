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Аталанта

Страна/Город
Италия
Бергамо
Год основания
1907
главный тренер
Джанпьеро Гасперини (с 14.06.2016 по н.в.)

Новости команды

Перенесенный из-за непогоды матч серии А Ювентус — Аталанта пройдет 14 марта
28 февраля | Р-Спорт

Перенесенный из-за непогоды матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» пройдет 14 марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо, который был перенесен с воскресенья из-за непогоды, пройдет 14 марта, сообщается на официальном сайте серии А.
Матч чемпионата Италии по футболу Ювентус — Аталанта отменен из-за снегопада
25 февраля | ТАСС

Матч чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Аталанта» отменен из-за снегопада

ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.
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Новости Футбола

Футболист Лиона Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА
11 марта, 22:51 | ТАСС

Футболист «Лиона» Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА

ТАСС, 11 марта. Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы по футболу из-за травмы колена. Об этом сообщает газета L"Equipe.
Кальяри откажется от номера умершего футболиста Астори
10 марта | Вести.Ru

«Кальяри» откажется от номера умершего футболиста Астори

Руководство Серии А разрешило итальянскому футбольному клубу "Кальяри" изъять из обращения 13-й номер, под которым с 2008 по 2015 год за команду играл защитник Давиде Астори. Футболист умер во сне 4 марта.
Лацио отменил продажу билетов на матч с Динамо в Киеве по причине безопасности
10 марта | Р-Спорт

«Лацио» отменил продажу билетов на матч с «Динамо» в Киеве по причине безопасности

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Рома разгромила Торино
10 марта | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Торино»

"Рома" в матча 28-го тура чемпионата Италии разгромила "Торино". Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
06 марта

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