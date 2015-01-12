|Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Чехия
|10
|7
|1
|2
|19-14
|22
|Исландия
|10
|6
|2
|2
|17-6
|20
|Турция
|10
|5
|3
|2
|14-9
|18
|Нидерланды
|10
|4
|1
|5
|17-14
|13
|Казахстан
|10
|1
|2
|7
|7-18
|5
|Латвия
|10
|0
|5
|5
|6-19
|5
|Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бельгия
|10
|7
|2
|1
|24-5
|23
|Уэльс
|10
|6
|3
|1
|11-4
|21
|Босния и Герцеговина
|10
|5
|2
|3
|17-12
|17
|Израиль
|10
|4
|1
|5
|16-14
|13
|Кипр
|10
|4
|0
|6
|16-17
|12
|Андорра
|10
|0
|0
|10
|4-36
|0
|Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Испания
|10
|9
|0
|1
|23-3
|27
|Словакия
|10
|7
|1
|2
|17-8
|22
|Украина
|10
|6
|1
|3
|14-4
|19
|Беларусь
|10
|3
|2
|5
|8-14
|11
|Македония
|10
|1
|1
|8
|6-18
|4
|Люксембург
|10
|1
|1
|8
|6-27
|4
|Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Германия
|10
|7
|1
|2
|24-9
|22
|Польша
|10
|6
|3
|1
|33-10
|21
|Ирландия
|10
|5
|3
|2
|19-7
|18
|Шотландия
|10
|4
|3
|3
|22-12
|15
|Грузия
|10
|3
|0
|7
|10-16
|9
|Гибралтар
|10
|0
|0
|10
|2-56
|0
|Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Англия
|10
|10
|0
|0
|31-3
|30
|Швейцария
|10
|7
|0
|3
|24-8
|21
|Словения
|10
|5
|1
|4
|18-11
|16
|Эстония
|10
|3
|1
|6
|4-9
|10
|Литва
|10
|3
|1
|6
|7-18
|10
|Сан-Марино
|10
|0
|1
|9
|1-36
|1
|Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Северная Ирландия
|10
|6
|3
|1
|16-8
|21
|Румыния
|10
|5
|5
|0
|11-2
|20
|Венгрия
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|Финляндия
|10
|3
|3
|4
|9-10
|12
|Фарерские острова
|10
|2
|0
|8
|6-17
|6
|Греция
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Австрия
|10
|9
|1
|0
|22-5
|28
|Россия
|10
|6
|2
|2
|21-5
|20
|Швеция
|10
|5
|3
|2
|15-9
|18
|Черногория
|10
|3
|2
|5
|10-13
|11
|Лихтенштейн
|10
|1
|2
|7
|2-26
|5
|Молдавия
|10
|0
|2
|8
|4-16
|2
|Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Италия
|10
|7
|3
|0
|16-7
|24
|Хорватия
|10
|6
|3
|1
|20-5
|20
|Норвегия
|10
|6
|1
|3
|13-10
|19
|Болгария
|10
|3
|2
|5
|9-12
|11
|Азербайджан
|10
|1
|3
|6
|7-18
|6
|Мальта
|10
|0
|2
|8
|3-16
|2
|Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|8
|7
|0
|1
|11-5
|21
|Албания
|8
|4
|2
|2
|10-5
|14
|Дания
|8
|3
|3
|2
|8-5
|12
|Сербия
|8
|2
|1
|5
|8-13
|4
|Армения
|8
|0
|2
|6
|5-14
|2
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- Н
- – количество ничьих
- П
- – количество поражений
- М
- – разница забитых и пропущенных мячей
- О
- – количество набранных очков