|1/16 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.02, 20:00
|Црвена Звезда – ЦСКА
|0 : 0
|15.02, 19:00
|Астана – Спортинг
|1 : 3
|15.02, 21:00
|Боруссия Д – Аталанта
|3 : 2
|15.02, 21:00
|Ницца – Локомотив М
|2 : 3
|15.02, 21:00
|Спартак М – Атлетик
|1 : 3
|15.02, 21:00
|Реал Сосьедад – Зальцбург
|2 : 2
|15.02, 21:00
|Лудогорец – Милан
|0 : 3
|15.02, 21:00
|Эстерсунд – Арсенал
|0 : 3
|15.02, 21:00
|Марсель – Брага
|3 : 0
|15.02, 23:05
|Копенгаген – Атлетико
|1 : 4
|15.02, 23:05
|АЕК – Динамо К
|1 : 1
|15.02, 23:05
|Селтик – Зенит
|1 : 0
|15.02, 23:05
|Наполи – РБ Лейпциг
|1 : 3
|15.02, 23:05
|Лион – Вильярреал
|3 : 1
|15.02, 23:05
|Партизан – Виктория Пл
|1 : 1
|15.02, 23:05
|Стяуа – Лацио
|1 : 0
|21.02, 20:00
|ЦСКА – Црвена Звезда
|1 : 0
|22.02, 19:00
|Локомотив М – Ницца
|1 : 0
|22.02, 21:00
|Атлетико – Копенгаген
|1 : 0
|22.02, 21:00
|Динамо К – АЕК
|0 : 0
|22.02, 21:00
|Зенит – Селтик
|3 : 0
|22.02, 21:00
|РБ Лейпциг – Наполи
|0 : 2
|22.02, 21:00
|Вильярреал – Лион
|0 : 1
|22.02, 21:00
|Виктория Пл – Партизан
|2 : 0
|22.02, 21:00
|Лацио – Стяуа
|5 : 1
|22.02, 21:00
|Спортинг – Астана
|3 : 3
|22.02, 23:05
|Аталанта – Боруссия Д
|1 : 1
|22.02, 23:05
|Атлетик – Спартак М
|1 : 2
|22.02, 23:05
|Зальцбург – Реал Сосьедад
|2 : 1
|22.02, 23:05
|Милан – Лудогорец
|1 : 0
|22.02, 23:05
|Арсенал – Эстерсунд
|1 : 2
|22.02, 23:05
|Брага – Марсель
|1 : 0
|1/8 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.03, 21:00
|Атлетико – Локомотив М
|3 : 0
|8.03, 21:00
|ЦСКА – Лион
|0 : 1
|8.03, 21:00
|Боруссия Д – Зальцбург
|1 : 2
|8.03, 21:00
|Милан – Арсенал
|0 : 2
|8.03, 23:05
|Лацио – Динамо К
|2 : 2
|8.03, 23:05
|РБ Лейпциг – Зенит
|2 : 1
|8.03, 23:05
|Марсель – Атлетик
|3 : 1
|8.03, 23:05
|Спортинг – Виктория Пл
|2 : 0
|15.03, 19:00
|Локомотив М – Атлетико
|- : -
|15.03, 21:00
|Динамо К – Лацио
|- : -
|15.03, 21:00
|Зенит – РБ Лейпциг
|- : -
|15.03, 21:00
|Атлетик – Марсель
|- : -
|15.03, 21:00
|Виктория Пл – Спортинг
|- : -
|15.03, 23:05
|Лион – ЦСКА
|- : -
|15.03, 23:05
|Зальцбург – Боруссия Д
|- : -
|15.03, 23:05
|Арсенал – Милан
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи