МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло планирует организовать прощальный матч 21 мая на миланском стадионе "Сан-Сиро", сообщает sportmediaset.
МИЛАН /Италия/, 6 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет во вторник в гостях с итальянским "Интером" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Юные российские футболисты заняли второе место в группе на предварительной стадии, тогда как их соперники успешно преодолели два круга квалификации.
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист сборной Португалии Жуан Мариу, выступающий за миланский "Интер", продолжит карьеру на правах аренды в лондонском "Вест Хэм Юнайтед", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.