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Футбол / Чемпионат Европы
Сезон: 2016
Сезон: 2016
Сезон: 2012
Общая Дома В гостях
Группа A
Команда И В Н П М О
Чехия 10 7 1 2 19-14 22
Исландия 10 6 2 2 17-6 20
Турция 10 5 3 2 14-9 18
Нидерланды 10 4 1 5 17-14 13
Казахстан 10 1 2 7 7-18 5
Латвия 10 0 5 5 6-19 5
Группа B
Команда И В Н П М О
Бельгия 10 7 2 1 24-5 23
Уэльс 10 6 3 1 11-4 21
Босния и Герцеговина 10 5 2 3 17-12 17
Израиль 10 4 1 5 16-14 13
Кипр 10 4 0 6 16-17 12
Андорра 10 0 0 10 4-36 0
Группа C
Команда И В Н П М О
Испания 10 9 0 1 23-3 27
Словакия 10 7 1 2 17-8 22
Украина 10 6 1 3 14-4 19
Беларусь 10 3 2 5 8-14 11
Македония 10 1 1 8 6-18 4
Люксембург 10 1 1 8 6-27 4
Группа D
Команда И В Н П М О
Германия 10 7 1 2 24-9 22
Польша 10 6 3 1 33-10 21
Ирландия 10 5 3 2 19-7 18
Шотландия 10 4 3 3 22-12 15
Грузия 10 3 0 7 10-16 9
Гибралтар 10 0 0 10 2-56 0
Группа E
Команда И В Н П М О
Англия 10 10 0 0 31-3 30
Швейцария 10 7 0 3 24-8 21
Словения 10 5 1 4 18-11 16
Эстония 10 3 1 6 4-9 10
Литва 10 3 1 6 7-18 10
Сан-Марино 10 0 1 9 1-36 1
Группа F
Команда И В Н П М О
Северная Ирландия 10 6 3 1 16-8 21
Румыния 10 5 5 0 11-2 20
Венгрия 10 4 4 2 11-9 16
Финляндия 10 3 3 4 9-10 12
Фарерские острова 10 2 0 8 6-17 6
Греция 10 1 3 6 7-14 6
Группа G
Команда И В Н П М О
Австрия 10 9 1 0 22-5 28
Россия 10 6 2 2 21-5 20
Швеция 10 5 3 2 15-9 18
Черногория 10 3 2 5 10-13 11
Лихтенштейн 10 1 2 7 2-26 5
Молдавия 10 0 2 8 4-16 2
Группа H
Команда И В Н П М О
Италия 10 7 3 0 16-7 24
Хорватия 10 6 3 1 20-5 20
Норвегия 10 6 1 3 13-10 19
Болгария 10 3 2 5 9-12 11
Азербайджан 10 1 3 6 7-18 6
Мальта 10 0 2 8 3-16 2
Группа I
Команда И В Н П М О
Португалия 8 7 0 1 11-5 21
Албания 8 4 2 2 10-5 14
Дания 8 3 3 2 8-5 12
Сербия 8 2 1 5 8-13 4
Армения 8 0 2 6 5-14 2
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

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Формат турнира
выдержки из регламента
Квалификационные соревнования проводятся с целью уменьшения количества команд и отбора сильнейших для участия в финальном турнире.

Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу-2016 пройдет с сентября 2014 по ноябрь 2015 года и определит участников чемпионата Европы по футболу 2016. В отборочном турнире примут участие 53 сборные из 54 сборных-членов УЕФА (добавился Гибралтар), которые разыграют 23 путевки на Евро-2016 (впервые в истории турнира в финальной части Евро сыграют 24 команды). Франция квалифицировалась в финальный турнир как страна-организатор, однако она сыграет в группе I вне зачта.

Жеребьевка состоялась 23 февраля 2014 года в Ницце.

Команды распределены в 9 групп (8 групп по 6 команд и 1 группа из 5 команд). Матчи в группах пройдут с 7 сентября 2014 года по 13 октября 2015 года. Каждая группа играет по круговой системе в 2 круга. В финальную стадию турнира выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет наилучшие показатели в поединках с первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, в ноябре 2015 года разыграют ещё четыре путевки в финальную стадию.

В группе каждая команда играет с каждой дома и на выезде. Очки распределяются по следующему принципу: за победу - 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. Итоговое турнирное положение в группе определяется после всех матчей.

При равенстве очков у двух и более команд в группе учитываются следующие дополнительные показатели:
  1. количество набранных очков в личных встречах;
  2. разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
  3. количество мячей, забитых в личных встречах;
  4. количество забитых на чужом поле мячей в матчах этих команд;
  5. если после применения первых четырех критериев у двух или нескольких команд показатели будут все еще равны, первые четыре критерия повторно применяются к этим командам с учетом только матчей между ними. В случае равенства после этой процедуры применяются остальные критерии;
  6. разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;
  7. количество забитых мячей во всех матчах в группе;
  8. количество забитых на чужом поле мячей во всех матчах в группе;
  9. показатели fair play (1 балл за желтую карточку, 3 балла за красную карточку, показанную после двух желтых, 3 балла за прямую красную карточку, 4 балла за прямую красную карточку при уже имеющейся желтой);
  10. позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.
При определении лучшей команды среди занявших третьи места будут использованы следующие критерии:
  1. разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;
  2. количество забитых мячей во всех матчах в группе;
  3. количество забитых на чужом поле мячей во всех матчах в группе;
  4. показатели fair play;;
  5. позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.