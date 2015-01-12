|Тур 1
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.07.2017
|Томь – Кубань
|1 : 4
|8.07.2017
|Сибирь – Спартак-2
|1 : 2
|8.07.2017
|Шинник – Зенит-2
|2 : 1
|8.07.2017
|Динамо СПб – Енисей
|2 : 1
|8.07.2017
|Тюмень – Балтика
|1 : 2
|8.07.2017
|Олимпиец – Авангард К
|2 : 2
|8.07.2017
|Химки – Ротор-Волгоград
|3 : 0
|8.07.2017
|Оренбург – Тамбов
|2 : 1
|8.07.2017
|Крылья Советов – Луч-Энергия
|2 : 0
|8.07.2017
|Волгарь – Факел
|0 : 0
|Тур 2
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.07.2017
|Луч-Энергия – Томь
|3 : 0
|15.07.2017
|Енисей – Тюмень
|3 : 1
|15.07.2017
|Олимпиец – Крылья Советов
|0 : 0
|15.07.2017
|Спартак-2 – Оренбург
|1 : 0
|15.07.2017
|Авангард К – Тамбов
|2 : 1
|15.07.2017
|Ротор-Волгоград – Волгарь
|1 : 2
|15.07.2017
|Балтика – Сибирь
|0 : 0
|15.07.2017
|Факел – Шинник
|2 : 2
|15.07.2017
|Кубань – Химки
|0 : 1
|16.07.2017
|Зенит-2 – Динамо СПб
|0 : 1
|Тур 3
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.07.2017
|Динамо СПб – Факел
|2 : 0
|22.07.2017
|Сибирь – Енисей
|0 : 1
|22.07.2017
|Тюмень – Зенит-2
|2 : 2
|22.07.2017
|Томь – Олимпиец
|1 : 2
|22.07.2017
|Химки – Луч-Энергия
|2 : 0
|22.07.2017
|Шинник – Ротор-Волгоград
|3 : 1
|22.07.2017
|Тамбов – Спартак-2
|3 : 0
|22.07.2017
|Оренбург – Балтика
|0 : 1
|22.07.2017
|Крылья Советов – Авангард К
|1 : 0
|22.07.2017
|Волгарь – Кубань
|3 : 0
|Тур 4
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|26.07.2017
|Енисей – Оренбург
|2 : 0
|26.07.2017
|Динамо СПб – Ротор-Волгоград
|0 : 3
|26.07.2017
|Олимпиец – Химки
|1 : 0
|26.07.2017
|Крылья Советов – Томь
|0 : 1
|26.07.2017
|Зенит-2 – Сибирь
|2 : 1
|26.07.2017
|Волгарь – Луч-Энергия
|2 : 0
|26.07.2017
|Авангард К – Спартак-2
|1 : 1
|26.07.2017
|Факел – Тюмень
|1 : 0
|26.07.2017
|Балтика – Тамбов
|3 : 0
|26.07.2017
|Кубань – Шинник
|1 : 0
|Тур 5
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.07.2017
|Сибирь – Факел
|4 : 0
|30.07.2017
|Томь – Авангард К
|2 : 1
|30.07.2017
|Тюмень – Ротор-Волгоград
|1 : 1
|30.07.2017
|Химки – Крылья Советов
|0 : 2
|30.07.2017
|Шинник – Луч-Энергия
|1 : 1
|30.07.2017
|Динамо СПб – Кубань
|2 : 2
|30.07.2017
|Тамбов – Енисей
|5 : 0
|30.07.2017
|Оренбург – Зенит-2
|1 : 0
|30.07.2017
|Волгарь – Олимпиец
|2 : 1
|1.08.2017
|Спартак-2 – Балтика
|0 : 2
|Тур 6
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|5.08.2017
|Луч-Энергия – Динамо СПб
|1 : 2
|5.08.2017
|Томь – Химки
|2 : 1
|5.08.2017
|Олимпиец – Шинник
|0 : 1
|5.08.2017
|Тюмень – Кубань
|1 : 1
|5.08.2017
|Спартак-2 – Енисей
|1 : 2
|5.08.2017
|Авангард К – Балтика
|1 : 1
|5.08.2017
|Крылья Советов – Волгарь
|1 : 0
|5.08.2017
|Зенит-2 – Тамбов
|0 : 1
|5.08.2017
|Факел – Оренбург
|0 : 1
|5.08.2017
|Ротор-Волгоград – Сибирь
|1 : 2
|Тур 7
