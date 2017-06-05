МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА после победы над сербским футбольным клубом "Црвена Звезда" имеет хорошие шансы на успех в Лиге Европы. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербской команды Владан Милоевич.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты сербского клуба "Црвена Звезда" не испытывают психологического давления перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции сообщил полузащитник белградской команды Ненад Крстичич.
ТАСС, 19 февраля. Португалец Мануэл де Соуза назначен главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и белградской "Црвеной Звездой". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Пропуск полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным ответного матча Лиги Европы с сербским футбольным клубом "Црвена Звезда" является серьезной потерей для армейцев. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко.
БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающие московского ЦСКА должны были чаще бить по воротам в матче Лиги Европы против сербского футбольного клуба "Црвена Звезда". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.