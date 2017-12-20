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Кельн

Страна/Город
Германия
Кельн
Год основания
1948
главный тренер
Штефан Рутенбек (с 20.12.2017 по н.в., с 3.12.2017 по 20.12.2017)

Новости команды

УЕФА открыл дело против Црвены Звезды и Кельна
16 февраля | Спорт-Экспресс

УЕФА открыл дело против «Црвены Звезды» и «Кельна»

Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении сербской "Црвены Звзеды" и немецкого "Кельна" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.
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Новости Футбола

Футболист Лиона Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА
11 марта, 22:51 | ТАСС

Футболист «Лиона» Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА

ТАСС, 11 марта. Полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир не сыграет в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы по футболу из-за травмы колена. Об этом сообщает газета L"Equipe.
Роберт Левандовский выбирает между Реалом и Челси
10 марта | Вести.Ru

Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский "Реал" и лондонский "Челси".
Лацио отменил продажу билетов на матч с Динамо в Киеве по причине безопасности
10 марта | Р-Спорт

«Лацио» отменил продажу билетов на матч с «Динамо» в Киеве по причине безопасности

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" отменил продажу билетов на ответный гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" из соображений безопасности, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Шальке с минимальным счётом обыграл Майнц
10 марта | Чемпионат.com

«Шальке» с минимальным счётом обыграл «Майнц»

"Шальке" одержал победу с минимальным счётом над "Майнцем" в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Майнце на стадионе "Опель-Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу "кобальтовых".
Играли очень плохо практически отсутствовали на поле
9 марта | Газета.Ру

«Играли очень плохо, практически отсутствовали на поле»

Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским "Лионом", испанским "Атлетико" и немецким "РБ Лейпцигом".
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

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