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Футбол / Первый дивизион
Сезон: 2017/2018
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Тур 1
Тур Дата, время Матч Счет
8.07.2017 Томь – Кубань 1 : 4
8.07.2017 Сибирь – Спартак-2 1 : 2
8.07.2017 Шинник – Зенит-2 2 : 1
8.07.2017 Динамо СПб – Енисей 2 : 1
8.07.2017 Тюмень – Балтика 1 : 2
8.07.2017 Олимпиец – Авангард К 2 : 2
8.07.2017 Химки – Ротор-Волгоград 3 : 0
8.07.2017 Оренбург – Тамбов 2 : 1
8.07.2017 Крылья Советов – Луч-Энергия 2 : 0
8.07.2017 Волгарь – Факел 0 : 0
Тур 2
Тур Дата, время Матч Счет
15.07.2017 Луч-Энергия – Томь 3 : 0
15.07.2017 Енисей – Тюмень 3 : 1
15.07.2017 Олимпиец – Крылья Советов 0 : 0
15.07.2017 Спартак-2 – Оренбург 1 : 0
15.07.2017 Авангард К – Тамбов 2 : 1
15.07.2017 Ротор-Волгоград – Волгарь 1 : 2
15.07.2017 Балтика – Сибирь 0 : 0
15.07.2017 Факел – Шинник 2 : 2
15.07.2017 Кубань – Химки 0 : 1
16.07.2017 Зенит-2 – Динамо СПб 0 : 1
Тур 3
Тур Дата, время Матч Счет
22.07.2017 Динамо СПб – Факел 2 : 0
22.07.2017 Сибирь – Енисей 0 : 1
22.07.2017 Тюмень – Зенит-2 2 : 2
22.07.2017 Томь – Олимпиец 1 : 2
22.07.2017 Химки – Луч-Энергия 2 : 0
22.07.2017 Шинник – Ротор-Волгоград 3 : 1
22.07.2017 Тамбов – Спартак-2 3 : 0
22.07.2017 Оренбург – Балтика 0 : 1
22.07.2017 Крылья Советов – Авангард К 1 : 0
22.07.2017 Волгарь – Кубань 3 : 0
Тур 4
Тур Дата, время Матч Счет
26.07.2017 Енисей – Оренбург 2 : 0
26.07.2017 Динамо СПб – Ротор-Волгоград 0 : 3
26.07.2017 Олимпиец – Химки 1 : 0
26.07.2017 Крылья Советов – Томь 0 : 1
26.07.2017 Зенит-2 – Сибирь 2 : 1
26.07.2017 Волгарь – Луч-Энергия 2 : 0
26.07.2017 Авангард К – Спартак-2 1 : 1
26.07.2017 Факел – Тюмень 1 : 0
26.07.2017 Балтика – Тамбов 3 : 0
26.07.2017 Кубань – Шинник 1 : 0
Тур 5
Тур Дата, время Матч Счет
30.07.2017 Сибирь – Факел 4 : 0
30.07.2017 Томь – Авангард К 2 : 1
30.07.2017 Тюмень – Ротор-Волгоград 1 : 1
30.07.2017 Химки – Крылья Советов 0 : 2
30.07.2017 Шинник – Луч-Энергия 1 : 1
30.07.2017 Динамо СПб – Кубань 2 : 2
30.07.2017 Тамбов – Енисей 5 : 0
30.07.2017 Оренбург – Зенит-2 1 : 0
30.07.2017 Волгарь – Олимпиец 2 : 1
1.08.2017 Спартак-2 – Балтика 0 : 2
Тур 6
Тур Дата, время Матч Счет
5.08.2017 Луч-Энергия – Динамо СПб 1 : 2
5.08.2017 Томь – Химки 2 : 1
5.08.2017 Олимпиец – Шинник 0 : 1
5.08.2017 Тюмень – Кубань 1 : 1
5.08.2017 Спартак-2 – Енисей 1 : 2
5.08.2017 Авангард К – Балтика 1 : 1
5.08.2017 Крылья Советов – Волгарь 1 : 0
5.08.2017 Зенит-2 – Тамбов 0 : 1
5.08.2017 Факел – Оренбург 0 : 1
