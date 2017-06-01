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В воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в Санкт-Петербурге, где "Динамо СПб" примет "Крылья Советов": обе команды борются за выход в премьер-лигу. Интересная встреча состоится и в Красноярске, где лидер - "Енисей" - сыграет с полуфиналистом Кубка России-2017/18 курским "Авангардом". "СЭ" представляет пять главных интриг 26-го тура.