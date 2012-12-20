МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибки, которую он допустил в игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Зенитом" и "Амкаром". Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил болельщикам футбольного клуба "Луч-Энергия" проголосовать за возвращение первого названия - "Луч", сообщает пресс-служба администрации края.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, сообщается на сайте Российского футбольного союза.