5.08.2017 Ротор-Волгоград – Сибирь 1 : 2
Тур 7
Тур Дата, время Матч Счет
9.08.2017 Динамо СПб – Олимпиец 3 : 1
9.08.2017 Томь – Волгарь 2 : 1
9.08.2017 Сибирь – Кубань 2 : 0
9.08.2017 Шинник – Крылья Советов 2 : 3
9.08.2017 Тюмень – Луч-Энергия 1 : 2
9.08.2017 Оренбург – Ротор-Волгоград 2 : 2
9.08.2017 Тамбов – Факел 1 : 0
9.08.2017 Химки – Авангард К 1 : 1
9.08.2017 Балтика – Енисей 0 : 5
10.08.2017 Спартак-2 – Зенит-2 3 : 1
Тур 8
Тур Дата, время Матч Счет
13.08.2017 Томь – Шинник 1 : 3
13.08.2017 Олимпиец – Тюмень 1 : 2
13.08.2017 Тамбов – Ротор-Волгоград 2 : 1
13.08.2017 Авангард К – Енисей 0 : 4
13.08.2017 Крылья Советов – Динамо СПб 2 : 0
13.08.2017 Зенит-2 – Балтика 2 : 0
13.08.2017 Факел – Спартак-2 0 : 3
13.08.2017 Химки – Волгарь 0 : 1
13.08.2017 Кубань – Оренбург 4 : 1
14.08.2017 Луч-Энергия – Сибирь 0 : 2
Тур 9
Тур Дата, время Матч Счет
19.08.2017 Сибирь – Олимпиец 1 : 1
19.08.2017 Енисей – Зенит-2 2 : 1
19.08.2017 Динамо СПб – Томь 2 : 0
19.08.2017 Тюмень – Крылья Советов 0 : 2
19.08.2017 Химки – Шинник 0 : 3
19.08.2017 Оренбург – Луч-Энергия 2 : 0
19.08.2017 Тамбов – Кубань 2 : 1
19.08.2017 Волгарь – Авангард К 1 : 1
19.08.2017 Балтика – Факел 0 : 1
20.08.2017 Спартак-2 – Ротор-Волгоград 2 : 2
Тур 10
Тур Дата, время Матч Счет
27.08.2017 Луч-Энергия – Тамбов 0 : 0
27.08.2017 Томь – Тюмень 0 : 0
27.08.2017 Химки – Динамо СПб 0 : 1
27.08.2017 Олимпиец – Оренбург 0 : 1
27.08.2017 Ротор-Волгоград – Балтика 0 : 1
27.08.2017 Авангард К – Зенит-2 1 : 1
27.08.2017 Крылья Советов – Сибирь 3 : 0
27.08.2017 Волгарь – Шинник 0 : 1
27.08.2017 Факел – Енисей 1 : 3
27.08.2017 Кубань – Спартак-2 2 : 3
Тур 11
Тур Дата, время Матч Счет
2.09.2017 Динамо СПб – Волгарь 2 : 2
2.09.2017 Сибирь – Томь 1 : 0
2.09.2017 Енисей – Ротор-Волгоград 1 : 0
2.09.2017 Тюмень – Химки 2 : 2
2.09.2017 Шинник – Авангард К 1 : 0
2.09.2017 Оренбург – Крылья Советов 3 : 2
2.09.2017 Тамбов – Олимпиец 2 : 1
2.09.2017 Спартак-2 – Луч-Энергия 1 : 3
2.09.2017 Балтика – Кубань 5 : 1
2.09.2017 Зенит-2 – Факел 4 : 1
Тур 12
Тур Дата, время Матч Счет
6.09.2017 Томь – Оренбург 0 : 0
6.09.2017 Шинник – Динамо СПб 1 : 2
6.09.2017 Ротор-Волгоград – Зенит-2 4 : 1
6.09.2017 Авангард К – Факел 2 : 0
6.09.2017 Олимпиец – Спартак-2 1 : 3
6.09.2017 Крылья Советов – Тамбов 1 : 0
6.09.2017 Волгарь – Тюмень 1 : 0
6.09.2017 Химки – Сибирь 0 : 1
6.09.2017 Кубань – Енисей 1 : 1
6.09.2017 Балтика – Луч-Энергия 2 : 1
Тур 13
Тур Дата, время Матч Счет
10.09.2017 Сибирь – Волгарь 1 : 1
