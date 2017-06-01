МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
В воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в Санкт-Петербурге, где "Динамо СПб" примет "Крылья Советов": обе команды борются за выход в премьер-лигу. Интересная встреча состоится и в Красноярске, где лидер - "Енисей" - сыграет с полуфиналистом Кубка России-2017/18 курским "Авангардом". "СЭ" представляет пять главных интриг 26-го тура.
ТАРАСОВКА /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" готовы были выйти на матч четвертьфинала Кубка России в Самаре против "Крыльев Советов", но решение об отмене встречи было правильным. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится в Самаре, точная дата игры будет определена позднее.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком", который должен был пройти в среду в Самаре, перенесен на другую дату из-за сложных погодных условий, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
"Крылья Советов" опубликовали в социальной сети фотографию, на которой изображено состояние газона на домашнем стадионе "Металлург", где сегодня должна состояться встреча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (начало - в 17:30 мск).
Леонид Трахтенберг, директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака", в ролике, размещённом в официальном "твиттере" клуба, рассказал, как будет проходить процедура принятия решения о проведении матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".