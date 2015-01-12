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Футбол / Еврокубки / Лига Европы
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по турам по датам
1/16 финала
Тур Дата, время Матч Счет
13.02, 20:00 Црвена Звезда – ЦСКА 0 : 0
15.02, 19:00 Астана – Спортинг 1 : 3
15.02, 21:00 Боруссия Д – Аталанта 3 : 2
15.02, 21:00 Ницца – Локомотив М 2 : 3
15.02, 21:00 Спартак М – Атлетик 1 : 3
15.02, 21:00 Реал Сосьедад – Зальцбург 2 : 2
15.02, 21:00 Лудогорец – Милан 0 : 3
15.02, 21:00 Эстерсунд – Арсенал 0 : 3
15.02, 21:00 Марсель – Брага 3 : 0
15.02, 23:05 Копенгаген – Атлетико 1 : 4
15.02, 23:05 АЕК – Динамо К 1 : 1
15.02, 23:05 Селтик – Зенит 1 : 0
15.02, 23:05 Наполи – РБ Лейпциг 1 : 3
15.02, 23:05 Лион – Вильярреал 3 : 1
15.02, 23:05 Партизан – Виктория Пл 1 : 1
15.02, 23:05 Стяуа – Лацио 1 : 0
21.02, 20:00 ЦСКА – Црвена Звезда 1 : 0
22.02, 19:00 Локомотив М – Ницца 1 : 0
22.02, 21:00 Атлетико – Копенгаген 1 : 0
22.02, 21:00 Динамо К – АЕК 0 : 0
22.02, 21:00 Зенит – Селтик 3 : 0
22.02, 21:00 РБ Лейпциг – Наполи 0 : 2
22.02, 21:00 Вильярреал – Лион 0 : 1
22.02, 21:00 Виктория Пл – Партизан 2 : 0
22.02, 21:00 Лацио – Стяуа 5 : 1
22.02, 21:00 Спортинг – Астана 3 : 3
22.02, 23:05 Аталанта – Боруссия Д 1 : 1
22.02, 23:05 Атлетик – Спартак М 1 : 2
22.02, 23:05 Зальцбург – Реал Сосьедад 2 : 1
22.02, 23:05 Милан – Лудогорец 1 : 0
22.02, 23:05 Арсенал – Эстерсунд 1 : 2
22.02, 23:05 Брага – Марсель 1 : 0
1/8 финала
Тур Дата, время Матч Счет
8.03, 21:00 Атлетико – Локомотив М 3 : 0
8.03, 21:00 ЦСКА – Лион 0 : 1
8.03, 21:00 Боруссия Д – Зальцбург 1 : 2
8.03, 21:00 Милан – Арсенал 0 : 2
8.03, 23:05 Лацио – Динамо К 2 : 2
8.03, 23:05 РБ Лейпциг – Зенит 2 : 1
8.03, 23:05 Марсель – Атлетик 3 : 1
8.03, 23:05 Спортинг – Виктория Пл 2 : 0
15.03, 19:00 Локомотив М – Атлетико - : -
15.03, 21:00 Динамо К – Лацио - : -
15.03, 21:00 Зенит – РБ Лейпциг - : -
15.03, 21:00 Атлетик – Марсель - : -
15.03, 21:00 Виктория Пл – Спортинг - : -
15.03, 23:05 Лион – ЦСКА - : -
15.03, 23:05 Зальцбург – Боруссия Д - : -
15.03, 23:05 Арсенал – Милан - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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