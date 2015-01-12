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Футбол / Чемпионат Европы
Сезон: 2016
Сезон: 2016
Сезон: 2012
Группа A
Команда И В Н П М О
Франция 3 2 1 0 4-1 7
Швейцария 3 1 2 0 2-1 5
Албания 3 1 0 2 1-3 3
Румыния 3 0 1 2 2-4 1
Группа B
Команда И В Н П М О
Уэльс 3 2 0 1 6-3 6
Англия 3 1 2 0 3-2 5
Словакия 3 1 1 1 3-3 4
Россия 3 0 1 2 2-6 1
Группа C
Команда И В Н П М О
Германия 3 2 1 0 3-0 7
Польша 3 2 1 0 2-0 7
Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
Украина 3 0 0 3 0-5 0
Группа D
Команда И В Н П М О
Хорватия 3 2 1 0 5-3 7
Испания 3 2 0 1 5-2 6
Турция 3 1 0 2 2-4 3
Чехия 3 0 1 2 2-5 1
Группа E
Команда И В Н П М О
Италия 3 2 0 1 3-1 6
Бельгия 3 2 0 1 4-2 6
Ирландия 3 1 1 1 2-4 4
Швеция 3 0 1 2 1-3 1
Группа F
Команда И В Н П М О
Венгрия 3 1 2 0 6-4 5
Исландия 3 1 2 0 4-3 5
Португалия 3 0 3 0 4-4 3
Австрия 3 0 1 2 1-4 1
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
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Формат турнира
выдержки из регламента
15-й чемпионат Европы по футболу проходит с 10 июня по 10 июля во Франции. В турнире принимают участие 24 сборные команды.

Все команды поделены на 6 групп, по 4 команды в каждой. На групповом этапе соревнования все команды играют по три матчах в рамках своих групп по системе "каждый с каждым". Очки начисляются по следующей схеме:
  • За победу начисляется 3 очка;
  • За ничью начисляется 1 очко;
  • За поражение очки не начисляются.
В стадию плей-офф чемпионата Европы выходят все команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места в группах (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе).

Если две или более команд в группе набрали одинаковое количество очков, позиции в турнирной таблице будут распределяться по дополнительным показателям.
  • Результат игр между собой - набранные очки;
  • Набранные очки в матчах между собой - разница забитых и пропущенных;
  • Набранные очки в матчах между собой - количество забитых мячей.
Если после применения этих критериев итоговое положение команд все еще невозможно определить, эти же критерии применяются к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет определить расстановку команд в таблице, применяются следующие критерии:
  • Общая разница забитых и пропущенных мячей;
  • Количество мячей, забитых во всех матчах;
  • Честная игра по принципу Fair play;
  • Позиция в рейтинге сборных УЕФА.
Если же две команды, имеющие одинаковое количество очков, забитых и пропущенных мячей, играют последний матч в группе между собой, и эти показатели остаются равными после окончания матча, лучшая из этих команд определяется в серии пенальти, при условии, что другие команды в группе не имеют такого же количества набранных очков.

Четыре лучшие команды среди сборных, занявших в своих группах третьи места, определяются по следующим показателям:
  • Большее количество набранных очков;
  • Лучшая разница забитых и пропущенных во всех матчах мячей;
  • Количество забитых мячей;
  • Честная игра по принципу Fair play;
  • Позиция в рейтинге сборных УЕФА.
Победители пар 1/8 финала выходят в 1/4 финала. Победители матчей 1/4 финала проходят в 1/2 финала. Победители матчей 1/2 финала выходят в финал. Команда-победитель финального матча становится чемпионом Европы.