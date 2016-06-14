МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" из Бергамо, который был перенесен с воскресенья из-за непогоды, пройдет 14 марта, сообщается на официальном сайте серии А.
ТАСС, 25 февраля. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) не состоится в воскресенье из-за снегопада, обрушившегося на Турин. Такое решение перед началом игры принял судья встречи после совещания с капитанами команд.
Руководство Серии А разрешило итальянскому футбольному клубу "Кальяри" изъять из обращения 13-й номер, под которым с 2008 по 2015 год за команду играл защитник Давиде Астори. Футболист умер во сне 4 марта.
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.