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Сборная Чехии

Год основания
1901
главный тренер
Карел Яролим (с 1.08.2016 по н.в.)

Новости команды

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Новости Футбола

Марио Балотелли вернется в сборную Италии
8 марта | Вести.Ru

Марио Балотелли вернется в сборную Италии

Нападающий французской "Ниццы" Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.
Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино
8 марта | БЕЛТА

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией
7 марта | Чемпионат.com

Промес — в предварительной заявке Нидерландов на матчи с Англией и Португалией

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Рональдом Куманом определился с предварительной заявкой футболистов, которые могут принять участие в мартовских товарищеских матчах с Англией и Португалией, сообщает официальный сайт национальной команды.
Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи
7 марта | БЕЛТА

Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Чалов и Кучаев вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2019
7 марта | ТАСС

Чалов и Кучаев вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 7 марта. Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев и Федор Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
35 футболистов вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией
7 марта | Sports.kz

35 футболистов вошли в расширенный список сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией

Как сообщили Sports.kz в Казахстанской федерации футбола, в настоящее время в расширенном списке главного тренера национальной сборной Станимира Стоилова на товарищеские матчи против Венгрии и Болгарии - 35 футболистов.
Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов Астаны в отборе на Евро-2019
7 марта | Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов «Астаны» в отборе на Евро-2019

Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.
Футболист Спартака Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие матчи
6 марта | Р-Спорт

Футболист «Спартака» Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие матчи

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Защитник московского "Спартака" Никола Максимович вызван в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи с командами Марокко и Нигерии, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Пашалич и Чорлука вызваны в сборную Хорватии на матчи с командами Перу и Мексики
5 марта | Р-Спорт

Пашалич и Чорлука вызваны в сборную Хорватии на матчи с командами Перу и Мексики

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука вызваны в сборную Хорватии на ближайшие товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
06 марта

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