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|9.08.2017
|Динамо СПб – Олимпиец
|3 : 1
|9.08.2017
|Томь – Волгарь
|2 : 1
|9.08.2017
|Сибирь – Кубань
|2 : 0
|9.08.2017
|Шинник – Крылья Советов
|2 : 3
|9.08.2017
|Тюмень – Луч-Энергия
|1 : 2
|9.08.2017
|Оренбург – Ротор-Волгоград
|2 : 2
|9.08.2017
|Тамбов – Факел
|1 : 0
|9.08.2017
|Химки – Авангард К
|1 : 1
|9.08.2017
|Балтика – Енисей
|0 : 5
|10.08.2017
|Спартак-2 – Зенит-2
|3 : 1
|Тур 8
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.08.2017
|Томь – Шинник
|1 : 3
|13.08.2017
|Олимпиец – Тюмень
|1 : 2
|13.08.2017
|Тамбов – Ротор-Волгоград
|2 : 1
|13.08.2017
|Авангард К – Енисей
|0 : 4
|13.08.2017
|Крылья Советов – Динамо СПб
|2 : 0
|13.08.2017
|Зенит-2 – Балтика
|2 : 0
|13.08.2017
|Факел – Спартак-2
|0 : 3
|13.08.2017
|Химки – Волгарь
|0 : 1
|13.08.2017
|Кубань – Оренбург
|4 : 1
|14.08.2017
|Луч-Энергия – Сибирь
|0 : 2
|Тур 9
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|19.08.2017
|Сибирь – Олимпиец
|1 : 1
|19.08.2017
|Енисей – Зенит-2
|2 : 1
|19.08.2017
|Динамо СПб – Томь
|2 : 0
|19.08.2017
|Тюмень – Крылья Советов
|0 : 2
|19.08.2017
|Химки – Шинник
|0 : 3
|19.08.2017
|Оренбург – Луч-Энергия
|2 : 0
|19.08.2017
|Тамбов – Кубань
|2 : 1
|19.08.2017
|Волгарь – Авангард К
|1 : 1
|19.08.2017
|Балтика – Факел
|0 : 1
|20.08.2017
|Спартак-2 – Ротор-Волгоград
|2 : 2
|Тур 10
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|27.08.2017
|Луч-Энергия – Тамбов
|0 : 0
|27.08.2017
|Томь – Тюмень
|0 : 0
|27.08.2017
|Химки – Динамо СПб
|0 : 1
|27.08.2017
|Олимпиец – Оренбург
|0 : 1
|27.08.2017
|Ротор-Волгоград – Балтика
|0 : 1
|27.08.2017
|Авангард К – Зенит-2
|1 : 1
|27.08.2017
|Крылья Советов – Сибирь
|3 : 0
|27.08.2017
|Волгарь – Шинник
|0 : 1
|27.08.2017
|Факел – Енисей
|1 : 3
|27.08.2017
|Кубань – Спартак-2
|2 : 3
|Тур 11
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|2.09.2017
|Динамо СПб – Волгарь
|2 : 2
|2.09.2017
|Сибирь – Томь
|1 : 0
|2.09.2017
|Енисей – Ротор-Волгоград
|1 : 0
|2.09.2017
|Тюмень – Химки
|2 : 2
|2.09.2017
|Шинник – Авангард К
|1 : 0
|2.09.2017
|Оренбург – Крылья Советов
|3 : 2
|2.09.2017
|Тамбов – Олимпиец
|2 : 1
|2.09.2017
|Спартак-2 – Луч-Энергия
|1 : 3
|2.09.2017
|Балтика – Кубань
|5 : 1
|2.09.2017
|Зенит-2 – Факел
|4 : 1
|Тур 12
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.09.2017
|Томь – Оренбург
|0 : 0
|6.09.2017
|Шинник – Динамо СПб
|1 : 2
|6.09.2017
|Ротор-Волгоград – Зенит-2
|4 : 1
|6.09.2017
|Авангард К – Факел
|2 : 0
|6.09.2017
|Олимпиец – Спартак-2
|1 : 3
|6.09.2017
|Крылья Советов – Тамбов
|1 : 0
|6.09.2017
|Волгарь – Тюмень
|1 : 0
|6.09.2017
|Химки – Сибирь
|0 : 1
|6.09.2017
|Кубань – Енисей
|1 : 1
|6.09.2017
|Балтика – Луч-Энергия
|2 : 1
|Тур 13
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|10.09.2017
|Сибирь – Волгарь
|1 : 1
|10.09.2017
|Енисей – Луч-Энергия