10.09.2017 Енисей – Луч-Энергия 4 : 0
10.09.2017 Зенит-2 – Кубань 3 : 3
10.09.2017 Тюмень – Шинник 2 : 0
10.09.2017 Оренбург – Химки 5 : 2
10.09.2017 Тамбов – Томь 3 : 1
10.09.2017 Балтика – Олимпиец 0 : 0
10.09.2017 Факел – Ротор-Волгоград 2 : 0
10.09.2017 Динамо СПб – Авангард К 1 : 2
11.09.2017 Спартак-2 – Крылья Советов 0 : 3
Тур 14
Тур Дата, время Матч Счет
16.09.2017 Луч-Энергия – Зенит-2 1 : 1
16.09.2017 Томь – Спартак-2 1 : 2
16.09.2017 Олимпиец – Енисей 0 : 2
16.09.2017 Шинник – Сибирь 0 : 1
16.09.2017 Химки – Тамбов 1 : 1
16.09.2017 Авангард К – Ротор-Волгоград 0 : 0
16.09.2017 Волгарь – Оренбург 2 : 0
16.09.2017 Крылья Советов – Балтика 3 : 0
16.09.2017 Динамо СПб – Тюмень 2 : 0
16.09.2017 Кубань – Факел 2 : 2
Тур 15
Тур Дата, время Матч Счет
24.09.2017 Луч-Энергия – Факел 0 : 0
24.09.2017 Сибирь – Динамо СПб 1 : 1
24.09.2017 Енисей – Крылья Советов 1 : 0
24.09.2017 Ротор-Волгоград – Кубань 2 : 1
24.09.2017 Тюмень – Авангард К 4 : 0
24.09.2017 Оренбург – Шинник 1 : 0
24.09.2017 Тамбов – Волгарь 3 : 1
24.09.2017 Спартак-2 – Химки 0 : 1
24.09.2017 Зенит-2 – Олимпиец 2 : 1
24.09.2017 Балтика – Томь 2 : 1
Тур 16
Тур Дата, время Матч Счет
30.09.2017 Луч-Энергия – Ротор-Волгоград 1 : 1
30.09.2017 Томь – Енисей 1 : 1
30.09.2017 Крылья Советов – Зенит-2 1 : 0
30.09.2017 Олимпиец – Факел 2 : 1
30.09.2017 Шинник – Тамбов 1 : 0
30.09.2017 Тюмень – Сибирь 0 : 0
30.09.2017 Химки – Балтика 1 : 0
30.09.2017 Волгарь – Спартак-2 1 : 3
30.09.2017 Авангард К – Кубань 0 : 1
30.09.2017 Динамо СПб – Оренбург 0 : 1
Тур 17
Тур Дата, время Матч Счет
7.10.2017 Сибирь – Авангард К 0 : 2
7.10.2017 Енисей – Химки 4 : 1
7.10.2017 Ротор-Волгоград – Олимпиец 1 : 2
7.10.2017 Тамбов – Динамо СПб 1 : 1
7.10.2017 Оренбург – Тюмень 3 : 0
7.10.2017 Спартак-2 – Шинник 1 : 2
7.10.2017 Кубань – Луч-Энергия 0 : 0
7.10.2017 Зенит-2 – Томь 2 : 0
7.10.2017 Балтика – Волгарь 2 : 1
7.10.2017 Факел – Крылья Советов 1 : 0
Тур 18
Тур Дата, время Матч Счет
14.10.2017 Томь – Факел 1 : 0
14.10.2017 Сибирь – Оренбург 0 : 1
14.10.2017 Олимпиец – Кубань 0 : 3
14.10.2017 Крылья Советов – Ротор-Волгоград 1 : 1
14.10.2017 Шинник – Балтика 1 : 0
14.10.2017 Динамо СПб – Спартак-2 2 : 2
14.10.2017 Тюмень – Тамбов 3 : 1
14.10.2017 Авангард К – Луч-Энергия 1 : 2
14.10.2017 Волгарь – Енисей 1 : 2
14.10.2017 Химки – Зенит-2 1 : 1
Тур 19
Тур Дата, время Матч Счет
21.10.2017 Луч-Энергия – Олимпиец 1 : 2
21.10.2017 Енисей – Шинник 4 : 1
21.10.2017 Тамбов – Сибирь 4 : 1
