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Црвена Звезда

Страна/Город
Сербия
Белград
Год основания
1945
главный тренер
Владан Милоевич (с 5.06.2017 по н.в.)

Новости команды

Тренер Црвены Звезды: ЦСКА имеет хорошие шансы успешно выступить в Лиге Европы
21 февраля | ТАСС

Тренер «Црвены Звезды»: ЦСКА имеет хорошие шансы успешно выступить в Лиге Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА после победы над сербским футбольным клубом "Црвена Звезда" имеет хорошие шансы на успех в Лиге Европы. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербской команды Владан Милоевич.
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Актуальные новости

Милан Родич: В Москву едем только за победой
21 февраля | Известия

Милан Родич: В Москву едем только за победой

Сербский защитник "Црвены Звезды" - о противостоянии с ЦСКА в 1/16 Лиги Европы, шансах своей сборной на чемпионате мира в России и переходе Неманьи Максимовича в "Спартак".
Крстичич: Црвена Звезда не испытывает давления перед матчем Лиги Европы с ЦСКА
20 февраля | ТАСС

Крстичич: «Црвена Звезда» не испытывает давления перед матчем Лиги Европы с ЦСКА

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты сербского клуба "Црвена Звезда" не испытывают психологического давления перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник белградской команды Ненад Крстичич.
Португалец де Соуза назначен арбитром ответного матча ЛЕ между ЦСКА и Црвеной Звездой
19 февраля | ТАСС

Португалец де Соуза назначен арбитром ответного матча ЛЕ между ЦСКА и «Црвеной Звездой»

ТАСС, 19 февраля. Португалец Мануэл де Соуза назначен главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и белградской "Црвеной Звездой". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА открыл дело против Црвены Звезды и Кельна
16 февраля | Спорт-Экспресс

УЕФА открыл дело против «Црвены Звезды» и «Кельна»

Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении сербской "Црвены Звзеды" и немецкого "Кельна" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.
Гончаренко: Потеря Головина перед ответным матчем ЛЕ с Црвеной Звездой серьезна для ЦСКА
13 февраля | ТАСС

Гончаренко: Потеря Головина перед ответным матчем ЛЕ с «Црвеной Звездой» серьезна для ЦСКА

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Пропуск полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным ответного матча Лиги Европы с сербским футбольным клубом "Црвена Звезда" является серьезной потерей для армейцев. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко.
Тренер ЦСКА имеет претензии к нападающим команды в матче Лиги Европы с Црвеной Звездой
13 февраля | ТАСС

Тренер ЦСКА имеет претензии к нападающим команды в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающие московского ЦСКА должны были чаще бить по воротам в матче Лиги Европы против сербского футбольного клуба "Црвена Звезда". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
06 марта

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