|4 : 0
|10.09.2017
|Зенит-2 – Кубань
|3 : 3
|10.09.2017
|Тюмень – Шинник
|2 : 0
|10.09.2017
|Оренбург – Химки
|5 : 2
|10.09.2017
|Тамбов – Томь
|3 : 1
|10.09.2017
|Балтика – Олимпиец
|0 : 0
|10.09.2017
|Факел – Ротор-Волгоград
|2 : 0
|10.09.2017
|Динамо СПб – Авангард К
|1 : 2
|11.09.2017
|Спартак-2 – Крылья Советов
|0 : 3
|Тур 14
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.09.2017
|Луч-Энергия – Зенит-2
|1 : 1
|16.09.2017
|Томь – Спартак-2
|1 : 2
|16.09.2017
|Олимпиец – Енисей
|0 : 2
|16.09.2017
|Шинник – Сибирь
|0 : 1
|16.09.2017
|Химки – Тамбов
|1 : 1
|16.09.2017
|Авангард К – Ротор-Волгоград
|0 : 0
|16.09.2017
|Волгарь – Оренбург
|2 : 0
|16.09.2017
|Крылья Советов – Балтика
|3 : 0
|16.09.2017
|Динамо СПб – Тюмень
|2 : 0
|16.09.2017
|Кубань – Факел
|2 : 2
|Тур 15
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.09.2017
|Луч-Энергия – Факел
|0 : 0
|24.09.2017
|Сибирь – Динамо СПб
|1 : 1
|24.09.2017
|Енисей – Крылья Советов
|1 : 0
|24.09.2017
|Ротор-Волгоград – Кубань
|2 : 1
|24.09.2017
|Тюмень – Авангард К
|4 : 0
|24.09.2017
|Оренбург – Шинник
|1 : 0
|24.09.2017
|Тамбов – Волгарь
|3 : 1
|24.09.2017
|Спартак-2 – Химки
|0 : 1
|24.09.2017
|Зенит-2 – Олимпиец
|2 : 1
|24.09.2017
|Балтика – Томь
|2 : 1
|Тур 16
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.09.2017
|Луч-Энергия – Ротор-Волгоград
|1 : 1
|30.09.2017
|Томь – Енисей
|1 : 1
|30.09.2017
|Крылья Советов – Зенит-2
|1 : 0
|30.09.2017
|Олимпиец – Факел
|2 : 1
|30.09.2017
|Шинник – Тамбов
|1 : 0
|30.09.2017
|Тюмень – Сибирь
|0 : 0
|30.09.2017
|Химки – Балтика
|1 : 0
|30.09.2017
|Волгарь – Спартак-2
|1 : 3
|30.09.2017
|Авангард К – Кубань
|0 : 1
|30.09.2017
|Динамо СПб – Оренбург
|0 : 1
|Тур 17
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|7.10.2017
|Сибирь – Авангард К
|0 : 2
|7.10.2017
|Енисей – Химки
|4 : 1
|7.10.2017
|Ротор-Волгоград – Олимпиец
|1 : 2
|7.10.2017
|Тамбов – Динамо СПб
|1 : 1
|7.10.2017
|Оренбург – Тюмень
|3 : 0
|7.10.2017
|Спартак-2 – Шинник
|1 : 2
|7.10.2017
|Кубань – Луч-Энергия
|0 : 0
|7.10.2017
|Зенит-2 – Томь
|2 : 0
|7.10.2017
|Балтика – Волгарь
|2 : 1
|7.10.2017
|Факел – Крылья Советов
|1 : 0
|Тур 18
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|14.10.2017
|Томь – Факел
|1 : 0
|14.10.2017
|Сибирь – Оренбург
|0 : 1
|14.10.2017
|Олимпиец – Кубань
|0 : 3
|14.10.2017
|Крылья Советов – Ротор-Волгоград
|1 : 1
|14.10.2017
|Шинник – Балтика
|1 : 0
|14.10.2017
|Динамо СПб – Спартак-2
|2 : 2
|14.10.2017
|Тюмень – Тамбов
|3 : 1
|14.10.2017
|Авангард К – Луч-Энергия
|1 : 2
|14.10.2017
|Волгарь – Енисей
|1 : 2
|14.10.2017
|Химки – Зенит-2
|1 : 1
|Тур 19
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.10.2017
|Луч-Энергия – Олимпиец
|1 : 2
|21.10.2017
|Енисей – Шинник
|4 : 1
|21.10.2017
|Тамбов – Сибирь
|4 : 1
|21.10.2017
|Оренбург – Авангард К
|1 : 1
|21.10.2017
