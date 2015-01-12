Первенство Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) в сезоне 2017/2018 началось 8 июля 2017 года и завершится 12 мая 2018 года.В турнире выступают 20 команд, по ходу сезона каждая сыграет по 38 матчей по принципу "каждый с каждым" в два круга - на своем поле и на поле соперника.

Места команд в турнирной таблице по ходу первенства и по его итогам определяются по количеству очков, набранных во всех матчах турнира.

За победу в матче начисляются три очка, за ничью - одно очко, за поражение очки не начисляются.

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.

В случае равенства очков у двух и более команд, места в турнирной таблице распределяются согласно следующим показателям:

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;

в случае равенства всех вышеперечисленных показателей - жребием.

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в итоговой таблице первенства, получают право в cезоне 2018/2019 выступить в Премьер-лиге.

Команды, занявшие по итогам первенства 3-е и 4-е места, проводят по два стыковых матча (на своем поле и на поле соперника) с командами, занявшими 13-е и 14-е места в премьер-лиге (3-я команда ФНЛ играет с 14-й командой Премьер-лиги, 4-я команда ФНЛ играет с 13-й командой Премьер-лиги). Победители стыковых матчей также получают право на выступление в Премьер-лиге в сезоне 2018/2019.

Команды "Спартак-2" и "Зенит-2" не имеют право на переход в Премьер-лигу, независимо от занятого по итогам сезона места.

Команды, занявшие по итогам сезона места с 16-го по 20-е, выбывают во Второй дивизион.