21.10.2017 Оренбург – Авангард К 1 : 1
21.10.2017 Ротор-Волгоград – Томь 2 : 0
21.10.2017 Балтика – Динамо СПб 3 : 2
21.10.2017 Факел – Химки 0 : 1
21.10.2017 Кубань – Крылья Советов 2 : 1
21.10.2017 Зенит-2 – Волгарь 1 : 2
22.10.2017 Спартак-2 – Тюмень 3 : 1
Тур 20
Тур Дата, время Матч Счет
28.10.2017 Химки – Кубань 2 : 1
29.10.2017 Томь – Луч-Энергия 0 : 0
29.10.2017 Сибирь – Балтика 3 : 0
29.10.2017 Тамбов – Авангард К 0 : 1
29.10.2017 Крылья Советов – Олимпиец 1 : 0
29.10.2017 Тюмень – Енисей 1 : 1
29.10.2017 Оренбург – Спартак-2 2 : 1
29.10.2017 Шинник – Факел 0 : 1
29.10.2017 Волгарь – Ротор-Волгоград 1 : 0
29.10.2017 Динамо СПб – Зенит-2 3 : 3
Тур 21
Тур Дата, время Матч Счет
4.11.2017 Луч-Энергия – Химки 1 : 1
4.11.2017 Зенит-2 – Тюмень 1 : 2
4.11.2017 Енисей – Сибирь 0 : 0
4.11.2017 Олимпиец – Томь 0 : 0
4.11.2017 Спартак-2 – Тамбов 0 : 3
4.11.2017 Ротор-Волгоград – Шинник 1 : 1
4.11.2017 Авангард К – Крылья Советов 2 : 4
4.11.2017 Балтика – Оренбург 0 : 1
4.11.2017 Факел – Динамо СПб 0 : 0
4.11.2017 Кубань – Волгарь 1 : 1
Тур 22
Тур Дата, время Матч Счет
8.11.2017 Луч-Энергия – Волгарь 0 : 0
8.11.2017 Тамбов – Балтика 2 : 1
8.11.2017 Шинник – Кубань 0 : 0
8.11.2017 Ротор-Волгоград – Динамо СПб 0 : 0
8.11.2017 Спартак-2 – Авангард К 0 : 1
8.11.2017 Томь – Крылья Советов 1 : 0
8.11.2017 Сибирь – Зенит-2 3 : 1
8.11.2017 Тюмень – Факел 0 : 0
8.11.2017 Оренбург – Енисей 1 : 0
8.11.2017 Химки – Олимпиец 0 : 2
Тур 23
Тур Дата, время Матч Счет
12.11.2017 Луч-Энергия – Шинник 3 : 1
12.11.2017 Олимпиец – Волгарь 2 : 1
12.11.2017 Енисей – Тамбов 2 : 0
12.11.2017 Крылья Советов – Химки 2 : 0
12.11.2017 Ротор-Волгоград – Тюмень 1 : 2
12.11.2017 Авангард К – Томь 3 : 3
12.11.2017 Кубань – Динамо СПб 0 : 1
12.11.2017 Балтика – Спартак-2 6 : 0
12.11.2017 Зенит-2 – Оренбург 1 : 2
12.11.2017 Факел – Сибирь 0 : 1
Тур 24
Тур Дата, время Матч Счет
18.11.2017 Шинник – Олимпиец 1 : 2
18.11.2017 Сибирь – Ротор-Волгоград 1 : 0
18.11.2017 Енисей – Спартак-2 2 : 1
18.11.2017 Оренбург – Факел 5 : 0
18.11.2017 Волгарь – Крылья Советов 0 : 1
18.11.2017 Балтика – Авангард К 1 : 0
18.11.2017 Динамо СПб – Луч-Энергия 3 : 2
18.11.2017 Химки – Томь 3 : 1
18.11.2017 Кубань – Тюмень 3 : 1
19.11.2017 Тамбов – Зенит-2 3 : 1
Тур 25
Тур Дата, время Матч Счет
22.11.2017 Луч-Энергия – Тюмень 4 : 2
24.11.2017 Зенит-2 – Спартак-2 1 : 1
25.11.2017 Олимпиец – Динамо СПб 2 : 2
25.11.2017 Енисей – Балтика 1 : 1
25.11.2017 Крылья Советов – Шинник 3 : 3
25.11.2017 Волгарь – Томь 2 : 0
