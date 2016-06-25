|1/8 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|25.06.2016
|Швейцария – Польша
|1 : 1
|Отчет
|пенальти 4:5
|25.06.2016
|Уэльс – Северная Ирландия
|1 : 0
|Отчет
|25.06.2016
|Хорватия – Португалия
|0 : 1
|Отчет
|доп. время
|26.06.2016
|Франция – Ирландия
|2 : 1
|Отчет
|26.06.2016
|Германия – Словакия
|3 : 0
|Отчет
|26.06.2016
|Венгрия – Бельгия
|0 : 4
|Отчет
|27.06.2016
|Италия – Испания
|2 : 0
|Отчет
|27.06.2016
|Англия – Исландия
|1 : 2
|Отчет
|1/4 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|30.06.2016
|Польша – Португалия
|1 : 1
|Отчет
|пенальти 3:5
|1.07.2016
|Уэльс – Бельгия
|3 : 1
|Отчет
|2.07.2016
|Германия – Италия
|1 : 1
|Отчет
|пенальти 6:5
|3.07.2016
|Франция – Исландия
|5 : 2
|Отчет
|1/2 финала
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|6.07.2016
|Португалия – Уэльс
|2 : 0
|Отчет
|7.07.2016
|Германия – Франция
|0 : 2
|Отчет
|Финал
|Тур
|Дата, время
|Матч
|Счет
|10.07.2016
|Португалия – Франция
|1 : 0
|Отчет
|доп. время
Обозначения
- – Первые матчи
- – Ответные матчи