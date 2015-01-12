15-й чемпионат Европы по футболу проходит с 10 июня по 10 июля во Франции. В турнире принимают участие 24 сборные команды.
Все команды поделены на 6 групп, по 4 команды в каждой. На групповом этапе соревнования все команды играют по три матчах в рамках своих групп по системе "каждый с каждым". Очки начисляются по следующей схеме:
- За победу начисляется 3 очка;
- За ничью начисляется 1 очко;
- За поражение очки не начисляются.
В стадию плей-офф чемпионата Европы выходят все команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места в группах (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе).
Если две или более команд в группе набрали одинаковое количество очков, позиции в турнирной таблице будут распределяться по дополнительным показателям.
- Результат игр между собой - набранные очки;
- Набранные очки в матчах между собой - разница забитых и пропущенных;
- Набранные очки в матчах между собой - количество забитых мячей.
Если после применения этих критериев итоговое положение команд все еще невозможно определить, эти же критерии применяются к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет определить расстановку команд в таблице, применяются следующие критерии:
- Общая разница забитых и пропущенных мячей;
- Количество мячей, забитых во всех матчах;
- Честная игра по принципу Fair play;
- Позиция в рейтинге сборных УЕФА.
Если же две команды, имеющие одинаковое количество очков, забитых и пропущенных мячей, играют последний матч в группе между собой, и эти показатели остаются равными после окончания матча, лучшая из этих команд определяется в серии пенальти, при условии, что другие команды в группе не имеют такого же количества набранных очков.
Четыре лучшие команды среди сборных, занявших в своих группах третьи места, определяются по следующим показателям:
- Большее количество набранных очков;
- Лучшая разница забитых и пропущенных во всех матчах мячей;
- Количество забитых мячей;
- Честная игра по принципу Fair play;
- Позиция в рейтинге сборных УЕФА.
Победители пар 1/8 финала выходят в 1/4 финала. Победители матчей 1/4 финала проходят в 1/2 финала. Победители матчей 1/2 финала выходят в финал. Команда-победитель финального матча становится чемпионом Европы.