25.11.2017 Ротор-Волгоград – Оренбург 0 : 2
25.11.2017 Авангард К – Химки 0 : 0
25.11.2017 Факел – Тамбов 1 : 2
25.11.2017 Кубань – Сибирь 1 : 0
Тур 26
Тур Дата, время Матч Счет
4.03, 11:30 Волгарь – Химки 0 : 2
4.03, 13:00 Сибирь – Луч-Энергия 2 : 0
4.03, 13:00 Енисей – Авангард К 3 : 0
4.03, 14:00 Шинник – Томь 3 : 3
4.03, 14:00 Тюмень – Олимпиец 0 : 0
4.03, 14:00 Оренбург – Кубань 1 : 0
4.03, 15:00 Динамо СПб – Крылья Советов 1 : 3
4.03, 15:00 Ротор-Волгоград – Тамбов 1 : 0
4.03, 16:00 Балтика – Зенит-2 0 : 1
5.03, 15:00 Спартак-2 – Факел 0 : 0
Тур 27
Тур Дата, время Матч Счет
8.03, 16:00 Кубань – Тамбов 0 : 0
10.03, 11:00 Томь – Динамо СПб 1 : 0
10.03, 11:00 Луч-Энергия – Оренбург 1 : 0
10.03, 13:00 Крылья Советов – Тюмень 2 : 0
10.03, 13:00 Зенит-2 – Енисей 0 : 3
10.03, 14:00 Олимпиец – Сибирь 1 : 1
10.03, 14:00 Шинник – Химки 2 : 0
10.03, 14:00 Ротор-Волгоград – Спартак-2 1 : 0
10.03, 15:00 Авангард К – Волгарь 1 : 0
10.03, 16:00 Факел – Балтика 0 : 1
Тур 28
Тур Дата, время Матч Счет
16.03, 15:00 Динамо СПб – Химки - : -
17.03 Тамбов – Луч-Энергия - : -
17.03 Зенит-2 – Авангард К - : -
17.03, 13:00 Сибирь – Крылья Советов - : -
17.03, 13:00 Енисей – Факел - : -
17.03, 14:00 Шинник – Волгарь - : -
17.03, 14:00 Тюмень – Томь - : -
17.03, 14:00 Оренбург – Олимпиец - : -
17.03, 15:00 Спартак-2 – Кубань - : -
17.03, 16:00 Балтика – Ротор-Волгоград - : -
Тур 29
Тур Дата, время Матч Счет
24.03 Олимпиец – Тамбов - : -
24.03 Крылья Советов – Оренбург - : -
24.03 Томь – Сибирь - : -
24.03 Химки – Тюмень - : -
24.03 Волгарь – Динамо СПб - : -
24.03 Факел – Зенит-2 - : -
24.03 Ротор-Волгоград – Енисей - : -
24.03 Кубань – Балтика - : -
24.03 Луч-Энергия – Спартак-2 - : -
24.03 Авангард К – Шинник - : -
Тур 30
Тур Дата, время Матч Счет
31.03 Динамо СПб – Шинник - : -
31.03 Тюмень – Волгарь - : -
31.03 Сибирь – Химки - : -
31.03 Оренбург – Томь - : -
31.03 Тамбов – Крылья Советов - : -
31.03 Спартак-2 – Олимпиец - : -
31.03 Луч-Энергия – Балтика - : -
31.03 Енисей – Кубань - : -
31.03 Факел – Авангард К - : -
31.03 Зенит-2 – Ротор-Волгоград - : -
Тур 31
Тур Дата, время Матч Счет
7.04 Олимпиец – Балтика - : -
7.04 Крылья Советов – Спартак-2 - : -
7.04 Томь – Тамбов - : -
7.04 Химки – Оренбург - : -
7.04 Волгарь – Сибирь - : -
7.04 Шинник – Тюмень - : -
7.04 Ротор-Волгоград – Факел - : -
7.04 Кубань – Зенит-2 - : -
7.04 Луч-Энергия – Енисей - : -
7.04 Авангард К – Динамо СПб - : -
Тур 32
Тур Дата, время Матч Счет
11.04 Тюмень – Динамо СПб - : -
