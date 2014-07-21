МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским "Лионом", испанским "Атлетико" и немецким "РБ Лейпцигом".
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 9 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер "Зенита" (Санкт-Петербург) Роберто Манчини заявил, что во втором тайме матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы против "РБ Лейпциг" в команде показывали приемлемый футбол только четыре защитника.
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 9 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер немецкого "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль заявил, что "Зенит" ничем его не удивил в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.