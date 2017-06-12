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Интер

Страна/Город
Италия
Милан
Год основания
1908
главный тренер
Лучано Спаллетти (с 12.06.2017 по н.в.)

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Чемпион мира по футболу Пирло планирует провести прощальный матч 21 мая в Милане
16 февраля | Р-Спорт

Чемпион мира по футболу Пирло планирует провести прощальный матч 21 мая в Милане

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло планирует организовать прощальный матч 21 мая на миланском стадионе "Сан-Сиро", сообщает sportmediaset.
Красно-белая драма: юноши Спартака проиграли Интеру по пенальти
6 февраля | Спорт-Экспресс

Красно-белая драма: юноши «Спартака» проиграли «Интеру» по пенальти

"Спартак" проиграл "Интеру" в Милане в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за выход в 1/8 финала. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти итальянцы оказались сильнее.
Футболисты Спартака сыграют с Интером в Юношеской лиге УЕФА
6 февраля | ТАСС

Футболисты «Спартака» сыграют с «Интером» в Юношеской лиге УЕФА

МИЛАН /Италия/, 6 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет во вторник в гостях с итальянским "Интером" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Юные российские футболисты заняли второе место в группе на предварительной стадии, тогда как их соперники успешно преодолели два круга квалификации.
Вест Хэм арендовал у Интера хавбека сборной Португалии Мариу
26 января | Р-Спорт

«Вест Хэм» арендовал у «Интера» хавбека сборной Португалии Мариу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист сборной Португалии Жуан Мариу, выступающий за миланский "Интер", продолжит карьеру на правах аренды в лондонском "Вест Хэм Юнайтед", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
06 марта

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