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Футбол / Первый дивизион
Сезон: 2017/2018
Сезон: 2017/2018
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Общая Дома В гостях
Таблица
Место Команда И В Н П М О
1 Енисей 27 19 5 3 55-20 62
2 Оренбург 27 18 3 6 39-21 57
3 Крылья Советов 27 18 3 6 44-18 57
4 Тамбов 27 14 4 9 41-27 46
5 Балтика 27 13 4 10 34-29 43
6 Сибирь 27 12 7 8 30-22 43
7 Динамо СПб 27 11 9 7 38-34 42
8 Шинник 27 11 6 10 36-34 39
9 Волгарь 27 10 6 11 29-28 36
10 Химки 27 9 6 12 26-34 33
11 Кубань 27 8 9 10 35-36 33
12 Спартак-2 27 9 5 13 34-45 32
13 Олимпиец 27 8 8 11 27-34 32
14 Авангард К 27 7 10 10 26-36 31
15 Луч-Энергия 27 7 9 11 27-35 30
16 Томь 27 7 7 13 24-41 28
17 Тюмень 27 6 9 12 29-39 27
18 Ротор-Волгоград 27 6 8 13 27-34 26
19 Зенит-2 27 6 7 14 34-45 25
20 Факел 27 5 7 15 14-37 22
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента

Первенство Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) в сезоне 2017/2018 началось 8 июля 2017 года и завершится 12 мая 2018 года.В турнире выступают 20 команд, по ходу сезона каждая сыграет по 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и на поле соперника.

Места команд в турнирной таблице по ходу первенства и по его итогам определяются по количеству очков, набранных во всех матчах турнира.

За победу в матче начисляются три очка, за ничью - одно очко, за поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд, места в турнирной таблице распределяются согласно следующим показателям:

  • по наибольшему числу побед во всех матчах;
  • по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
  • по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  • по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
  • по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
  • в случае равенства всех вышеперечисленных показателей - жребием.

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в итоговой таблице первенства, получают право в cезоне 2018/2019 выступить в Премьер-лиге.

Команды, занявшие по итогам первенства 3-е и 4-е места, проводят по два стыковых матча (на своем поле и на поле соперника) с командами, занявшими 13-е и 14-е места в премьер-лиге (3-я команда ФНЛ играет с 14-й командой Премьер-лиги, 4-я команда ФНЛ играет с 13-й командой Премьер-лиги). Победители стыковых матчей также получают право на выступление в Премьер-лиге в сезоне 2018/2019.

Команды "Спартак-2" и "Зенит-2" не имеют право на переход в Премьер-лигу, независимо от занятого по итогам сезона места.

Команды, занявшие по итогам сезона места с 16-го по 20-е, выбывают во Второй дивизион.