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МИЛАН /Италия/, 6 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет во вторник в гостях с итальянским "Интером" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Юные российские футболисты заняли второе место в группе на предварительной стадии, тогда как их соперники успешно преодолели два круга квалификации.