|Ротор-Волгоград – Томь
|2 : 0
|21.10.2017
|Балтика – Динамо СПб
|3 : 2
|21.10.2017
|Факел – Химки
|0 : 1
|21.10.2017
|Кубань – Крылья Советов
|2 : 1
|21.10.2017
|Зенит-2 – Волгарь
|1 : 2
|22.10.2017
|Спартак-2 – Тюмень
|3 : 1
|Тур 20
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.10.2017
|Химки – Кубань
|2 : 1
|29.10.2017
|Томь – Луч-Энергия
|0 : 0
|29.10.2017
|Сибирь – Балтика
|3 : 0
|29.10.2017
|Тамбов – Авангард К
|0 : 1
|29.10.2017
|Крылья Советов – Олимпиец
|1 : 0
|29.10.2017
|Тюмень – Енисей
|1 : 1
|29.10.2017
|Оренбург – Спартак-2
|2 : 1
|29.10.2017
|Шинник – Факел
|0 : 1
|29.10.2017
|Волгарь – Ротор-Волгоград
|1 : 0
|29.10.2017
|Динамо СПб – Зенит-2
|3 : 3
|Тур 21
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.11.2017
|Луч-Энергия – Химки
|1 : 1
|4.11.2017
|Зенит-2 – Тюмень
|1 : 2
|4.11.2017
|Енисей – Сибирь
|0 : 0
|4.11.2017
|Олимпиец – Томь
|0 : 0
|4.11.2017
|Спартак-2 – Тамбов
|0 : 3
|4.11.2017
|Ротор-Волгоград – Шинник
|1 : 1
|4.11.2017
|Авангард К – Крылья Советов
|2 : 4
|4.11.2017
|Балтика – Оренбург
|0 : 1
|4.11.2017
|Факел – Динамо СПб
|0 : 0
|4.11.2017
|Кубань – Волгарь
|1 : 1
|Тур 22
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.11.2017
|Луч-Энергия – Волгарь
|0 : 0
|8.11.2017
|Тамбов – Балтика
|2 : 1
|8.11.2017
|Шинник – Кубань
|0 : 0
|8.11.2017
|Ротор-Волгоград – Динамо СПб
|0 : 0
|8.11.2017
|Спартак-2 – Авангард К
|0 : 1
|8.11.2017
|Томь – Крылья Советов
|1 : 0
|8.11.2017
|Сибирь – Зенит-2
|3 : 1
|8.11.2017
|Тюмень – Факел
|0 : 0
|8.11.2017
|Оренбург – Енисей
|1 : 0
|8.11.2017
|Химки – Олимпиец
|0 : 2
|Тур 23
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|12.11.2017
|Луч-Энергия – Шинник
|3 : 1
|12.11.2017
|Олимпиец – Волгарь
|2 : 1
|12.11.2017
|Енисей – Тамбов
|2 : 0
|12.11.2017
|Крылья Советов – Химки
|2 : 0
|12.11.2017
|Ротор-Волгоград – Тюмень
|1 : 2
|12.11.2017
|Авангард К – Томь
|3 : 3
|12.11.2017
|Кубань – Динамо СПб
|0 : 1
|12.11.2017
|Балтика – Спартак-2
|6 : 0
|12.11.2017
|Зенит-2 – Оренбург
|1 : 2
|12.11.2017
|Факел – Сибирь
|0 : 1
|Тур 24
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|18.11.2017
|Шинник – Олимпиец
|1 : 2
|18.11.2017
|Сибирь – Ротор-Волгоград
|1 : 0
|18.11.2017
|Енисей – Спартак-2
|2 : 1
|18.11.2017
|Оренбург – Факел
|5 : 0
|18.11.2017
|Волгарь – Крылья Советов
|0 : 1
|18.11.2017
|Балтика – Авангард К
|1 : 0
|18.11.2017
|Динамо СПб – Луч-Энергия
|3 : 2
|18.11.2017
|Химки – Томь
|3 : 1
|18.11.2017
|Кубань – Тюмень
|3 : 1
|19.11.2017
|Тамбов – Зенит-2
|3 : 1
|Тур 25
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|22.11.2017
|Луч-Энергия – Тюмень
|4 : 2
|24.11.2017
|Зенит-2 – Спартак-2
|1 : 1
|25.11.2017
|Олимпиец – Динамо СПб
|2 : 2
|25.11.2017
|Енисей – Балтика
|1 : 1
|25.11.2017
|Крылья Советов – Шинник
|3 : 3
|25.11.2017
|Волгарь – Томь
|2 : 0
|25.11.2017
|Ротор-Волгоград – Оренбург
|0 : 2
