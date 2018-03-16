Роналду забивал «Ювентусу» уже 7 раз

Сегодня на жеребьевке Лиги чемпионов стало известно, что в ¼ сыграют «Ювентус» с «Реалом».



Интересно, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду до этого года уже забивал итальянской команде 7 голов, при этом сыграв с ними всего 5 матчей.



«Реал» и «Ювентус» в прошлом году играли между собой в финале Лиги чемпионов.



Тогда королевский клуб выиграл 4:1, а Роналду забил два решающих гола.