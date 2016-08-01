Сборная Чехии

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
ТАСС, 7 марта. Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев и Федор Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщили Sports.kz в Казахстанской федерации футбола, в настоящее время в расширенном списке главного тренера национальной сборной Станимира Стоилова на товарищеские матчи против Венгрии и Болгарии - 35 футболистов.
Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Никола Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи с командами Марокко и Нигерии, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука вызваны в сборную Хорватии на ближайшие товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.