|25.11.2017
|Авангард К – Химки
|0 : 0
|25.11.2017
|Факел – Тамбов
|1 : 2
|25.11.2017
|Кубань – Сибирь
|1 : 0
|Тур 26
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|4.03, 11:30
|Волгарь – Химки
|0 : 2
|4.03, 13:00
|Сибирь – Луч-Энергия
|2 : 0
|4.03, 13:00
|Енисей – Авангард К
|3 : 0
|4.03, 14:00
|Шинник – Томь
|3 : 3
|4.03, 14:00
|Тюмень – Олимпиец
|0 : 0
|4.03, 14:00
|Оренбург – Кубань
|1 : 0
|4.03, 15:00
|Динамо СПб – Крылья Советов
|1 : 3
|4.03, 15:00
|Ротор-Волгоград – Тамбов
|1 : 0
|4.03, 16:00
|Балтика – Зенит-2
|0 : 1
|5.03, 15:00
|Спартак-2 – Факел
|0 : 0
|Тур 27
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.03, 16:00
|Кубань – Тамбов
|0 : 0
|10.03, 11:00
|Томь – Динамо СПб
|1 : 0
|10.03, 11:00
|Луч-Энергия – Оренбург
|1 : 0
|10.03, 13:00
|Крылья Советов – Тюмень
|2 : 0
|10.03, 13:00
|Зенит-2 – Енисей
|0 : 3
|10.03, 14:00
|Олимпиец – Сибирь
|1 : 1
|10.03, 14:00
|Шинник – Химки
|2 : 0
|10.03, 14:00
|Ротор-Волгоград – Спартак-2
|1 : 0
|10.03, 15:00
|Авангард К – Волгарь
|1 : 0
|10.03, 16:00
|Факел – Балтика
|0 : 1
|Тур 28
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|16.03, 15:00
|Динамо СПб – Химки
|- : -
|17.03
|Тамбов – Луч-Энергия
|- : -
|17.03
|Зенит-2 – Авангард К
|- : -
|17.03, 13:00
|Сибирь – Крылья Советов
|- : -
|17.03, 13:00
|Енисей – Факел
|- : -
|17.03, 14:00
|Шинник – Волгарь
|- : -
|17.03, 14:00
|Тюмень – Томь
|- : -
|17.03, 14:00
|Оренбург – Олимпиец
|- : -
|17.03, 15:00
|Спартак-2 – Кубань
|- : -
|17.03, 16:00
|Балтика – Ротор-Волгоград
|- : -
|Тур 29
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|24.03
|Олимпиец – Тамбов
|- : -
|24.03
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|24.03
|Томь – Сибирь
|- : -
|24.03
|Химки – Тюмень
|- : -
|24.03
|Волгарь – Динамо СПб
|- : -
|24.03
|Факел – Зенит-2
|- : -
|24.03
|Ротор-Волгоград – Енисей
|- : -
|24.03
|Кубань – Балтика
|- : -
|24.03
|Луч-Энергия – Спартак-2
|- : -
|24.03
|Авангард К – Шинник
|- : -
|Тур 30
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|31.03
|Динамо СПб – Шинник
|- : -
|31.03
|Тюмень – Волгарь
|- : -
|31.03
|Сибирь – Химки
|- : -
|31.03
|Оренбург – Томь
|- : -
|31.03
|Тамбов – Крылья Советов
|- : -
|31.03
|Спартак-2 – Олимпиец
|- : -
|31.03
|Луч-Энергия – Балтика
|- : -
|31.03
|Енисей – Кубань
|- : -
|31.03
|Факел – Авангард К
|- : -
|31.03
|Зенит-2 – Ротор-Волгоград
|- : -
|Тур 31
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|7.04
|Олимпиец – Балтика
|- : -
|7.04
|Крылья Советов – Спартак-2
|- : -
|7.04
|Томь – Тамбов
|- : -
|7.04
|Химки – Оренбург
|- : -
|7.04
|Волгарь – Сибирь
|- : -
|7.04
|Шинник – Тюмень
|- : -
|7.04
|Ротор-Волгоград – Факел
|- : -
|7.04
|Кубань – Зенит-2
|- : -
|7.04
|Луч-Энергия – Енисей
|- : -
|7.04
|Авангард К – Динамо СПб
|- : -
|Тур 32
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|11.04
|Тюмень – Динамо СПб
