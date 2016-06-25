Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Футбол / Чемпионат Европы
Сезон: 2016
Сезон: 2016
Сезон: 2012
по турам по датам
1/8 финала
Тур Дата, время Матч Счет
25.06.2016 Швейцария – Польша 1 : 1 Отчет
пенальти 4:5
25.06.2016 Уэльс – Северная Ирландия 1 : 0 Отчет
25.06.2016 Хорватия – Португалия 0 : 1 Отчет
доп. время
26.06.2016 Франция – Ирландия 2 : 1 Отчет
26.06.2016 Германия – Словакия 3 : 0 Отчет
26.06.2016 Венгрия – Бельгия 0 : 4 Отчет
27.06.2016 Италия – Испания 2 : 0 Отчет
27.06.2016 Англия – Исландия 1 : 2 Отчет
1/4 финала
Тур Дата, время Матч Счет
30.06.2016 Польша – Португалия 1 : 1 Отчет
пенальти 3:5
1.07.2016 Уэльс – Бельгия 3 : 1 Отчет
2.07.2016 Германия – Италия 1 : 1 Отчет
пенальти 6:5
3.07.2016 Франция – Исландия 5 : 2 Отчет
1/2 финала
Тур Дата, время Матч Счет
6.07.2016 Португалия – Уэльс 2 : 0 Отчет
7.07.2016 Германия – Франция 0 : 2 Отчет
Финал
Тур Дата, время Матч Счет
10.07.2016 Португалия – Франция 1 : 0 Отчет
доп. время
Обозначения
– Первые матчи
   – Ответные матчи
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана