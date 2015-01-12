Розыгрыш Лиги Европы УЕФА в сезоне 2017/2018 начался 27 июня и завершится 16 мая. Финальный матч пройдет на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

В розыгрыше турнира принимают участие 190 команд, представляющие 55 ассоциации УЕФА. В зависимости от места в рейтинге УЕФА по итогам еврокубкового сезона 2014/2015, каждая ассоциация представлена на турнире определенным количеством команд.

Сезон Лиги Европы состоит из следующих этапов:

первый квалификационный раунд;

второй квалификационный раунд;

третий квалификационный раунд;

раунд плей-офф;

групповой этап;

плей-офф.

В раунде плей-офф к командам, участвующим в розыгрыше Лиги Европы, присоединятся 15 клубов, которые не смогли преодолеть третий квалификационный раунд в Лиге чемпионов.

В квалификационных раундах и раунде плей-офф команды жеребьевкой разбиваются на пары. В рамках каждой пары клубы играют по два матча, на своем поле и на поле соперника. В следующую стадию турнира проходит команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных голов по итогам двух встреч. Если по итогам основного времени двух матчей этот показатель оказывается равным, в следующий раунд проходит команда, забившая больше голов на поле соперника. Если этот показатель также совпадает у обеих команд, во втором матче назначается дополнительное время и, если потребуется, серия послематчевых пенальти для определения победителя пары.

Из последнего отборочного раунда в групповой этап проходят 38 команд. На этой стадии к ним добавляются 10 команд, которые не смогли преодолеть барьер раунда плей-офф Лиги чемпионов. Эти команды и сформируют 12 групп по 4 команды.



На групповом этапе за победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не начисляются.

В 1/16 финала Лиги Европы попадут по две лучшие команды каждой из 12 групп, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах в Лиге чемпионов. 16 сильнейших команд продолжат борьбу в 1/8 финала, после чего состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал.



При равенстве очков у двух и более команд, места в таблице распределяются по следующим критериям:

большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;

лучшая разница голов в матчах между этими командами;

большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;

лучшая разница голов во всех матчах;

большее количество голов забитых во всех матчах;

клубный коэффициент.

После окончания группового этапа проводится жеребьевка, в ходе которой определяются пары соперников в плей-офф. Распределение по корзинам перед жеребьевкой 1/16 финала будет производиться следующим образом:

в сеяную группу попадут победители групп, а также четыре лучших команды из Лиги Чемпионов. Остальные сформируют несеяную корзину;

представители одной группы и одной страны будут между собой разведены;

представители сеяной корзины проводят ответный матч дома.

В плей-офф команды проводят по два матча в рамках своей пары, на своем поле и на поле соперника. Победитель пары, выходящий в следующий раунд, определяется по сумме забитых и пропущенных голов в двух матчах. Если по итогам основного времени двух встреч суммарный счет оказывается равным, преимущество получает команда, забившая больше голов на поле соперника. Если этот показатель также совпадает, во втором матче назначается дополнительное время и, если потребуется, серия послематчевых пенальти для выявления победителя пары.

В финале команды проводят один матч.