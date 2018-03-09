5 марта Газета.Ру

Сироткин: Престиж российских пилотов в «Формуле» зависит от каждого

В «Формуле-1» в самом разгаре подготовка к новому сезону, который стартует 23 марта в Австралии. В Барселоне уже завершилась первая часть тестовых заездов. Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», в интервью «Газете.Ru» рассказал об ощущениях от дебюта в «королевских гонках», от скорого соперничества с Льюисом Хэмилтоном, а также оценил репутацию гонщиков из России.