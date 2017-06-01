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Крылья Советов

Страна/Город
Россия
Самара
Год основания
1942
Командные цвета
Зелено-бело-синие
главный тренер
Андрей Тихонов (с 1.06.2017 по н.в.)

Новости команды

Перенесенный матч Кубка России Крылья Советов — Спартак пройдет 4 апреля
5 марта | Р-Спорт

Перенесенный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Тихонов едет в Петербург Торбинский против Зырянова и Анюкова
4 марта | Спорт-Экспресс

Тихонов едет в Петербург, Торбинский против Зырянова и Анюкова

В воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в Санкт-Петербурге, где "Динамо СПб" примет "Крылья Советов": обе команды борются за выход в премьер-лигу. Интересная встреча состоится и в Красноярске, где лидер - "Енисей" - сыграет с полуфиналистом Кубка России-2017/18 курским "Авангардом". "СЭ" представляет пять главных интриг 26-го тура.
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Актуальные новости

Каррера: Спартак был готов выйти на игру с самарскими Крыльями Советов
3 марта | ТАСС

Каррера: «Спартак» был готов выйти на игру с самарскими «Крыльями Советов»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" готовы были выйти на матч четвертьфинала Кубка России в Самаре против "Крыльев Советов", но решение об отмене встречи было правильным. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Перенесенный матч Кубка России Крылья Советов — Спартак точно пройдет в Самаре
28 февраля | ТАСС

Перенесенный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» точно пройдет в Самаре

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится в Самаре, точная дата игры будет определена позднее.
Матч Кубка России Крылья Советов — Спартак перенесен из-за непогоды
28 февраля | Р-Спорт

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» перенесен из-за непогоды

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком", который должен был пройти в среду в Самаре, перенесен на другую дату из-за сложных погодных условий, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Крылья Советов: Однозначно такой поляны на Металлурге зимой ещё не было
28 февраля | Чемпионат.com

«Крылья Советов»: Однозначно такой поляны на «Металлурге» зимой ещё не было

"Крылья Советов" опубликовали в социальной сети фотографию, на которой изображено состояние газона на домашнем стадионе "Металлург", где сегодня должна состояться встреча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (начало - в 17:30 мск).
Шашков: На данный момент есть решение что игра Крылья — Спартак состоится
28 февраля | Чемпионат.com

Шашков: На данный момент есть решение, что игра «Крылья» — «Спартак» состоится

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о предварительном решении о проведении четвертьфинального матча Кубка России между самарской командой и московским "Спартаком".
Трахтенберг описал процедуру принятия решения о проведении игры с Крыльями
28 февраля | Чемпионат.com

Трахтенберг описал процедуру принятия решения о проведении игры с «Крыльями»

Леонид Трахтенберг, директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака", в ролике, размещённом в официальном "твиттере" клуба, рассказал, как будет проходить процедура принятия решения о проведении матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".
Крылья — Спартак: решение по проведению матча будет принято в 16:30 мск
28 февраля | Чемпионат.com

«Крылья» — «Спартак»: решение по проведению матча будет принято в 16:30 мск

Сегодня в пресс-центре стадиона "Металлург" в Самаре состоялось организационное совещание, предшествующее четвертьфинальному матчу Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак".
06 марта

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