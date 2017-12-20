Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским "Лионом", испанским "Атлетико" и немецким "РБ Лейпцигом".