11.04 Сибирь – Шинник - : -
11.04 Оренбург – Волгарь - : -
11.04 Тамбов – Химки - : -
11.04 Спартак-2 – Томь - : -
11.04 Балтика – Крылья Советов - : -
11.04 Енисей – Олимпиец - : -
11.04 Зенит-2 – Луч-Энергия - : -
11.04 Факел – Кубань - : -
11.04 Ротор-Волгоград – Авангард К - : -
Тур 33
Тур Дата, время Матч Счет
15.04 Олимпиец – Зенит-2 - : -
15.04 Крылья Советов – Енисей - : -
15.04 Томь – Балтика - : -
15.04 Химки – Спартак-2 - : -
15.04 Волгарь – Тамбов - : -
15.04 Шинник – Оренбург - : -
15.04 Динамо СПб – Сибирь - : -
15.04 Кубань – Ротор-Волгоград - : -
15.04 Факел – Луч-Энергия - : -
15.04 Авангард К – Тюмень - : -
Тур 34
Тур Дата, время Матч Счет
21.04 Сибирь – Тюмень - : -
21.04 Оренбург – Динамо СПб - : -
21.04 Тамбов – Шинник - : -
21.04 Спартак-2 – Волгарь - : -
21.04 Балтика – Химки - : -
21.04 Енисей – Томь - : -
21.04 Зенит-2 – Крылья Советов - : -
21.04 Факел – Олимпиец - : -
21.04 Ротор-Волгоград – Луч-Энергия - : -
21.04 Кубань – Авангард К - : -
Тур 35
Тур Дата, время Матч Счет
28.04 Олимпиец – Ротор-Волгоград - : -
28.04 Крылья Советов – Факел - : -
28.04 Томь – Зенит-2 - : -
28.04 Химки – Енисей - : -
28.04 Волгарь – Балтика - : -
28.04 Шинник – Спартак-2 - : -
28.04 Динамо СПб – Тамбов - : -
28.04 Тюмень – Оренбург - : -
28.04 Луч-Энергия – Кубань - : -
28.04 Авангард К – Сибирь - : -
Тур 36
Тур Дата, время Матч Счет
2.05 Оренбург – Сибирь - : -
2.05 Тамбов – Тюмень - : -
2.05 Спартак-2 – Динамо СПб - : -
2.05 Балтика – Шинник - : -
2.05 Енисей – Волгарь - : -
2.05 Зенит-2 – Химки - : -
2.05 Факел – Томь - : -
2.05 Ротор-Волгоград – Крылья Советов - : -
2.05 Кубань – Олимпиец - : -
2.05 Луч-Энергия – Авангард К - : -
Тур 37
Тур Дата, время Матч Счет
6.05 Олимпиец – Луч-Энергия - : -
6.05 Крылья Советов – Кубань - : -
6.05 Томь – Ротор-Волгоград - : -
6.05 Химки – Факел - : -
6.05 Волгарь – Зенит-2 - : -
6.05 Шинник – Енисей - : -
6.05 Динамо СПб – Балтика - : -
6.05 Тюмень – Спартак-2 - : -
6.05 Сибирь – Тамбов - : -
6.05 Авангард К – Оренбург - : -
Тур 38
Тур Дата, время Матч Счет
12.05 Тамбов – Оренбург - : -
12.05 Спартак-2 – Сибирь - : -
12.05 Балтика – Тюмень - : -
12.05 Енисей – Динамо СПб - : -
12.05 Зенит-2 – Шинник - : -
12.05 Факел – Волгарь - : -
12.05 Ротор-Волгоград – Химки - : -
12.05 Кубань – Томь - : -
12.05 Луч-Энергия – Крылья Советов - : -
12.05 Авангард К – Олимпиец - : -
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
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