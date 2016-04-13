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Томь

Страна/Город
Россия
Томск
Год основания
1957
Командные цвета
Бело-зеленые
главный тренер
Валерий Петраков (с 13.04.2016 по н.в.)

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Новости Футбола

Судья Сельдяков из-за ошибки в матче Зенит — Амкар временно будет работать в ФНЛ
8 марта | ТАСС

Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛ

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибки, которую он допустил в игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Зенитом" и "Амкаром". Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
Власти Приморья предложили фанатам проголосовать за смену названия ФК Луч-Энергия
7 марта | Р-Спорт

Власти Приморья предложили фанатам проголосовать за смену названия ФК «Луч-Энергия»

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил болельщикам футбольного клуба "Луч-Энергия" проголосовать за возвращение первого названия - "Луч", сообщает пресс-служба администрации края.
Перенесенный матч Кубка России Крылья Советов — Спартак пройдет 4 апреля
5 марта | Р-Спорт

Перенесенный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Гол Анюкова принёс Зениту-2 победу над Балтикой
4 марта | Чемпионат.com

Гол Анюкова принёс «Зениту-2» победу над «Балтикой»

Санкт-петербургский "Зенит-2" на выезде победил "Балтику" в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в Калининграде на стадионе "Балтика" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

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