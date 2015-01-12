За победу начисляется 3 очка;

За ничью начисляется 1 очко;

За поражение очки не начисляются.

Результат игр между собой - набранные очки;

Набранные очки в матчах между собой - разница забитых и пропущенных;

Набранные очки в матчах между собой - количество забитых мячей.

Общая разница забитых и пропущенных мячей;

Количество мячей, забитых во всех матчах;

Честная игра по принципу Fair play;

Позиция в рейтинге сборных УЕФА.

Большее количество набранных очков;

Лучшая разница забитых и пропущенных во всех матчах мячей;

Количество забитых мячей;

Честная игра по принципу Fair play;

Позиция в рейтинге сборных УЕФА.

15-й чемпионат Европы по футболу проходит с 10 июня по 10 июля во Франции. В турнире принимают участие 24 сборные команды.Все команды поделены на 6 групп, по 4 команды в каждой. На групповом этапе соревнования все команды играют по три матчах в рамках своих групп по системе "каждый с каждым". Очки начисляются по следующей схеме:В стадию плей-офф чемпионата Европы выходят все команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места в группах (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе).Если две или более команд в группе набрали одинаковое количество очков, позиции в турнирной таблице будут распределяться по дополнительным показателям.Если после применения этих критериев итоговое положение команд все еще невозможно определить, эти же критерии применяются к матчам с участием этих команд. Если и эта процедура не позволяет определить расстановку команд в таблице, применяются следующие критерии:Если же две команды, имеющие одинаковое количество очков, забитых и пропущенных мячей, играют последний матч в группе между собой, и эти показатели остаются равными после окончания матча, лучшая из этих команд определяется в серии пенальти, при условии, что другие команды в группе не имеют такого же количества набранных очков.Четыре лучшие команды среди сборных, занявших в своих группах третьи места, определяются по следующим показателям:Победители пар 1/8 финала выходят в 1/4 финала. Победители матчей 1/4 финала проходят в 1/2 финала. Победители матчей 1/2 финала выходят в финал. Команда-победитель финального матча становится чемпионом Европы.