|- : -
|11.04
|Сибирь – Шинник
|- : -
|11.04
|Оренбург – Волгарь
|- : -
|11.04
|Тамбов – Химки
|- : -
|11.04
|Спартак-2 – Томь
|- : -
|11.04
|Балтика – Крылья Советов
|- : -
|11.04
|Енисей – Олимпиец
|- : -
|11.04
|Зенит-2 – Луч-Энергия
|- : -
|11.04
|Факел – Кубань
|- : -
|11.04
|Ротор-Волгоград – Авангард К
|- : -
|Тур 33
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|15.04
|Олимпиец – Зенит-2
|- : -
|15.04
|Крылья Советов – Енисей
|- : -
|15.04
|Томь – Балтика
|- : -
|15.04
|Химки – Спартак-2
|- : -
|15.04
|Волгарь – Тамбов
|- : -
|15.04
|Шинник – Оренбург
|- : -
|15.04
|Динамо СПб – Сибирь
|- : -
|15.04
|Кубань – Ротор-Волгоград
|- : -
|15.04
|Факел – Луч-Энергия
|- : -
|15.04
|Авангард К – Тюмень
|- : -
|Тур 34
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|21.04
|Сибирь – Тюмень
|- : -
|21.04
|Оренбург – Динамо СПб
|- : -
|21.04
|Тамбов – Шинник
|- : -
|21.04
|Спартак-2 – Волгарь
|- : -
|21.04
|Балтика – Химки
|- : -
|21.04
|Енисей – Томь
|- : -
|21.04
|Зенит-2 – Крылья Советов
|- : -
|21.04
|Факел – Олимпиец
|- : -
|21.04
|Ротор-Волгоград – Луч-Энергия
|- : -
|21.04
|Кубань – Авангард К
|- : -
|Тур 35
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|28.04
|Олимпиец – Ротор-Волгоград
|- : -
|28.04
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|28.04
|Томь – Зенит-2
|- : -
|28.04
|Химки – Енисей
|- : -
|28.04
|Волгарь – Балтика
|- : -
|28.04
|Шинник – Спартак-2
|- : -
|28.04
|Динамо СПб – Тамбов
|- : -
|28.04
|Тюмень – Оренбург
|- : -
|28.04
|Луч-Энергия – Кубань
|- : -
|28.04
|Авангард К – Сибирь
|- : -
|Тур 36
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|2.05
|Оренбург – Сибирь
|- : -
|2.05
|Тамбов – Тюмень
|- : -
|2.05
|Спартак-2 – Динамо СПб
|- : -
|2.05
|Балтика – Шинник
|- : -
|2.05
|Енисей – Волгарь
|- : -
|2.05
|Зенит-2 – Химки
|- : -
|2.05
|Факел – Томь
|- : -
|2.05
|Ротор-Волгоград – Крылья Советов
|- : -
|2.05
|Кубань – Олимпиец
|- : -
|2.05
|Луч-Энергия – Авангард К
|- : -
|Тур 37
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.05
|Олимпиец – Луч-Энергия
|- : -
|6.05
|Крылья Советов – Кубань
|- : -
|6.05
|Томь – Ротор-Волгоград
|- : -
|6.05
|Химки – Факел
|- : -
|6.05
|Волгарь – Зенит-2
|- : -
|6.05
|Шинник – Енисей
|- : -
|6.05
|Динамо СПб – Балтика
|- : -
|6.05
|Тюмень – Спартак-2
|- : -
|6.05
|Сибирь – Тамбов
|- : -
|6.05
|Авангард К – Оренбург
|- : -
|Тур 38
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|12.05
|Тамбов – Оренбург
|- : -
|12.05
|Спартак-2 – Сибирь
|- : -
|12.05
|Балтика – Тюмень
|- : -
|12.05
|Енисей – Динамо СПб
|- : -
|12.05
|Зенит-2 – Шинник
|- : -
|12.05
|Факел – Волгарь
|- : -
|12.05
|Ротор-Волгоград – Химки
|- : -
|12.05
|Кубань – Томь
|- : -
|12.05
|Луч-Энергия – Крылья Советов
|- : -
|12.05
|Авангард К – Олимпиец
|- : -
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи