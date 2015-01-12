количество набранных очков в личных встречах; разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах; количество мячей, забитых в личных встречах; количество забитых на чужом поле мячей в матчах этих команд; если после применения первых четырех критериев у двух или нескольких команд показатели будут все еще равны, первые четыре критерия повторно применяются к этим командам с учетом только матчей между ними. В случае равенства после этой процедуры применяются остальные критерии; разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе; количество забитых мячей во всех матчах в группе; количество забитых на чужом поле мячей во всех матчах в группе; показатели fair play (1 балл за желтую карточку, 3 балла за красную карточку, показанную после двух желтых, 3 балла за прямую красную карточку, 4 балла за прямую красную карточку при уже имеющейся желтой); позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.

разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе; количество забитых мячей во всех матчах в группе; количество забитых на чужом поле мячей во всех матчах в группе; показатели fair play;; позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.

Квалификационные соревнования проводятся с целью уменьшения количества команд и отбора сильнейших для участия в финальном турнире.Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу-2016 пройдет с сентября 2014 по ноябрь 2015 года и определит участников чемпионата Европы по футболу 2016. В отборочном турнире примут участие 53 сборные из 54 сборных-членов УЕФА (добавился Гибралтар), которые разыграют 23 путевки на Евро-2016 (впервые в истории турнира в финальной части Евро сыграют 24 команды). Франция квалифицировалась в финальный турнир как страна-организатор, однако она сыграет в группе I вне зачта.Жеребьевка состоялась 23 февраля 2014 года в Ницце.Команды распределены в 9 групп (8 групп по 6 команд и 1 группа из 5 команд). Матчи в группах пройдут с 7 сентября 2014 года по 13 октября 2015 года. Каждая группа играет по круговой системе в 2 круга. В финальную стадию турнира выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет наилучшие показатели в поединках с первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, в ноябре 2015 года разыграют ещё четыре путевки в финальную стадию.В группе каждая команда играет с каждой дома и на выезде. Очки распределяются по следующему принципу: за победу - 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. Итоговое турнирное положение в группе определяется после всех матчей.При равенстве очков у двух и более команд в группе учитываются следующие дополнительные показатели:При определении лучшей команды среди занявших третьи места будут использованы следующие критерии: