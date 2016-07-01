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Леонид Слуцкий согласовал контракт с голландским "Витессом" - клубом высшего дивизиона Нидерландов Эредивизи. Российский тренер должен возглавить команду со старта сезона-2018/19. Соглашение будет рассчитано на два года. Ранее специалист работал с еще одним европейским клубом - "Халл Сити" из английского Чемпионшипа, однако был уволен за неудовлетворительные результаты в декабре 2017 года.